Estas son las monedas de euro que van a desaparecer a partir de julio: cámbialas ya

Con la orden ETD/647/2023 emitida en el Boletín Oficial del Estado se da inicio a la salida de una parte de las monedas que corresponde a ejemplares de euro falsas y no aptas para la circulación. La medida se aplicará a partir del 1 de julio de 2023.

Así lo deja ver la ley 10/1975, de 12 de marzo, de Regulación de la Moneda Metálica que da potestad al Banco de España para retirar de la circulación las monedas que entren en sus cajas y que no superen el proceso de autentificación, es decir, que sean falsas, o que no se consideren aptas, con el fin de prevenir posibles fraudes.

De esta forma, es el Banco de España quien recibirá de las entidades de crédito y de otras entidades que participen en la manipulación y entrega al público de billetes y monedas a título profesional, las monedas que tras un proceso de autentificación se consideren presuntamente falsas y las monedas de euro no aptas para la circulación.

La entidad bancaria procederá a autentificar todas las monedas de euro a medida que vayan pasando por los controles establecidos, y será la encargada de clasificar y retirar las monedas presuntamente falsas y las no aptas, para la destrucción de las primeras y la desmonetización (destrucción mediante deformación física) de las segundas.

Monedas de euro falsas y no aptas para la circulación

Monedas falsas: tienen la apariencia de monedas en euros, que han sido fabricadas o alteradas fraudulentamente y que son consideradas como tales por el Banco de España.

Monedas de euro no aptas: monedas de euro auténticas, pero rechazadas durante el proceso de autentificación o que hayan sido alteradas.

Proceso de físico de destrucción

Una vez justificado que se trata de monedas que no pueden volver a la circulación, las autoridades monetarias competentes iniciarán los procedimientos de desmonetización o "proceso físico de destrucción de las monedas de euro no aptas para la circulación mediante una deformación física y permanente, de forma que no puedan volver a introducirse en la circulación o entregarse para el reembolso".

Los materiales obtenidos tras la destrucción podrán servir para acuñar monedas legales con la aprobación de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Si alguno de esos materiales no es apto, «se procederá a su venta» mediante subasta pública y se abonará la cantidad al Tesoro Público.