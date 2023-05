Silverio Agea (AEF): "Se critica al empresario que dona porque falta cultura del mecenazgo"

La comisión de Hacienda y Función Pública ha aprobado la reforma de la Ley de Mecenazgo, que entrará en vigor el 1 de enero del 2024 y que ofrece deducciones más amplias. El director general de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Silverio Agea, considera que es positivo porque permitirá atraer más donantes. El sector sumó gastos de 18.000 millones de euros en 2020, casi el doble que en 2008 cuando rondaban los 8.500 millones. Los ingresos, aunque también han crecido, siguen estando por debajo, en 17.280 millones de euros. Agea reclama que "en España falta cultura de mecenazgo, y se critica al empresario que dona en lugar de a quien no lo hace".

¿Cuáles son las ventajas que tendrá esta reforma?

Desde el sector lo vemos como algo muy positivo. La reforma incluye una consolidación del micromecenazgo, además de fomentar el mecenazgo de recompensa, que ofrece reconocimiento a los donantes como un retorno del 15% de las donaciones con un tope de 25.000 euros. Y, por último, se impulsan las colaboraciones en especie, lo que entendemos como donaciones en especie.

¿Qué supone la consolidación del micromecenazgo?

Hacienda ha ampliado la donación que dará derecho a una deducción del 80% en el IRPF. Eso en los primeros 250 euros donados y luego a partir de ahí un 40%.Además, si son donaciones plurianuales se pueden deducir hasta un 5% más. De esta manera, se pretende atraer a los pequeños donantes. El objetivo es acercar y consolidar a los donantes.

A nivel de donantes, ¿cuántos hay?

Según los datos de Hacienda, en España hay 3.800.000 personas que han aplicado deducciones en su declaración de la renta. Sin embargo, esto no es una imagen fiel, ya que puede ser que haya más donantes que no están obligados a realizar la declaración de la renta o que simplemente han optado por no desgravarse dicha donación. En España el número de donantes es menor que la media europea.

¿Consideran que la reforma legislativa cubre todas las necesidades de las fundaciones?

No negaré que faltan cosas por hacer. Aun así, de lo posible se ha hecho lo realizable. Se ha conseguido que todos los agentes del sector se hayan puesto de acuerdo, además del consenso político que se ha logrado. Desde luego, que esta reforma servirá como palanca para la sostenibilidad del sector.

¿Cuál es la cifra de una donación media en España?

En España la donación media por habitante ronda los 150 euros. Es un dato que está muy por debajo de la media europea o incluso de Estados Unidos, donde las donaciones son de 10.000 euros más o menos. En España, falta cultura de mecenazgo y con esta reforma se pretende cambiar esta mentalidad y lograr que la donación media ascienda. Se critica a quien dona en lugar de a quien no lo hace.

¿Qué aporta el sector de las fundaciones a la economía española?

Las fundaciones son un subsector de la economía muy potente. Los últimos datos publicados reflejan un Valor Añadido Bruto (VAB) de 27.000 millones de euros y una aportación del 2,4% al PIB de España. Asimismo, 600.000 puestos de trabajo son a jornada completa. Las fundaciones son actores muy importantes para un país, y se ha demostrado que en épocas de crisis es cuando más falta hacen.

¿Cuántas fundaciones hay en el territorio nacional?

Estimamos que hay 10.510 fundaciones activas, aunque esto no se puede saber con exactitud, ya que hay 41 centros donde depositar los datos y los protectorados autonómicos no están conectados. A nivel de empresas es impensable, pero en el de las fundaciones te puedes encontrar varias con el mismo nombre. Y al menos ya hay un registro único a nivel estatal.