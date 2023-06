Garamendi reúne a los vicepresidentes de CEOE para ser presidente hasta 2030

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha convocado esta tarde a los vicepresidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para abordar un cambio en los estatutos y poder presentarse a la presidencia por tercera vez, cuando los reglamentos vigentes lo limitan a dos. Con esta reunión, Garamendi quiere escenificar el apoyo interno ante una posible reelección en 2026.

La maniobra del actual líder de la patronal ha causado sorpresa por diversos motivos. En primer lugar, la reunión de sus vicepresidentes no es necesaria para el cambio que quiere acometer, ya que los órganos realmente decisivos son la Junta Directiva y la Asamblea de la Confederación.

Todo apunta así a que el encuentro de esta tarde busca simplemente evidenciar un respaldo a la decisión de Garamendi que se puede dar prácticamente por descontado. No en vano la mayoría de los actuales vicepresidentes se consideran afines al actual líder de CEOE. Es más, uno de los pocos díscolos dentro de la cúpula de la patronal es el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y no estará presente en la reunión de hoy, al igual que el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Por otro lado, ha sorprendido también que Garamendi abogue ahora por un cambio de estatutos al que no se hacía referencia alguna en el programa con el que se presentó a las elecciones de la organización celebradas muy recientemente, en noviembre del año pasado.

Contradicción con 2013

Pero todavía más chocante resulta el modo en que Garamendi contradice la postura que mantuvo en 2013, cuando rivalizaba con Juan Rosell por dirigir CEOE, cuando se aprobó la limitación a dos mandatos. Fue el propio Garamendi quien promovió la actualización ese año de los estatutos, desde la Comisión de Régimen Interno, para evitar que el exlíder patronal pudiese permanecer en el cargo durante más de 8 años.

De esta forma evitó la reelección de Rosell en 2018 y fue elegido por aclamación como presidente de los empresarios. Ahora quiere recuperar el anterior modelo para prolongar su puesto al frente de la patronal durante más tiempo.

Siete meses después de su reelección, suenan con fuerza las palabras de Garamendi tras ser reelegido, ante la pregunta sobre un tercer mandato. "No sé, de momento mi horizonte está de aquí a cuatro años; de momento ni me lo planteo. Yo no soy el que manda aquí, si la Asamblea lo decide o no...", dijo tras ser reelegido en una televisión pública.

Desde CEOE mantienen que el discursos no ha cambiado y que Garamendi está "centrado" en el trabajo que tendrá por delante hasta 2026, a pesar de que tratará de cambiar los estatutos en la Asamblea General del 19 de julio, cuando se confirmaría la renovación del texto.

Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que el actual líder empresarial se siente ahora especialmente reforzado para acometer el cambio por dos razones. En primer lugar, cuenta con la posibilidad de presentarse como uno de los responsables del clima de paz social que ha fomentado el reciente acuerdo salarial a tres años pactado con los sindicatos.

En segundo lugar, también se considera un viento a favor para Garamendi la posibilidad de que el PP gane las elecciones generales del mes próximo. De hecho, la Asamblea General en la que se ratificará el cambio de estatutos tendrá lugar solo unos días, el 19 de julio. antes de la celebración de esos comicios.

Comisión de Régimen Interno sin renovar

Tras la reunión de hoy, donde medirá el apoyo de sus vicepresidentes, será el turno de la Comisión de Régimen Interno de CEOE, que es el organismo encargado de estudiar los posibles cambios en los estatutos de la patronal y que estos se cumplan.

Éste está pendiente de una renovación tras la elección de Mirenchu del Valle como presidenta de la patronal aseguradora Unespa, que se encarga de la presidencia de la comisión. La Comisión de Régimen Interno sigue presidida por Pilar González de Frutos, uno de los grandes apoyos de Garamendi en el seno de la patronal, y que tendría que haber dejado el puesto a su predecesora en Unespa hace un mes.

Tras la reunión de hoy, el siguiente paso es que la comisión, presidida por González de Frutos, apruebe esta renovación. Después, Garamendi tendrá que pasar por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva hasta llegar a la Asamblea General del 19 de julio, donde se ratificaría finalmente el cambio.