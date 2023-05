Luis Cueto: "Madrid tendrá deuda 0 en 2027 si nosotros gobernamos"

Luis Cueto (Madrid, 1961) es funcionario y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Se presenta a la alcaldía de la capital bajo las siglas de Recupera Madrid, una "agrupación de profesionales" que nace con la intención de gobernar Madrid con "más profesionales y menos políticos".

¿Por qué surge Recupera Madrid?

Nace del hartazgo de los ciudadanos con los partidos, que están defraudando y conllevan a que la expectativa de abstención en Madrid marque el 35%, es decir, a 700.000 personas.

¿Cree que pueden entrar en el Ayuntamiento?

Nuestro análisis es que, de los que en su día votaron a Manuela Carmena, no todos van a votar a Rita Maestre, y de los que votaron a Begoña Villacís, si hacemos caso a las encuestas, no todos van a votar al PP. Por tanto, entre los 700.000 abstencionistas y la gente que cambiará su voto, sí que puede triunfar nuestra propuesta de profesionales frente a políticos.

Siendo una formación de corte progresista, esta semana se reunió con los empresarios madrileños ¿Se aleja Recupera Madrid del discurso contra estos?

Absolutamente. Nosotros ya en la etapa de Gobierno con Manuela Carmena, de coordinación general de la alcaldía, para muchas de las personas era el referente para que las empresas tuvieran interlocución con el ayuntamiento de de Madrid. Esa buena relación con el mundo empresarial la he mantenido y nuestro discurso, lo que le dije ayer a los empresarios, es que cualquier empresario, dentro de la legalidad, cuanto más próspero sea, mejor. Mi primera frase ante los empresarios de CEIM fue que, si nosotros gobernamos, Madrid acabará con deuda 0 en 2027.

¿Cuáles son sus principales propuestas en materia económica y fiscal para la capital?

En fiscalidad el ayuntamiento tiene muy poco margen. Nosotros intentaremos hacer lo que Almeida no fue capaz de hacer cuando pactamos con él; y es que aquellos madrileños que tengan bienes valorados por menos de 300.000 euros se les rebaje el IBI al mínimo del 0,4%. Eso supone beneficiar casi a dos millones de madrileños, así como eliminar figuras tributarias absurdas.

En Madrid el 97% del empleo es de servicios y, por tanto, ese es el sector prioritario. Otro elemento muy importante es la vivienda. Nosotros queremos hacer una revolución absoluta en el gran instrumento que tiene el Ayuntamiento, que es la empresa municipal de vivienda y suelo. Lo queremos convertir en una sociedad mixta de capital público-privada que pueda acortar los plazos hasta la entrega de la vivienda, de tres años a uno y medio.

¿Y de qué forma va a fomentar la actividad de pymes y autónomos?

Lo mejor que podemos hacer es no complicarles la vida y facilitarles todo en la medida de lo posible. El Ayuntamiento es un gran retardador de la actividad económica para muchos autónomos y pymes.

¿Qué valoración hace de esta legislatura?

Ha sido una legislatura de mantenimiento. Por un lado, porque los dos primeros años fueron muy condicionados por la pandemia, por la filomena, por las dificultades de un gobierno de coalición que fue difícil amalgamar y que hacía muchísimos años que no se daba. Y segundo, por la falta de imaginación, de inteligencia, de ambición y de ideas sobre un Madrid en el que no se ha hecho más que gestionar el pasado. Al ayuntamiento le hacemos el reproche de no haber mantenido nuestra senda de reducir la deuda.

¿A quién apoyaría Luis Cueto en caso de contar con representación?

Si las fuerzas progresistas sumasen lo suficiente, y nuestro voto fuera necesario, nosotros nos apoyaríamos solo con la condición de entrar en ese gobierno, porque juzgamos imprescindible aportar nuestra experiencia de gestión. Ni el PSOE, que hace 25 años que no gobierna, ni el equipo de Rita Maestre, puede aportar gente con gran experiencia en gestión. Si no fuese así, nuestra postura es que gobierne el partido más votado.

¿Qué espera de las elecciones del próximo domingo?

Almeida no sumará suficiente con Vox, que se desvanecerá. Rita y Reyes no van a poder gobernar solas; y ahí surgen dos incógnitas: si podemos entra con el 5% y si nosotros somos capaces de aflorar ese descontento que se traduce en 700.000 abstencionistas, pensados a fecha de hoy, con nuestro mensaje de profesionales frente a políticos tiene el calado que esperamos.