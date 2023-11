Feijóo, a Sánchez: "A usted la historia no le amnistiará"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se arroga el rechazo social que las protestas de los últimos días han dejado a su paso por las calles de buena parte de España. "El señor Sánchez se humilla a sí mismo, y al PSOE, pero no tiene derecho a humillarnos a los españoles", ha afirmado el popular que ha insistido en que "Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado firmando cheques que todos pagaremos". En una dura réplica, el presidente del PP se ha centrado en atacar la ley de amnistía que el socialista ha pactado con ERC y Junts. "No a la amnistía, no a ignorar a las victimas del separatismo, no a mediadores internacionales, no a cesiones pagadas con 100.000 millones de los españoles, no a la mentira, no a la desigualdad entre españoles, no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales", ha insistido Feijóo ante una disciplinada bancada popular que ovacionaba cada una de las sentencias lanzada por el líder popular desde la tribuna de oradores.

El gallego ha hecho diana con el discurso que minutos antes lanzaba Sánchez. "Ha perdido el poco crédito que le quedaba, ha caído en la sinrazón. Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio", ha afirmado el jefe de la oposición, que ha desgranado cada una de las contradicciones del candidato socialista durante los últimos años. "Por ello, a usted la historia no le amnistiará", ha insistido, en el primer cara a cara que ambos protagonizan en el Congreso de los Diputados, en el que ha vuelto a pedir una repetición electoral, "no tienen una mayoría detrás, por eso no permite que los españoles nos expresemos a unas nuevas elecciones con toda la información".

Feijóo ha denunciado que el pacto con los independentistas catalanes va en contra del principio de igualdad entre los españoles. "El mismo presidente de la nación le esta diciendo a cualquier español que vale menos que la minoría política a la que se debe", ha dicho después de insistir criticar el precio del equilibrio parlamentario que reeditarán el Gobierno del socialista. "Ha venido a presentarse como un mal menor, pero es el mal mayor", ha insistido una vez más, "mientras usted siga en la escena España está condenada a la división", ha añadido.

El popular se ha dirigido también al PNV, con quien trató de acordar su investidura a finales del mes de septiembre. "El hueco que dejarán libre en Euskadi, lo ocupara el Partido Popular", ha dicho Feijóo que ha afeado que Sánchez haya omitido al País Vasco en su intervención inicial en el debate de investidura.

Sánchez: "No aceptan el resultado electoral"

La reacción de Sánchez no se ha hecho esperar. El candidato socialista ha repasado en su turno de réplica las ocasiones en las que el PP ha deslegitimado gobiernos socialistas salidos de las urnas. "No aceptan el resultado electoral cuando no les beneficia", ha dicho, antes de criticar que el líder del PP no haya dedicado ni un minuto de su intervención a la economía. "No ha hablado de economía, de empleo, de vivienda o de emergencia climática. Realmente esas lagunas si demuestran algo, es la ausencia clamorosa de su proyecto político", ha asegurado.

El presidente en funciones ha devuelto parte de los ataques que minutos antes le lanzó Feijóo. "No se rompe España, ni la Constitución se quiebra; fíjese si es fuerte que ustedes llevan cinco años incumpliendo y España sigue adelante", ha añadido en relación al bloqueo de la renovación del CGPJ.

Por último, Sánchez ha criticado el liderazgo de Feijóo del PP. "Usted llegó con la promesa de la moderación, pero nadie ha hecho más por Vox que usted", ha afirmado el socialista, que ha dedicado parte de su discurso a la trayectoria de Núñez Feijóo. "Ha hecho el trayecto opuesto al que hizo el fundador del PP, Manuel Fraga", aseguraba Sánchez, "Fraga se distanció del franquismo para acercarse a la democracia, y usted está apartándose de los principios democráticos para acercarse a los franquistas de Vox", afirmaba ante los aplausos de la mitad del hemiciclo y los insultos de varios diputados de la bancada popular. Tampoco se ha olvidado de su paso por la presidencia del gobierno gallego, "la deuda de la Xunta creció un 226% durante su presidencia. Ni moderado, ni experto ni buen gestor", ha afirmado.