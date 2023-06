Qué pensión puedo cobrar si he cotizado 10 años

Muchos trabajadores que lleven años desempeñando su profesión en España querrán conocer a partir de qué momento tendrán el derecho a cobrar una pensión. Pues bien, el Sistema de Seguridad Social indica que las personas con al menos 15 años cotizados podrán acceder a una pensión contributiva. Pero también aquellos que cumplan ciertos requisitos podrán cobrar una pensión no contributiva por jubilación.

Las pensiones no contributivas (PNC) son aquellas prestaciones económicas que pueden obtener las personas consideradas dentro de una "situación económica vulnerable", y que no pueden percibir la pensión contributiva de jubilación. Pero no basta con esto, sino que estas personas deben reunir una serie de condiciones para obtener el derecho a percibirla.

Las regula el Real Decreto 357/1991, y gestiona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (más conocido como Imserso). El objetivo de las PNC es garantizar a estas personas "vulnerables" unos ingresos mínimos, así como una asistencia médica y farmacéutica sin costes.

¿Puedo cobrar una PNC?

Con respecto a la pensión no contributiva, la Seguridad Social no exige un período mínimo de cotización. Cualquiera puede acceder a ella, entendiendo que se habla de personas sin importar el tiempo que hayan trabajado, pero que obviamente deben cumplir con varios requisitos:

1. Haber alcanzado la edad legal de jubilación, que en España es de actualmente 65 años.

2. Haber residido efectiva y legalmente en España durante una década o más.

3. Al menos 2 de esos años exigidos sean consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha en que se solicite la PNC.

4. Demostrar la "situación de vulnerabilidad económica", que equivale a una carencia de ingresos. De acuerdo con Imserso, el umbral se encuentra por debajo de los 6.784,54 euros percibidos al año.

Con respecto al último requisito, si el solicitante convive con otras personas, entonces se sumarán los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad económica de convivencia en la que se encuentre. Dependiendo del número, estos serán los umbrales:

-Conviven 2: 11.533,72 euros al año.

-Conviven 3: 16.282,90 euros al año.

-Conviven 4: 21.031,08 euros al año.

¿Cuánto puedo cobrar si la recibo?

La PNC tiene en 2023 una cuantía de entre 1.696,14 euros y 6.784 euros al año. Al repartirse en la 14 pagas mencionadas, estas quedarían en 121,15 euros y 484,61 euros. Dependiendo de los ingresos recurrentes del demandante, la cantidad que este percibirá se sitúa entre estas sumas mencionadas.

Finalmente, para aquellos casos en los que de nuevo convivan varias personas que perciben una PNC, estas serán las cuantías (accediendo cada uno de ellos a la íntegra):

-Conviven 2 beneficiarios: 5.766 euros anuales (411,92 euros mensuales).

-Conviven 3 beneficiarios: 5.427 euros anuales (387,69 euros mensuales).

Además, el Gobierno de España aprobó para todo el presente año 2023 una subida extraordinaria en las PNC del 15%, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se puede obtener más información al respecto en el Boletín Oficial del Estado.