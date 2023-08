La 'vuelta al cole' se encarece más de un 10% respecto al nivel pre-Covid

El presente curso escolar supondrá un desembolso familiar de hasta 410,71 euros de media por alumno, un 10,5% más respecto a su nivel pre-Covid, cuando la factura se situó en 371,8 euros. Lo revela un estudio elaborado por el comparador financiero Banqmi, que pese a calificar la 'vuelta al cole' 2023-2024 como "la más cara de la historia", precisa que es el aumento más bajo de los últimos analizados con un incremento del 1,39%.

Aunque la subida no parece tanta en comparación con la inflación, cuya tasa interanual se situó en julio en el 2,3%, a una familia con un solo hijo y un único sueldo el arranque del curso puede suponerle casi un 30% de su salario mensual (27,7%), ya que un estudio presentado la semana pasada por la Fundación Adecco revela que el salario medio en España es de 1.476 euros netos mensuales en 12 pagas.

Como explica Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, "aunque la subida de este año parece que es pequeña, llega justo un año después de gran subidón que vimos en la vuelta al cole del curso 2022-2023, cuando el coste medio por alumno subió casi 20 euros de un año para otro: de los 386,76 euros de 2021 a los 406,07 euros de 2022. Por tanto, este pequeño nuevo incremento es un varapalo más para las familias".

No obstante, precisa el informe, ese precio medio varía en función de la comunidad autónoma de residencia. Así, igual que el año pasado, a las familias de la Comunidad Valenciana, con 465,55 euros, Cataluña (447,86) y Navarra (447,36 ) les seguirá saliendo más cara la vuelta al cole.

En el lado opuesto, a la cola del ránking, vuelven a aparecer Extremadura (383,38 euros) Castilla-La Mancha (387,34) y Canarias (389,83). El estudio destaca el caso de Castilla y León que, con 392,14 euros de media por alumno, es una de las autonomías donde más ha subido el coste medio de 'la vuelta al cole', concretamente un 2,45%, por detrás de Cataluña (2,62%), y frente a Galicia (0,40%) y la Comunidad de Madrid (0,64%), donde los incrementos son menores.

En general, el precio medio de los libros ha subido desde el curso pasado 2022-2023 un 1,4%; de los 183,12 euros de entonces hasta los 185,69 euros de media por alumno de ahora. Eso sí, siguen siendo más baratos en la escuela pública, según muestra el estudio realizado por el comparador financiero, con un precio medio de 149,38 euros por alumno respecto a los 176,39 euros de la escuela concertada y los 211,77 euros por alumno que cuentas los libros en la escuela privada.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Cataluña y Navarra son las que presentan los precios más altos de los libros de texto. Tanto en la Comunidad Valenciana como en el País Vasco superan con creces los 200 euros de media, con 232,33 euros y 205,08 euros, respectivamente. Ese umbral lo rozan en Cataluña, con 197,29 euros, y en Navarra, donde los libros escolares cuestan una media de 196,55 euros.

"Las comunidades en las que hay bilingüismo, es decir, que tienen una lengua cooficial como el catalán o el euskera, suelen ser las que tienen los precios de los libros más elevados, y eso que tanto en Navarra como en la Comunidad Valenciana los libros en primaria y secundaria de la escuela pública y concertada son gratuitos", explica Gallardo. Este experto añade también que "la excepción es Galicia con el gallego, donde los libros tienen un precio medio de 179,74 euros por alumno, un coste que está dentro de la media de España".

El estudio también analiza el precio de los uniformes obligatorios, cuyo precio medio durante este curso se situó en los 225,02 euros por alumno, lo que supone un crecimiento del 1,39% respecto al curso pasado, cuando se situaba en los 221,96 euros.

Por comunidades, Navarra tiene los precios más altos, con 250,81 euros de media; seguida de Cataluña, con 250,58 euros, y Madrid, con un precio medio por alumno de 241,17 euros. La diferencia entre el precio medio de los uniformes que se venden en tiendas de ropa (206,71 euros) y los que se venden en los propios colegios (243,34 euros) es de hasta 36,63 euros.

En Cataluña se observa una diferencia de hasta 78,71 euros entre comprar un uniforme en una tienda de ropa (211,22 euros) y hacerlo en un centro educativo (289,93 euros). Las diferencias entre comprar en un sitio u otro se acortan en el caso del País Vasco (20,75 euros más caro en el centro), en Galicia (21,79 euros) o en la Comunidad Valenciana (22,45 euros).

Comparar precios

Facua-Consumidores en Acción recomienda "comparar precios y evitar las compras compulsivas" para no tener gastos indeseados y hacer unas compras "más responsables y sostenibles" ante la 'vuelta al cole' y la consiguiente adquisición de libros de texto, material escolar y uniformes.

La asociación aconseja "no quedarse en el primer establecimiento visitado" y que los padres acudan a varios para comparar precios. "Además, resulta conveniente no comprar todos los artículos necesarios en el mismo sitio, ya que es posible que los precios más competitivos no se encuentren todos en el mismo lugar", apunta Facua.

De igual forma, Facua resalta también la necesidad de "no dejarse llevar por marcas conocidas o por la presencia de personajes famosos en los artículos destinados a niños, ya que suelen determinar el precio mucho más que la propia calidad del producto, similar en muchas ocasiones a otros de marcas menos conocidas".

Facua recuerda a las familias que "los colegios no pueden obligarles a adquirir los libros de texto, el material escolar o los posibles uniformes en un establecimiento concreto, aunque así intenten imponerlo algunos centros". En este sentido, apunta que los compradores "tienen completa libertad de elección, por lo que pueden adquirirlos donde mejor les convenga". En caso de producirse esta irregularidad, la asociación de consumidores recomienda denunciar ante los organismos competentes.

Asimismo, la asociación advierte sobre la publicidad que hacen algunos establecimientos respecto a los descuentos que aplican en sus productos destinados al curso escolar, e insta a leer "todas las condiciones" que aplican, insertas en muchos casos "en la letra pequeña".