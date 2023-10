Las fortunas del mundo buscan refugio fiscal en Europa y España tiene una oportunidad de oro

La chincheta de Portugal en el mapa de las grandes fortunas como refugio fiscal ha caído. Las 'golden visa' están acabadas y los beneficios fiscales para grandes fortunas, también. Ahora, los ricos del mundo están dando vueltas al mapa europeo para ver qué país se convierte ahora en su refugio fiscal y le proporciona una visa Schengen. Las alternativas están en España, Malta y Grecia.

Parece que la pista está en el Mediterráneo. Según informaron a elEconomista.es los expertos en gestión de ciudadanía por inversión de Astons, Grecia es "uno de los principales países en los que las fortunas están poniendo el ojo ahora mismo".

El país heleno ofrece un permiso de residencia por inversión bastante competitivo con respecto a otras 'golden visa' del Viejo Continente. La ley exige al inversor extranjero de sólo 250.000 euros en inversión inmobiliaria, salvo en Atenas, Salónica y Santorini, cuya cantidad asciende a los 500.000 euros y sin estancia mínima. La otra vía es invertir 400.000 euros en la economía del país.

Además, se ofrecen rentabilidades de entre un 7% y un 9% si luego las viviendas se publicitan en plataformas como Airbnb para alquiler turístico.

En España, el régimen de residentes no habituales o 'Ley Beckham' permite a aquellos que no hayan residido en España en los últimos cinco ejercicios y bajo determinadas condiciones, tributar por el Impuesto de la Renta de no Residentes (IRNR) en vez del IRPF. El principal beneficio es que existe un tipo fijo para las rentas de trabajo del 24%, a menos que superen los 600.000 euros, cuyo exceso se tributa al 47%. Al mismo tiempo, nuestro país expide un permiso de residencia o Golden Visa por una inversión inmobiliaria de 500.000 euros.

Desde que Portugal empezó a agitar el avispero avisando que iban a eliminar su 'golden visa' y su régimen de residente no habitual, las solicitudes en Grecia empezaron a subir como la espuma. En 2021 recibieron 2000 solicitudes de 'golden visa' y a cierre de 2022, cuando saltó el rumor de que en Portugal se iba a suprimir, subieron hasta 4.364 solicitudes, más del doble.

El socio director del Área Fiscal de Selier Abogados, Héctor Pérez, aseguró a elEconomista.es que tanto España como Italia o Malta podrían verse beneficiados de la supresión de Portugal. "En Malta, su posición histórica como hub para sociedades patrimoniales y la facilidad con el idioma inglés la colocan en una situación ventajosa", aseguró el experto.

En Malta el requisito para obtener un visado de residencia a través de inversión ('golden visa') se reduce a una estancia mínima de doce meses. En el caso de este micropaís, se requiere una donación 2.000 euros a una organización no gubernamental y alquilar una propiedad por un mínimo de 10.000 euros al sur de Malta o Gozo o 12.000 euros en el resto del país durante un año o comprar una propiedad por un valor mínimo de 300.000 euros en el sur o 350.000 euros en el resto de Malta.

Aún así, Héctor Pérez asegura que España "posiblemente será la mayor beneficiada" aunque no se pueden olvidar países y territorios de amplia tradición para atraer patrimonios elevados y determinadas profesiones como artistas y deportistas "que pueden incrementar su recepción de este tipo de inmigración", dijo. En este caso se refiere a Suiza, Mónaco, Gibraltar o Andorra.

En todo caso, este anuncio de Portugal parece que está abriendo la veda hacia la eliminación de este tipo de permisos de residencia y ventajas fiscales en la Unión Europea. Pérez argumenta que "se verá acelerada progresivamente, porque los estudios económicos no han encontrado beneficios reales en las economías de estos países que los han implantado".

España es el puente de Latinoamérica

El encarecimiento del precio de la vivienda es uno de los argumentos que dio el presidente de Portugal, António Costa, para suprimir la golden visa y las ventajas fiscales para grandes fortunas del extranjero. Al mismo tiempo, los calificó de "injustos".

"Esta situación respecto del precio de la vivienda de gama alta y de lujo, tanto en el precio de la propiedad como de los alquileres, se ha venido desarrollando también en determinados barrios de algunas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona y Valencia, desde hace ya más de 10 años", explicó Héctor Pérez.

El perfil de estos compradores de vivienda de lujo, según la experiencia del experto, son personas de alto poder adquisitivo procedente de Latinoamérica. Reitera que no es necesariamente por motivos fiscales, sino "por un acceso cómodo a Europa desde una base en un país con un clima agradable, cultura similar y el mismo idioma". Al mismo tiempo, también valoran la seguridad.