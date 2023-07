Los tres consejos de un asesor financiero que sus clientes nunca quieren escuchar: "He tenido que obligar a un par de personas a volver a trabajar"

Contar con la figura de un asesor financiero puede ser conveniente en algunas situaciones de la economía personal o familiar, sobre todo, cuando se tienen grandes cantidades de dinero o, por el contrario, no se sabe muy bien cómo gestionar o administrar los ahorros habituales.

De hecho, en las situaciones más cotidianas o en las decisiones que, tarde o temprano, todo el mundo tiene que tomar es donde más errores se cometen. Así lo explica Don Grant, un asesor financiero que lleva casi 20 años en la profesión y que ha compartido tres consejos que, en muchas ocasiones, no eran los que sus clientes querían oír.

Aumentar los ahorros

Tal y como recoge Business Insider, el primero de los consejos que da el asesor está relacionado con la insuficiencia de los ahorros a determinadas edades. En concreto, cuando se acerca la edad de jubilación, la mayor recomendación es no dejar el trabajo hasta que no se consigan los ahorros suficientes.

"He tenido que obligar a algunas personas a volver a trabajar durante un par de años", apunta Grant. "Si no estás ahorrando lo suficiente, no vas a alcanzar los objetivos".

Asumir mayores riesgos

Otro de los factores clave que destaca Don Grant es el relacionado con las inversiones de dinero y, concretamente, recomienda no retirar el dinero de las inversiones cuando los mercados bajan, es decir, hay que asumir mayor riesgo.

"Esencialmente, uno de cada 4 años los mercados bajan, pero la recuperación media de un desplome bursátil es de unos 400 días", explica Grant. Así, hay que aguantar en esos momentos de bajadas para poder alcanzar más adelante los objetivos.

Tener en cuenta el nivel económico al elegir la casa

Grant les ha tenido que decir a algunos de sus clientes que no tienen el dinero suficiente para comprarse una determinada vivienda. De hecho, a la hora de comprar una casa por primera vez o para optar a una mejor, no solo hay que tener en cuenta el precio de la hipoteca.

Esto es debido a que una casa representa un activo para el propietario, pero no genera ingresos. Es más, genera gastos de reparaciones, mantenimiento, cuotas, impuestos...

De este modo, "examinar qué casa te puedes permitir tiene que ver también con toda la gestión y el mantenimiento de la casa", indica el experto.