El 80% de los trabajadores cree que el impacto de la IA será positivo en su trabajo

La digitalización ha provocado una auténtica revolución del mercado de trabajo, dinamizada tras la pandemia, y en la que el papel de la Inteligencia Artificial (IA) ha empezado a jugar de forma importante en el desarrollo de muchas profesiones, hasta el punto de que el 73% de los españoles ya trabaja con IA Generativa. Según la cuarta edición del estudio Global Workforce of the Future 2023, desarrollado por The Adecco Group, el 79% de los trabajadores españoles cree que el impacto de estas tecnología influirá de manera positiva en su trabajo, destacando herramientas como ChatGPT y Google Bard.

Por contra, todavía quedan un 12% de trabajadores en nuestro país que desconocen estas herramientas y cómo utilizarlas. Para el 8%, este tipo de herramientas puede suponer un riesgo a la hora de mantener sus empleos actuales.

"En este contexto, la formación y capacitación adecuada del talento es fundamental para que el uso de la IA Generativa sea eficaz. Es fundamental que desde la empresa se lidere este proceso de adopción con responsabilidad para asegurarse de que todos los equipos (gen Z, talento sénior, etc.) reciben un acceso igualitario a estas herramientas y sus ventajas", explica el presidente de The Adecco Group, Iker Barricat.

Dentro del 79% que percibe un impacto positivo en la adopción de estas herramientas, un 33% sostiene que la IA Generativa hará que sus labores sean más sencillas, mientras que el 28% cree que les brindará mayores perspectivas de adquirir conocimientos y avanzar en sus trayectorias profesionales. Adicionalmente, un 18% estima que esta tecnología generará empleo adicional en su sector.

Además, la mayoría de los encuestados percibe la IA Generativa como una tecnología capaz de aligerar sus responsabilidades administrativas, permitiéndoles dedicar más tiempo a tareas estratégicas, lo que resulta en un ahorro de tiempo en las actividades diarias y la realización de tareas de mayor valor añadido (ambas opciones, 57%).

No obstante, más allá de la mejora en la eficiencia en sus roles laborales, muchos encuestados consideran que esta tecnología representa una oportunidad laboral, con un 57% de los encuestados españoles creyendo que esta tecnología podría abrirles puertas a empleos a los que previamente no tenían acceso.

Cuando se les preguntó sobre las razones específicas por las que utilizan esta IA, destacaron 'ahorrar tiempo en tareas básicas/rutinarias' (28%), 'encontrar información rápidamente' (27%), obtener 'nuevas ideas' (24%) y 'agilizar los procesos de comunicación' (19%).

Por otro lado, el obstáculo principal que encuentran los encuestados en el uso de la Inteligencia Artificial, tanto en el ámbito laboral como en general, es la preocupación de que su utilización pueda ser poco ética y discriminatoria, con un 52% de los participantes españoles manifestando esta inquietud en la encuesta.

Formación

El 55% de los españoles consultados ha expresado que les gustaría recibir formación sobre estas herramientas, ya que son menos de la mitad de los trabajadores (44%) los que han recibido ya orientación sobre esta tecnología por parte de sus empleadores.

De acuerdo con el informe Global Workforce of the Future 2023, el 59% de los trabajadores en España sostiene que las habilidades personales seguirán siendo más influyentes que la IA Generativa en el mercado laboral.

Según los trabajadores, las competencias personales menos susceptibles de ser reemplazadas incluyen la inteligencia emocional, la empatía y la escucha activa (28% para ambas opciones), así como las habilidades interpersonales, como la comunicación y la colaboración, que fueron seleccionadas por 1 de cada 5 españoles encuestados.

Por otro lado, los trabajadores creen que las habilidades humanas que podrían ser más propensas a ser sustituidas por la IA Generativa incluyen el razonamiento (18%), la gestión del tiempo (17%) y la planificación estratégica (16%).