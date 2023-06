Las tres mayores patronales dejan en el aire su apoyo a una futura reelección de Garamendi

Los vicepresidentes de CEOE y presidentes de CEIM, Foment y Cepyme, Miguel Garrido, Josep Sánchez Llibre y Gerado Cuerva, no se pronunciarán hoy ante la renovación de estatutos que plantea el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, para permitir su reelección más allá de 2026. La Junta Directiva de CEIM, que se ha reunido hoy al mediodía, le ha pedido a su presidente que no se posicione en la reunión que mantendrá esta tarde el presidente de CEOE con los vicepresidentes de la organización, según fuentes consultadas por elEconomista.es. Por su parte, el vicepresidente catalán, Josep Sánchez Llibre, no acudirá a la reunión y convoca a su Ejecutiva el lunes. En cuanto al líder de Cepyme, todo apunta a que tampoco estará presente en la reunión de esta tarde, manifestando así su discrepancia con la modificación estatutaria planteada por Garamendi.

Garrido, que se mostraba partidario a apoyar la renovación de los estatutos, tendrá que esperar para dar una respuesta desde la patronal madrileña debido a la división mostrada por sus vicepresidentes en la reunión de esta mañana.

Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, no acudirá a la reunión debido a la precipitación con la que se ha organizado. De todas forma, ha convocado el lunes a su Ejecutiva para estudiar qué decisión toman al respecto.

Queda en el aire el apoyo de las tres organizaciones que, actualmente, cuentan con mayor representación de vocalías en la Asamblea General.

No convence a las patronales

Ante las intenciones de Garamendi de volver a destopar el número de legislaturas que se puede estar al frente de la patronal de patronales, organizaciones sectoriales consultadas por este medio muestran su disconformidad al cambio, ya que "debería primar la renovación de equipos, y más en CEOE". Desde otras organizaciones piden que se mantenga el actual sistema, ya que "debe haber una renovación" que mantenga "la higiene política" dentro de CEOE