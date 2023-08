Esta es la ayuda de la 'mili' para jubilarte de forma anticipada

La 'mili' o servicio militar obligatorio dejó, precisamente, de ser obligatoria en 2001. Se trató de un paréntesis en la vida de cientos de miles de jóvenes que, al igual que sucedió con el servicio femenino obligatorio o la prestación social sustitutoria, interrumpió su carreras laborales o educativas.

Un periodo de parón que, sin embargo, podría ser beneficioso para las personas que decidan jubilarse, décadas después de haber hecho la 'mili', de forma anticipada. La razón: que puede ayudarles a reunir el periodo de cotización que exige la ley a la hora de acogerse a una de las dos grandes modalidades de jubilación anticipada.

Las cotizaciones que exige la Ley General de la Seguridad Social (en sus artículos 207 y 208, que se pueden consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado) dependen dela modalidad de jubilación anticipada escogida:

-En la jubilación anticipada voluntaria, aquella que se realiza por la exclusiva voluntad del trabajador, se obliga a cotizar 35 años, de los cuales dos deben darse en los últimos 15.

-En la jubilación anticipada involuntaria, que deriva de un cese no voluntario en la relación de trabajo, se obliga a cotizar 33 años, de los cuales dos deben darse en los últimos 15.

La ayuda de la 'mili' en la jubilación anticipada

En el caso de que el trabajador no llegue a esa cotización por sí solo y necesite la ayuda de la 'mili', si la hubiese hecho podrá añadirse un año de cotización procedente de la 'mili', del servicio femenino obligatorio o de la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia.

Lo resume la Seguridad Social en este enlace de su página web: "Los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria sólo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria y con el límite máximo de un año".

La ayuda que el periodo de la 'mili' aporta al trabajador solo sirve para llegar a ese periodo cotizado al que obliga la ley, nada más: no se puede utilizar para aumentar el número de años cotizados y subir el porcentaje de la base reguladora de la pensión, atendiendo al método de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social.

Esta ayuda no se puede recibir en la jubilación ordinaria y ha quedado estrictamente limitada para la jubilación anticipada. La equiparación se prometió hace ya más de una década, en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no se llevó a cabo y no fue posteriormente recogida en los gobiernos de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez y de coalición PSOE-Unidas Podemos.