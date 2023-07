Sofía Benjumea: "El ecosistema 'startup' está en un momento clave tras un crecimiento exponencial los últimos 10 años"

Sofía Benjumea es la directora de Google for Startups en EMEA. Es una mujer que se define como "optimista, currante, ambiciosa y con foco en el impacto positivo de nuestro trabajo". Considera que es muy consciente de la suerte que tiene y trata cada día de honrar la responsabilidad que conlleva contar con oportunidades. Fundó junto a su tía, María Benjumea, South Summit, la mayor conferencia de startups del Sur de Europa. "En 2015, me uní a Google para abrir el Campus de Madrid y ahora lidero Google for Startups en Europa, Medio Oriente y África".

¿Cómo nace Google for Startups?

El emprendimiento y la innovación están en el ADN de Google. Nacimos como una startup y nunca hemos olvidado lo difícil que es empezar y la importancia de estar rodeado de un ecosistema potente. Somos muy conscientes de que si Google hubiera empezado hace 25 años en otro lugar no se hubiera convertido en la empresa global que es hoy. Queríamos contribuir a que los emprendedores, empiecen donde empiecen, puedan alcanzar el éxito.

Además, desde Google estamos convencidos de que los emprendedores y más especialmente, las startups, son motores clave de las economías locales y generadores de empleo, además, son los que frente a la adversidad se crecen, pivotan, innovan, buscando soluciones a través de la innovación y la tecnología, Por todo ello, nace Google for Startups hace 10 años con la misión de ayudar a los emprendedores de todo el mundo a crecer y a través de ellos fortalecer los ecosistemas locales de innovación.

¿Qué objetivos se marca Google con su creación?

Nuestro éxito es su éxito. Google for Startups tiene como objetivo fortalecer al ecosistema de startups en todo el mundo y ayudar a las startups que participan en nuestros programas a crecer a través de nuestros mentores, productos, conexiones y dándoles acceso a una comunidad global.

Además, trabajamos para fomentar la diversidad en el ecosistema. Si queremos que haya innovación para todos necesitamos que venga de todos. Por ello, nos marcamos el objetivo de que cada programa que lanzamos cuente con un 50% de mujeres fundadoras. No hemos llegado aún, pero estamos orgullosos de poder decir que el 42% de las startups de nuestra comunidad en España cuentan con una mujer en el equipo fundador (frente a la media del 15,7% del país) y el 49% de los equipos de estas empresas son mujeres. También contamos con el Black Founders Fund para Europa y África.

Las 'startups' del programa consiguieron 108 millones de euros y crearon más de 700 nuevos puestos de trabajo en 2022 ¿Cómo ha sido la evolución hasta llegar a las cifras actuales?

En 2015, abrimos el Campus de Madrid de Google for Startups. En esos momentos, se adivinaba el gran potencial que tenía el ecosistema español, pero estaba aún dando sus primeros pasos. Ha sido un honor poder ver de primera mano la evolución del ecosistema y contribuir en cierto modo. Por Campus y por nuestros programas han pasado empresas que están ahora compitiendo a nivel internacional como Idoven y empresas que han sido adquiridas por grandes players internacionales como Frontity o Rated Power.

Durante la pandemia, tuvimos que cerrar las puertas de Campus. Pero los retos presentan oportunidades y al pasar nuestros programas al modelo híbrido, nos dimos cuenta de que con la madurez del ecosistema debíamos evolucionar nuestra oferta de valor. A día de hoy, todos nuestros programas son verticalizados y regionales permitiendo a los fundadores que participan acceder a una red más internacional de emprendedores y de mentores.

Y de esta manera llegamos a 2022 que se ha convertido en un año de crecimiento en cuanto a la inversión para la comunidad de Google for Startups, al alcanzar las empresas que forman parte de nuestros programas los 108 millones de euros y al crear 700 nuevos empleos en solo un año. A nivel global, las cifras también son muy reveladoras, ya que se han recaudado en todo el mundo 1.200 millones de dólares y creado 9.000 puestos de trabajo.

Asimismo, desde 2015, las startups de la comunidad de Google for Startups en España han alcanzado la cifra de 1.100 millones de euros en rondas de inversión. Además, han ayudado a la recuperación del empleo al crear más de 8.880 puestos de trabajo.

¿Qué previsión de crecimiento esperáis en torno a estos factores en los próximos años?

Nos encontramos en un ciclo económico complicado y las startups se verán afectadas. Sin embargo, como demostraba el estudio que hicimos con Endeavor España, Mapping Spain's Tech Sector, en tiempos de crisis, las startups responden. El número de startups se duplicó en España tras la crisis de 2008 y tras la crisis del Covid-19, se registró un nuevo incremento en la creación de startups. Ejemplos de cómo el sector tecnológico emprendedor es uno de los motores de la recuperación del país.

¿Qué ventajas tiene Google for Startups sobre otras aceleradoras?

El objetivo de Google for Startups no es competir con otras aceleradoras, sino contribuir al fortalecimiento del ecosistema. Dicho esto, nuestra propuesta de valor se basa en el apoyo personalizado a las startups que participan en nuestro programa en base a sus necesidades, un apoyo que se realiza principalmente a través de mentores de Google seleccionados para el reto concreto al que se enfrenta la startup. Además, ponemos un foco muy fuerte en la comunidad para que se apoyen unos a otros, así como conectarles con la red internacional de Google for Startups. Y por último, nuestra relación con los fundadores no acaba con el fin del programa. Contamos con una amplia red de Alumni a quienes seguimos acompañando durante el camino.

¿Cómo es el ecosistema 'startup' de España?

El ecosistema startup en España está en un momento clave tras un crecimiento exponencial en los últimos diez años. Hay talento y capacidad de atraer talento, un tejido inversor cada vez más potente y un interés creciente por parte de los fondos internacionales. Además, nuestro ecosistema cuenta con dos hubs entre los 10 top europeos: Madrid y Barcelona. Pero no se queda ahí. Málaga, Valencia y Bilbao se están convirtiendo en ecosistemas cada vez más potentes que aportan aún más talento a la ecuación.

Ahora estamos frente al reto de asegurarnos como ecosistema que somos capaces de apoyar a nuestras startups a escalar a nivel global y ser líderes en su industria.

¿Las políticas aplicadas por el Gobierno favorecen el crecimiento de las 'startups' españolas?

La ley de startups es una grandísima noticia para el ecosistema de emprendimiento innovador español, una apuesta por las startups y la innovación. Contar con un marco regulatorio que ponga en el centro a las startups es el camino para posicionar España como nación emprendedora.

El ecosistema emprendedor en España es cada vez más maduro, y este tipo de políticas fruto del consenso son un paso adelante para llevar a la comunidad de startups al siguiente nivel.

¿Qué deben mejorar las 'startups' actuales para mejorar en crecimiento y escalabilidad?

Aquellas startups que saben aprovechar la tecnología para hacer más eficientes sus procesos y operaciones, son más rápidas, consiguen llegar a más mercados y, así, escalar de forma más sostenible. En definitiva, usar la tecnología en favor de su modelo de negocio es clave.

¿Cuál es su trabajo como directora de Google for Startups en Europa, Medio Oriente y África?

El primero de mis cometidos es el de liderar a un equipo muy diverso que se encuentra entre España, Polonia, Alemania, Reino Unido e Israel, y es asegurar que todo el equipo rema en una misma dirección, siguiendo nuestra misión. Dentro de mis funciones, también se encuentra la alineación con otros equipos de Google que están interesados en trabajar codo con codo con las startups, así como atraer a los mejores mentores de Google para que trabajen con los emprendedores de nuestros programas como los Growth Academy.

¿Cómo ha sido el crecimiento de Google for Startups en las regiones que dirige?

En la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), la comunidad de startups de Google for Startups ha alcanzado los 817 millones de dólares en rondas de inversión en 2022. De hecho, desde que comenzamos nuestra andadura, se han recaudado 4.500 millones de dólares. Asimismo, estas empresas han generado más de 6.000 nuevos puestos de trabajo el año pasado y más de 31.000 desde que comenzó Google for Startups.

En concreto, en Europa, las startups vinculadas a alguno de nuestros programas en 2022 han conseguido generar 519 millones de dólares en rondas de inversión, que se suman a los 3.700 millones de dólares conseguidos desde que empezamos con este proyecto. Además, se han generado 5.000 nuevos puestos de trabajo.

¿Cuáles son sus objetivos en el medio plazo en estos territorios?

Mi principal objetivo es continuar con la misión de ayudar a crecer a las personas que emprenden y a sus negocios para que se conviertan en actores globales en sus respectivos sectores y contribuir a un ecosistema más diverso y con mayor foco en el impacto positivo en la sociedad.

Este 2023, hemos trabajado en 4 iniciativas clave. Por un lado, dos fondos no dilutivos. El Ukraine Support Fund cuyo objetivo es apoyar a la supervivencia de startups ucranianas y el Black Founders Fund. Por otro lado, ante las crecientes amenazas que la digitalización presenta hemos lanzado Growth Academy: Cybersecurity, un programa con el que hemos apoyado a 15 startups de toda Europa que están innovando para que particulares y empresas estén más seguros. Y hasta el 10 de julio, aquellas startups de Europa, Oriente Medio y África que trabajan en la intersección entre Salud e Inteligencia Artificial pueden presentar su candidatura para el programa Growth Academy: AI for Health, que comenzará a la vuelta del verano.

¿Cuál es la importancia de las comunidades de startups de Google?

Si te refieres a la importancia de las comunidades de startups para el país consideramos que son motor clave de la economía, de generación de empleo y de innovación.

La importancia de estas comunidades para los emprendedores es también absolutamente clave. Emprender es uno de los caminos más duros, con mucho altibajo y mucha soledad para el fundador. Crear comunidades en las que los emprendedores se pueden apoyar unos a otros y compartir los momentos buenos y malos del viaje es importantísimo.