Calviño convoca el observatorio de márgenes para banca y energéticas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció este jueves que la semana que viene tendrá lugar la primera reunión del Observatorio de Márgenes Empresariales.

En declaraciones a los periodistas en la embajada de España en París, Calviño avanzó la primera reunión del Observatorio para la próxima semana con el objetivo de analizar la información disponible sobre márgenes empresariales y detectar si se están ensanchando.

La propia Calviño anunció el pasado mes de abril la creación del citado Observatorio que analizará datos del Ministerio de Hacienda o del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que celebra su primera reunión la próxima semana, a casi un mes de las elecciones generales.

Calviño confirmó que los márgenes empresariales han crecido con la guerra en Ucrania al menos en la banca y la energía , lo que justifica los impuestos extraordinarios a esos sectores, y que ese fenómeno ha ocurrido en otros, por ejemplo en la distribución.

Preguntada sobre si el Gobierno mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos aunque alguna organización de consumidores ha alertado de que la distribución lo ha aprovechado para incrementar sus márgenes, respondió que precisamente se ha puesto en marcha un observatorio "para tener toda la información" sobre esa cuestión.

Calviño, que se encontraba en la capital francesa para participar en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial, certificó que "hay sectores en los que ha habido un ensanchamiento de los márgenes empresariales, como el de la energía o el de los bancos".

Y añadió que por eso se ha establecido "un impuesto extraordinario sobre los beneficios extraordinarios con el fin de tener un reparto justo del impacto de la guerra".

La responsable económica afirmó que la bajada del IVA en los alimentos se prorrogará "en tanto en cuanto se mantenga una inflación superior a la que sería aceptable".

Explicó que se está terminando el trabajo de análisis para examinar qué otras medidas de apoyo al poder adquisitivo se alargan, y dio por hecho que se prolongará el dispositivo sobre la gratuidad del transporte público durante el resto de este año, porque además "va en la línea de apoyar un transporte más sostenible".

En cuanto a los problemas de quienes están pagando una hipoteca y ahora tienen que afrontar las subidas de tipos de interés, avanzó que en los próximos días tiene una reunión con los representantes de los usuarios de los servicios financieros y de la patronal bancaria para abordar esa cuestión.

Para Calviño, "no es sorprendente" que los sucesivos incrementos de tipos del Banco Central Europeo (BCE) hayan conducido a "una ralentización del mercado hipotecario que no es exclusiva de España" sino que "se está dando con más intensidad aún en otros países europeos" y que a su juicio "no da signos de un impacto importante" para la economía en general.