Alejandro Luna: "A diferencia de las agencias tradicionales, nuestro éxito radica en la creación de una comunidad"

Las expectativas de las personas han experimentado un marcado aumento, y la capacidad de impresionar se ha vuelto más desafiante que nunca. Los viajeros ya no se conforman con simplemente visitar nuevos destinos; buscan experiencias que vayan más allá. Ante esta creciente demanda nace Whynot Experiences. Alejando Luna nació en Barcelona en 1994. Su historia es un claro ejemplo de cómo la pasión y la determinación pueden transformar la vida de alguien de maneras inesperadas. De pequeño nunca tuvo muy claro cuál sería su profesión cuando fuera mayor. No obstante, desde temprana edad, ya tenía un cierto interés en los negocios. "De hecho, recuerdo que siempre que veía un negocio que me gustaba intentaba sacar mis propios cálculos para ver que beneficios podía tener aquella persona o empresa y me imaginaba alternativas para mejorarlo".

Por otro lado, hasta hace unos años lidiaba con un miedo: el miedo a volar. Pero un giro inesperado en su vida cambió todo. Hace unos años, se aventuró en un viaje a Indonesia. Este viaje marcó un antes y un después en su vida, ya que hizo que pudiera poco a poco calmar mi temor a volar y lo convirtió en una verdadera pasión. "Hoy en día, es mi amor-odio con los viajes, y mi estilo de vida", cuenta a elEconomista.es.

¿Cómo surge Whynot?

Whynot Experiences surgió como una solución para Daniel y para mí, queríamos vivir viajando y necesitábamos buscar la manera para llevarlo a cabo. Nuestro modelo inicial era sencillo: creamos experiencias emocionantes, como viajes de surf o esquí, y añadimos un adicional al precio que los proveedores nos ofrecían, lo justo para cubrir los costos del viaje. Fue entonces, en uno de esos momentos de reflexión que surgió el nombre de Whynot, dejamos nuestros respectivos trabajos con el lema de ¿por qué no intentarlo? total, no teníamos nada que perder.

En nuestros primeros viajes, Daniel y yo nos dimos cuenta de las conexiones profundas que se forjaban entre los participantes. Las personas que se unían a nuestros viajes provenían de diversas partes del mundo, tenían perspectivas de vida tan distintas como similares y compartían una increíble fuerza de voluntad y motivación para superarse a sí mismas. Fue entonces cuando decidimos tomar en serio nuestro emprendimiento y darle forma a lo que hoy conocemos como Whynot Experiences.

¿Es posible la supervivencia de una agencia de viajes tradicional?

Creo que las agencias de viajes tradicionales pueden continuar existiendo debido a las personas que han confiado en ellas durante años para planificar sus viajes. Sin embargo, las nuevas generaciones, como mencioné anteriormente, tienden a ser inconformistas.Ya no adquieren un destino, como Islandia, exclusivamente por el lugar en sí. En cambio, buscan experiencias de viaje que los lleven a cazar auroras boreales mientras realizan un emocionante road trip por Islandia. O en lugar de optar por un viaje convencional a Costa Rica, prefieren un retiro de yoga que les permita descubrir los lugares más asombrosos de este hermoso país.

¿Cuáles son sus diferencias con las agencias tradicionales y online?

Las agencias en línea, como Whynot Experiences, dependemos de la construcción de una comunidad. A diferencia de las agencias tradicionales, nuestro éxito radica en la creación de un sentimiento de pertenencia entre nuestros clientes y viajeros, lo que nos permite destacarnos en el mercado.

Mientras que las agencias tradicionales con presencia física suelen atender a un público amplio con ofertas estándar, nuestra propuesta se basa en la conexión emocional y experiencias únicas que ofrecemos a nuestra comunidad de viajeros.

¿Qué hace especial a Whynot?

Lo que hace que Whynot Experiences sea verdaderamente especial es la importancia que otorgamos a la experiencia en todos sus sentidos. Fomentamos la idea de compartir con los demás, de abrirse a nuevas perspectivas y de aventurarse en lo desconocido. No vendemos simplemente un servicio, proporcionamos experiencias reales.

En el núcleo de estas experiencias se encuentra la conexión entre los viajeros que participan en nuestros viajes. Siempre alentamos la idea del Solo Trip, viajar en solitario sin conocer previamente a las personas con las que compartirás la experiencia. Esto no sólo abre puertas a nuevas amistades, sino que también te sumerge en mundos completamente nuevos para ti.

¿Cómo fueron los inicios?

Después de la pandemia, comenzamos a tejer los hilos de este proyecto. No obstante, no fue hasta la mitad del año 2022 cuando finalmente empezamos a sentir que la situación se estabiliza, permitiéndonos avanzar con mayor fuerza y determinación.

Durante el año 2021, nos enfrentamos a desafíos debido a las limitaciones ocasionadas por la pandemia, lo que resultó en la cancelación de algunos de nuestros viajes. Incluso en nuestros primeros viajes posteriores a la pandemia, solicitamos a los participantes que nos enviaran videos realizándose pruebas de COVID-19, no solo para garantizar su seguridad, sino también para reducir al mínimo el riesgo de contagios.

¿Cómo ha sido vuestra evolución en estos dos años?

Comenzamos organizando viajes a nivel nacional, dirigidos a clientes de España. Con el tiempo, hemos ido incrementando el volumen de viajes y, en gran parte, todos ellos han tenido un gran éxito, agotándose por completo. Ahora, nuestro desafío es unir a personas de todo el mundo, no limitándose únicamente a clientes nacionales, y estamos comenzando a ver resultados prometedores. Para nuestro próximo viaje a los Alpes franceses en diciembre, ya contamos con la participación de personas que viajarán desde América, Italia, Suiza, Alemania y otros lugares de todo el mundo.

¿Cuál es vuestro público objetivo?

Nuestro público objetivo está compuesto por individuos aventureros de edades comprendidas entre los 25 y los 40 años, que, como forma de vida, buscan nuevas experiencias. Por lo general, existen dos razones principales que impulsan a nuestros clientes a elegir uno de nuestros viajes: En primer lugar, algunos buscan salir de su zona de confort y aventurarse en el mundo, pero quizás no se sienten del todo cómodos viajando completamente solos. Prefieren la idea de viajar en solitario, pero también valoran la posibilidad de conocer a un grupo de personas incluso días antes del viaje.

En segundo lugar, hay quienes tienen agendas ocupadas y no disponen del tiempo necesario para crear un itinerario altamente personalizado para su viaje. Optan por compartir la experiencia con otros viajeros, evitando así malgastar tiempo en la planificación individual y, al mismo tiempo, disfrutar de la compañía de un grupo afín.

¿Qué puede uno esperar cuando viaja con Whynot?

Sobre todo, la oportunidad de desconectar. En un mundo tan interconectado a través de las redes sociales e internet, la necesidad de experimentar una interacción social real es necesaria. Es por eso que alentamos a nuestros viajeros a alejarse al máximo de los dispositivos electrónicos mientras comparten sus viajes con nosotros, aunque en realidad, es algo que la mayoría hace de manera inconsciente. Además, nuestros viajes brindan la oportunidad perfecta para aprender una nueva habilidad o mejorar una ya existente, todo en un lugar idílico y junto a personas con un mindset similar.

Vuestros viajes están siempre relacionados con experiencias alrededor de actividades deportivas ¿Pensáis abrir la puerta a otro tipo de viajes enfocados a otros deportes o al descanso y wellness?

Este proceso ya está en marcha. En el transcurso de 2024, Whynot Experiences se abrirá a una amplia variedad de actividades relacionadas con el crecimiento personal y bienestar, el desarrollo de habilidades, y la búsqueda de conexiones significativas. Desde un Hiking por el monte Fuji hasta una Mentoría de fotografía por Namibia, estamos finalizando acuerdos con creadores de experiencias muy especiales que transformarán Whynot Experiences en una plataforma diversa y emocionante, con una amplia gama de actividades para todos los gustos. Es un proceso que, naturalmente, lleva su tiempo, ya que cada experiencia es evaluada y aprobada antes de ponerla a la venta. Para nosotros, es esencial vivir y experimentar cada actividad para asegurarnos de que sea adecuada y que el creador comparta los mismos valores que nuestra empresa.

¿Cuál es el proceso desde que se os ocurre un viaje hasta que este se produce?

Siempre estamos en la búsqueda constante de nuevos destinos y experiencias para ofrecer a nuestros viajeros. Durante el transcurso de nuestros propios viajes, es bastante común que conozcamos a personas que brindan experiencias igualmente únicas. En colaboración con estos creadores de experiencias, compartimos ideas y diseñamos itinerarios personalizados que se adaptan perfectamente a lo que ofrecemos. Este proceso inicial implica definir el destino, los lugares a visitar, las actividades a realizar e incluso establecer las fechas ideales para llevar a cabo estas experiencias. A pesar de los desafíos que implica, con el tiempo, este proceso de creación de viajes se vuelve más eficiente y replicable después de haber completado el primer itinerario con éxito.

Vuestro próximo viaje es una experiencia de snow en los Alpes franceses en diciembre y ya está sold out ¿Es habitual que os quedéis sin plazas?

No siempre logramos completar nuestros viajes, debido a variables como el precio de los vuelos o la disponibilidad de fechas, entre otras. Sin embargo, es importante destacar que en la mayoría de nuestros viajes, aplicamos estrategias de venta planificadas con cuidado y consideramos una amplia gama de variables. Como resultado de estas estrategias, este año logramos un sold out en uno de nuestros viajes a los Alpes franceses, con un total de 250 personas, dos meses antes de la fecha de salida.

Habéis ido a Marruecos, Costa Rica, Portugal, Alpes y varias partes de España ¿Qué destinos tenéis pensados para el futuro?

La lista de destinos que tenemos en mente es muy extensa, y aunque no puedo mencionarlos todos, algunos de los lugares que seguramente podremos explorar el próximo año incluyen Maldivas, Sri Lanka, Bali, Lombok y Japón

¿Algún viaje de ensueño pendiente?

Nuestro sueño es realizar el Triángulo Polinésico, una emocionante aventura que combina lo mejor del surf y el avistamiento de ballenas en un entorno de ensueño.

¿Cuáles son vuestras expectativas de crecimiento para los próximos años?

Siguiendo la línea de los últimos tres años, esperamos triplicar nuestros ingresos en los próximos dos años, al igual que lo hemos venido haciendo. En la actualidad, Dani y yo seguimos llevando la mayoría de los procesos de la empresa, a excepción de ventas y marketing, donde contamos con dos personas en el equipo. Nuestro objetivo para los próximos dos años es poder establecer un equipo completo que nos permita a Dani y a mí enfocarnos en la expansión hacia nuevos destinos. La visión de Whynot Experiences es convertirse en la plataforma líder a nivel internacional, siendo el nuevo referente en la reserva de experiencias.