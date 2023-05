Sindicatos y patronal reivindican su autonomía y protegen la negociación colectiva en la firma de la subida salarial

Los secretarios generales de los sindicatos, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), y los presidentes de las patronales, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), han puesto hoy su firma sobre el texto del V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que recomienda una subida salarial de al menos un 10% entre 2023 y 2025. Los agentes sociales se han felicitado por lograr un acuerdo "responsable" y que pone en valor el diálogo bipartito a la hora de alcanzar acuerdos, con independencia de si está o no el Gobierno en las negociaciones que llevan a cabo.

Después de meses de opacidad y silencio en torno a la negociación, las recomendaciones alcanzadas para el alza salarial marcan un alza del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025. También se incluye una cláusula de revisión salarial, de hasta el 1%, sujeto al avance de la inflación, para cada uno de los ejercicios comprendidos en el AENC.

El último acuerdo alcanzado para el AENC se produjo en 2018, con validez hasta 2020. Desde entonces, España se ha visto envuelta, como el resto de países de Europa, en una pérdida de poder adquisitivo provocado por la inflación, que cerró 2022 en el 8,4% de media; mientras que los salarios por convenio se cerraban en el 3%.

Tras la firma, que ha tenido lugar en la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes de Madrid, los primeros en hablar han sido los representantes empresariales para valorar el acuerdo alcanzado. Garamendi ha puesto en valor el "diálogo bipartito" y ha agradecido, tanto a los sindicatos como a los equipos de trabajo, su "responsabilidad" para dar estabilidad a las empresas y a los trabajadores.

Cuerva, por su parte, ha hablado en la misma línea que el líder de CEOE y ha enfatizado que es un acuerdo que beneficia a la pyme y ha hecho hincapié en que en un momento de incertidumbre como el actual, este acuerdo genera "certidumbre" y aporta "estabilidad". Además de que, en las circunstancias actuales de incremento de costes, la flexibilidad que introduce este acuerdo es una "herramienta necesaria" para que las empresas gestionen "momentos complicados".

Los sindicatos también han valorado positivamente haber alcanzado este acuerdo para la subida salarial, pero destacan que ahora hay que actualizar los "casi 1.400 convenios caducados, algunos hace 5 años", ha destacado Pepe Álvarez, al tiempo que suscribe las palabras de la patronal sobre la importancia de la negociación colectiva. "Es un instrumento de reparto de riqueza en nuestro país. Este acuerdo va en una buena dirección", ha dicho.

Su homólogo al frente de CCOO, Unai Sordo, ha puesto en valor la "importancia capital" de que lo recogido en las más de 30 páginas de documento se exija en las mesas de negociación en marcha y por "su contenido, por el momento en el que se suscribe y por sus potencialidades para reforzar la negociación colectiva".

En cuanto a si estas recomendaciones se van a seguir, Garamendi ha dicho que, en las actualizaciones de los convenios, "es lo que se va a defender sí o sí".

Sin el Gobierno

El acto no ha contado con la presencia de ningún miembro del Gobierno, como si ocurriera en el último acuerdo alcanzado para el empleo y la negociación colectiva. Los distintos actores han querido restarle importancia a esto, por ser un acuerdo bipartito fruto de la negociación entre trabajadores y empresarios. "No hay ningún veto de nadie ni contra nadie. Pero también es cierto que aquí lo que queremos y tenemos que poner en valor es el diálogo social bipartito. No seamos alarmistas", ha comentado el presidente de la CEOE.

Precisamente, Garamendi ha destacado que este acuerdo "pone en valor" el diálogo social entre sindicatos y empresarios, da "estabilidad" a empresas y trabajadores y supone "una oferta a la sociedad". "Por tanto, esto es bueno para el Gobierno, para la oposición. Esto no va en contra de nadie, va a favor de todos y de España", ha afirmado.

No renuncian a 2022

Ante la exclusión del año 2022 del acuerdo por ser un año cerrado, los sindicatos han explicado que, aunque no se recoja en el acuerdo, "se puede abordar perfectamente la negociación salarial del año 2022 y creo que este compromiso (de subida salarial) para el año 2023, 2024 y 2025 oxigena de una forma notable esas negociaciones. Nosotros no renunciamos ni a negociar los salarios del año 2022, ni a que se transparente mejor la información económica en las empresas", ha apuntado Sordo.