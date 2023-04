Lorenzo Amor (ATA): "Escrivá y el Gobierno han roto la reforma del Reta unilateralmente"

Lorenzo Amor (Córdoba, 1965), presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, es contundente con el Gobierno, "que ha roto unilateralmente" la negociación alcanzada con la reforma del sistema de cotización de los autónomos. Los gastos no paran de aumentar para los pequeños empresarios y no ve en el Gobierno actitud de cambio, mientras continúan los ataques a la clase empresarial y es que no "ha habido ningún gobierno de la Unión Europea que haya hostigado, insultado, señalado al tejido empresarial a dirigentes empresariales ", dice el dirigente empresarial.

¿Cómo están los autónomos?

Pues los autónomos están facturando más con más actividad, pero ganando los mismo o menos. El problema es que frente a lo que el Gobierno nos quiere trasladar, eso de los beneficios empresariales o de los márgenes, no está en los autónomos. El 70% de los autónomos tiene un rendimiento neto por debajo del SMI, pero es que el 50% de las pequeñas empresas declararon pérdida el año pasado y esta es la realidad. En España hay 6.000 empresas de más de 100 trabajadores y no todas tienen beneficios. Digo esto porque a veces, cuando se habla del tejido empresarial, hay que tener los pies en el suelo, salir a la calle y ver que se han perdido 20.000 autónomos de comercio en el último año, que les digan a esos 20.000 autónomos que hay beneficios empresariales. O que se le digan, por ejemplo, a los casi 300.000 agricultores que hay beneficios empresariales.

La situación de los autónomos es complicada. La semana que viene conoceremos los datos de afiliación, pero hasta el momento hay 1.300 autónomos menos que el año pasado en el mes de marzo. Los datos que teníamos en 2022 en el mes de marzo decían que había 48.000 autónomos más que en 2021. Todo apunta que este año vamos a tener pérdida de autónomos. Entonces, que me expliquen dónde están los beneficios empresariales. Cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de actividades, cuando hablamos de empresarios...hay que pensar que, en España, hay 3.300.000 empresarios y el 90% tienen menos de 5 trabajadores a su cargo, y esta es la realidad de nuestro tejido empresarial. A mí me encantaría que España, y sería bueno para el país, tuviera más grandes empresarios, pero la realidad empresarial, desde luego, no es la que pinta este gobierno, ni la que pintan sus ministros. Es muy diferente.

¿Ha ayudado el nuevo Reta a darse esta situación?

Bueno, el nuevo Reta, o lo pactado con Escrivá. Lo pactado, que no ha cumplido, era que los autónomos que tienen ingresos más bajos cotizaran este año menos y que aquellos que tuvieran unos rendimientos más altos cotizaran algo más. No de una forma exorbitante, pero algo más. Lo primero que tengo que afirmar es que el ministro Escrivá y el Gobierno han roto de forma unilateral lo pactado. Porque nosotros pactamos el 2023, el 2024 y el 2025, y el Gobierno ha entregado a Bruselas una proyección de ingresos que desde luego no está pactada. Donde incluso se duplica la media de lo que cotizan los autónomos en 2023; por lo tanto, es incomprensible y lo han roto de forma unilateral. Así que yo lo que espero es que no usen que hay un acuerdo con los autónomos, porque por lo menos con ATA no hay acuerdo porque se lo han saltado. Segundo, el Gobierno ha subido, también de forma unilateral, la base mínima este año un 8,7% y eso ha sido un leñazo.

Lo que no se ha respetado es la subida de la base mínima, porque a todo el mundo se le contó, en palabras de Escrivá, que el 70% de los autónomos iba a cotizar menos o igual. Lo que ya conocemos es que son pocos los autónomos que han comunicado su previsión de ingresos y consideramos que van a ser pocos los que la van a comunicar. En España hay, en estos momentos, casi 700.000 autónomos que realizan su actividad diaria sabiendo que ese día tienen más gastos que ingresos y eso se está reflejando en la pérdida de autónomos en Comercio, Industria o Agro.

Luego oyes sandeces y te dicen: "No, oiga, es que la inspección de trabajo ha convertido 40.000 falsos autónomos en asalariados". Esto sería creíble si tuviéramos calidad de afiliación en ciertos sectores. Pero, ¿alguien conoce un falso autónomo que tenga un comercio abierto? ¿O que tenga un bar? ¿O que tenga una nave industrial? El panorama que tenemos ahora mismo en los centros de las ciudades esta lleno de se vende, se traspasa, se alquila. Ese es el panorama que vemos y lo que estamos viendo es lo que está ocurriendo en toda España.

¿Han expresado su malestar a Escrivá?

No, la idea es que antes del 2026, está en el texto de la reforma, se negociará para el siguiente periodo. De momento lo que tenemos pactado y acordado es eso. Habrá que ver qué evolución tiene cuando transcurra el primer año, porque a lo mejor hemos diseñado un sistema que no sirve y se tenía más ingresos con el anterior sistema. Estos tres primeros años son una prueba piloto. De momento, lo que sabemos es que, con estos incrementos de gastos, es posible que los rendimientos netos de los autónomos bajen y, por tanto, las proyecciones que hemos hecho no sean ajustadas a la realidad.

¿Cómo valoran desde ATA la reforma de pensiones?

Esta semana escuché al presidente del Gobierno volviendo a marcar la agenda de las organizaciones empresariales. Los empresarios hablan con los sindicatos de forma discreta y, como dijo el martes el presidente de CEOE, es posible que en los próximos días o semanas haya una voluntad de llegar a un acuerdo en la AENC. Le pedimos al Gobierno que no se inmiscuya en el diálogo bipartito, que tiene mejores resultados y lo que se firma se cumple. No como el Ejecutivo, que cuando firman los acuerdos tripartitos se saltó la reforma laboral y se ha saltado la reforma del Reta. Ha roto dos acuerdos fundamentales en esta legislatura y daba instrucciones a los empresarios de lo que hay que hacer. Si el presidente quiere que haya incrementos salariales en los próximos años en este país lo primero que tiene que hacer es retirar la reforma de pensiones; segundo, indexar los contratos públicos a la inflación; tercero, no castigar fiscalmente a los autónomos y a las empresas; y cuarto, no poner más zancadillas al tejido empresarial.

Esta semana conocimos que la OCDE fija en un 40% el castigo de cotizaciones fiscales al empleo en nuestro país. Con la reforma de pensiones va a haber trabajadores que llegarán al 60%. Si Sánchez quiere tener sentido de Estado y mirar por el futuro de este país, y el futuro de los salarios, que retire la reforma de las pensiones.

¿Influye la actitud del Gobierno a la hora de sentarse negociar la AENC con los sindicatos?

Ni mucho menos. Hay voluntad de acuerdo por todas las partes y vamos a trabajar porque haya acuerdo. Ojalá lo consigamos, creemos que es bueno para el país. Los empresarios y los dirigentes empresariales somos tan patriotas cuando pactamos con el gobierno una reforma laboral o una reforma del Reta y somos igual de patriotas cuando decimos "no" a una reforma de pensiones que es mala para el país, para las empresas, para los autónomos y para los trabajadores.

Nunca hemos abandonado ninguna mesa como dice el presidente del gobierno: "vuelvan ustedes a la mesa". El año pasado, en mayo, los agentes sociales decidieron interrumpir las negociaciones porque veíamos que era imposible llegar a un acuerdo, pero nadie se levantó de la mesa. Empresarios y sindicatos hablan habitualmente. De hecho, ha habido convenios que se han ido renovando y se sigue hablando, y con voluntad de intentar llegar a un acuerdo.

Los sindicatos han hablado en los mismos términos.

Estas cosas suelen ocurrir siempre en el mes de abril, antes del 1 de mayo. Lo veo comprensible.

¿Esperan seguir negociando con el Gobierno en los meses que quedan de legislatura?

Nuestro deber es negociar con ellos. Ahora, si es verdad que el Ministerio de Seguridad Social ha perdido nuestra credibilidad. Si nos llaman para algo iremos, pero no se espera nada. No vamos a acordar nada, que se ha demostrado que cuando acuerdan algo no lo cumplen. Con Díaz vamos a hablar lo que tengamos que hablar, pero indudablemente nosotros vemos difícil llegar a acuerdos que no sean algo que consideremos oportuno para el país. Pero en aquellos donde veamos que puede haber una traición no vamos a estar.

¿Qué no ha cumplido Yolanda Díaz de la reforma laboral?

Se pactó la Ley de Empleo, algo que no estaba en la reforma laboral e incluso ahora está anunciando una serie de medidas que no están en la reforma laboral. Después de venderla como la reforma de la legislatura. Estamos muy acostumbrados a que los gobiernos intenten regular al sector privado, pero miran para otro lado cuando lo que toca es regular el sistema público. Es una vergüenza que, cuando la tasa de temporalidad en el sector privado ha bajado al 18% con la reforma laboral, la tasa de temporalidad en el sector público esté todavía por encima del 30%. Eso refleja que cuando acordamos, en el sector privado, hacemos las cosas bien, pero el sector público no son capaces de hacerlo bien. Cumplir la ley de morosidad me parece correcto, pero tenemos ayuntamientos que tardan 200 días en pagar a sus proveedores y se mira para otro lado.

¿Qué tiene que hacer el Gobierno para proteger a los autónomos?

Lo que sale del Estado, podría entrar en el Estado vía cotizaciones sociales. Al final lo que estamos fomentando con esto es una economía irregular cada vez mayor. En España hay un millón y medio de actividades que se realizan cada día y que no cotizan a la Seguridad Social y no pagan impuestos, muchas de ellas por cuenta propia. Uno de los grandes problemas es que, cuando tú vas a un encuentro con empresarios, con un autónomo, nos plantean la subida de cotizaciones, la subida de impuestos... Pero siempre sale un tema: la competencia desleal de la economía sumergida. La cantidad de gente que hace chapuzas en las casas, que oferta cambios de aceite sin ser un taller... Todo sin pagar impuestos y sin pagar cotizaciones; mientras el resto pagamos impuestos y cotizaciones cada vez más altas. Si el señor Escrivá y la señora Montero se dedicaran a aflorar ese millón y medio de actividades irregulares que hay en España podrían permitirse el lujo de reducir impuestos y cotizaciones sociales.