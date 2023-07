La pirueta de Feijóo: buscará un acuerdo con el PNV que deje a Vox fuera de La Moncloa

Alberto Núñez Feijóo se lanza a por la investidura y busca una acrobacia parlamentaria para tratar de ser elegido jefe del Ejecutivo. Los populares quieren apuntalar un acuerdo de investidura con el PNV, que le garantice los cinco síes del partido liderado por Andoni Ortuzar. Según fuentes del PP, el gallego ve factible esta fórmula, que no obstante dejaría fuera de un hipotético Gobierno a Vox. Génova tratará de dejar a los de Abascal en un segundo plano, y recurrirá a ellos -llegado el caso- en momentos y votaciones puntuales. La cúpula del PP considera que el batacazo electoral sufrido por la formación de ultraderecha -que se ha dejado 19 escaños- deja a Abascal en una situación muy precaria, por lo que se vería forzado a aceptar esta vía para no seguir perdiendo apoyo en futuras elecciones. La estrategia no es nueva. El popular ya deslizó esta posibilidad al inicio de la campaña. Eso sí, por entonces las encuestas le daban una victoria mucho más holgada a la que finalmente ha conseguido. En una charla informal con periodistas, Feijóo apuntó a ésta como su primera opción.

No obstante, el encaje de bolillos que plantea Feijóo no es sencillo. El PNV insistió durante toda la campaña electoral que no rubricaría ningún documento en el que estuviera impresa la firma de Vox. Es más, la portavoz de la formación, Itxaso Atutxa ha confirmado el rechazo en una entrevista concedida a TVE. "No sé de qué va a querer hablarnos el PP, viendo el programa electoral que han presentado, viendo lo que han hecho en las semanas recientes en diferentes autonomías, y viendo que Vox es absolutamente necesario", ha dicho.

La ecuación se pondría a prueba en votaciones como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y las principales reformas que esperan a ser aprobadas, entre ellas la fiscal o la de financiación autonómica. Un punto, en el que las condiciones del PNV podrían provocar un bloqueo de la acción legislativa de un posible gobierno en solitario del líder popular.

El PNV no arriesgará las vascas

Además, el lehendakari Iñigo Urkullu, que gobierna el Ejecutivo vasco gracias a los 10 diputados autonómicos del PSE-EE, se enfrenta en menos de un año -mayo de 2024- a su reelección, con un socialismo vasco al alza y ante la amenaza de una victoria de Bildu en Euskadi, disparado en intención de voto. De hecho, el partido nacionalista vasco teme que un acuerdo programático con el líder del PP rompa el pacto de gobernabilidad que mantiene con los socialistas, y de paso sus opciones electorales. El miedo pasa por la movilización del voto nacionalista en torno a la formación liderada por Arnaldo Otegi, con quien ya mantiene una dura disputa en las urnas.

A pesar del rechazo explícito expresado ayer por la dirección del PNV, fuentes del PP no dan por muerta esta vía y entienden que, siempre que Vox se mantenga alejado de La Moncloa, el partido nacionalista vasco podría acabar cediendo. No obstante, desde Génova no hablan del coste que las condiciones que su líder, Andoni Ortuzar, pudiera poner sobre la mesa para allanar el camino de Feijóo a la presidencias del Gobierno; ni del encaje que éstas pudieran tener en el imaginario político de Vox. Es más, este esquema deja a Abascal fuera -no solo del gabinete- sino de la hoja de ruta ejecutiva.

Llamada a UPN y CC

Sin embargo, no es el único obstáculo al que se enfrenta la fórmula que intentará el gallego. A pesar de que en Génova dan por descontado el apoyo de UPN y Coalición Canaria, los nacionalistas canarios podrían no ponerle las cosas tan fáciles. La formación exige que Vox no esté en el Ejecutivo de Feijóo y no descarta poner una lluvia de condiciones sobre la mesa del popular. "En ningún caso apoyaremos un Gobierno en el que esté la extrema izquierda o la extrema derecha", dijo ayer la diputada electa, Cristina Valido, en una entrevista a Radio Tenerife.