España, tercer marco fiscal de la UE menos competitivo para las empresas

El cóctel de impuestos al que están sometidas las empresas empuja a España a la cola de Europa en competitividad fiscal. En plena batalla por captar inversión extranjera, nuestro país se presenta como uno de los socios menos atractivos y fiables de la UE, y acusa las consecuencias de la elusión fiscal. Los efectos de la huida ya se han dejado notar en la recaudación. España deja de recaudar una media de 4.300 millones de euros por la fuga de beneficios de las multinacionales a los paraísos fiscales y países con una tributación más baja a la nuestra, según The National Bureau of Economic Research. En concreto, Hacienda dejó de ingresar un 13,1% de los impuestos corporativos en 2020 por la fuga de beneficios españoles a estados europeos con sistemas más ventajosos. Otros 2,5% de la recaudación perdida acabó en paraísos fiscales extracomunitarios, como las Islas Caimán.

Ejemplos no faltan. Ferrovial anunció el pasado mes de marzo su marcha a Países Bajos por la presión del impuesto de Sociedades. El ahorro para la compañía no será excesivo. Los de Rafael del Pino dejarán de pagar unos ocho millones de euros. Sin embargo, el grupo se librará de la acometida que podría llegar a partir de 2024. Repsol valora plegar velas si la ofensiva fiscal acordada por Sánchez y Díaz se materializa. La petrolera advirtió la pasada semana que estudia deshacer posiciones en España si el Ejecutivo mantiene el 'impuestazo' a las energéticas. El pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar así lo prevé.

Ambas formaciones prometen una reforma que mantengan la tasa"una vez que expire su periodo de aplicación actual", y fijar Sociedades a un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable, en lugar de sobre la base imponible como hasta ahora. Una nueva vuelta de tuerca con la que pretenden recaudar 10.000 millones adicionales. A ello, se suma la base de impuestos que pesan sobre las empresas, incluido el Impuesto de Actividades Económica que varios líderes europeos, como el francés Emmanuel Macron, han prometido eliminar. Los últimos datos difundidos por la Agencia Tributaria presentan una caída de los ingresos netos por Sociedades del 11,1% entre enero y septiembre de 2023. Un recorte de la recaudación que responde en gran medida al incremento extraordiario de las devoluciones.

Letonia y Estonia, a la cabeza

Ante este escenario, varios socios europeos exhiben sus encantos. Uno de ellos es Irlanda, el quinto país europeo con el sistema fiscal más competitivo, según el International Tax Competitiveness Index elaborado por Tax Foundation. No obstante, Dublín elevará el tipo mínimo de Sociedades del 12,5% al 15%, tras el fin del veto húngaro a la medida que se implantará en toda la UE. Pero por encima del resto destacan las repúblicas bálticas, que se reivindican como polo de atracción empresarial. "Letonia y Estonia tienen los mejores sistemas de impuestos corporativos de la OCDE", explica Alex Mengden, analista de políticas del think tank que elabora el ránking.

Estonia cuenta con un impuesto sobre las sociedades del 20%. Sin embargo sólo se gravan los dividendos, no el resultado del ejercicio. Además, la tasa baja al 14% cuando los dividendos se pagan a personas jurídicas. Es decir, las ganancias obtenidas por la empresa no tributan hasta que éstas se distribuyan en forma de dividendos, recompra de acciones, etc. En contra, se sitúan países como Portugal, Francia o España, donde la fórmula tributaria pierde el pulso con respecto al resto de socios comunitarios. "Portugal aplica una de las tasas impositivas corporativas combinadas más altas sobre las ganancias empresariales, incluidas múltiples impuestos extraordinarios", afirma Mengden que recuerda las grandes restricciones de los inventivos que otorga el gobierno luso.



Lo mismo ocurre con España. El informe de Tax Foundation apunta a la restricción española de las deducciones de intereses, que se limitan al 30% del ebitda sólo si la deducción supera un millón de euros. Además señala grandes debilidades del sistema fiscal español. "España tiene múltiples impuestos a la propiedad distorsionantes con gravámenes separados sobre las transferencias de bienes raíces, riqueza neta, patrimonios y transacciones financieras", describe. Uno de ellos -el que grava las grandes fortunas- ya cuenta con el aval de la Justicia.