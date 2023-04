Los economistas alertan de que el 'greenwashing' inhabilita para recibir fondos europeos

El Consejo General de Economistas ha advertido hoy de que las prácticas de 'greenwashing', o aparentar unas prácticas sostenibles que no se observan, inhabilitan a las empresas para que puedan acceder a los fondos Next Generation, sean o no conscientes de ello.

Para evitarlo, el Consejo General de Economistas (CGE) acaban de lanzar el estudio Visión general de la taxonomía en relación a la información no financiera para ayudar a las empresas a acceder a las en materia de sostenibilidad.

Durante la presentación del informe, el presidente de los economistas, Valentín Pich ha denunciado que "el aparente aluvión de empresas y entidades supuestamente sostenibles es absolutamente desproporcionado e irreal, ya que, según datos de la Red Española del Pacto Mundial, solo un 14% de las empresas españolas cuentan con una estrategia de finanzas o inversión sostenible".

Según Pich, "utilizar la sostenibilidad únicamente como una herramienta de marketing sin que detrás haya ningún contenido real es una práctica ciertamente poco ética, y para evitarlo es fundamental que todo proyecto o inversión sostenible esté estandarizado y clasificado de acuerdo con la normativa, lo que ayudará a discernir entre aquellos proyectos que son realmente sostenibles y aquellos que solo lo aparentan".

Para evitar el greenwashing, también conocido como 'ecoblanqueo' o 'ecopostureo' ha puesto a disposición de todas las empresas y entidades de nuestro país un estudio presentando en Madrid cuyo objetivo es ayudar a definir una metodología que permite clarificar qué proyectos o inversiones pueden considerarse realmente sostenibles o no de acuerdo con la normativa actual.

La presentación del estudio ha corrido a cargo de de la subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovilla, y del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, y en él han participado tres de las autoras de este estudio: las profesoras e investigadoras Beatriz Aibar, de la Universidad de Santiago de Compostela; Isabel García, de la Universidad de Salamanca, y Esther Ortiz, de la Universidad de Murcia.

La taxonomía se define como un sistema de clasificación de actividades económicas a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una empresa.

Como explica Beatriz Aibar, "el Reglamento 2020/852/EU o Reglamento de Taxonomía se considera la columna vertebral del paquete de finanzas verdes de la Unión Europea". Su principal objetivo es el de reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles y para ello se desarrolla un sistema de clasificación de las actividades económicas de forma que las empresas, los inversores y los responsables políticos puedan identificar con base en criterios técnicos, medibles y cuantificables qué actividades económicas se consideran ambientalmente sostenibles y cuáles no".

En este sentido, añade que "las empresas pueden utilizar los criterios de la taxonomía como punto de referencia para planear su transición verde y obtener fondos para financiar esta transición".

Por su parte, para Isabel García, "desde el punto de vista normativo, el alcance de la taxonomía afectaría principalmente a las grandes empresas. Si bien, las empresas de cualquier tamaño, incluidas las pymes, e incluso otras organizaciones y entidades pueden obtener beneficios al utilizar la taxonomía de la UE para explicar a los inversores o partes interesadas en general si llevan a cabo a cabo actividades ecológicas alineadas con la taxonomía".

"Además", añade, "aunque las pymes y otras entidades no estén incluidas directamente dentro del ámbito legal de aplicación de la normativa, sí que se les requiere a menudo información al respecto de forma indirecta, por ejemplo, por estar en la cadena de valor de una empresa grande que sí está obligada, o para solicitar financiación o para acceder a diferentes negocios o actividades".

Según García, "el uso de la taxonomía conllevaría la identificación de actividades elegibles o no elegibles que realiza la compañía, su alineación y cumplimiento de criterios técnicos y la divulgación de indicadores relativos al porcentaje del volumen de negocios neto de productos y servicios, así como las inversiones en activos fijos materiales o inmateriales, y los gastos operativos relacionados con actividades económicas que se consideren medioambientalmente elegibles y no elegibles".

"De momento la Comisión Europea se ha centrado en objetivos medioambientales y solo plantea que las actividades definidas como 'inversiones sostenibles' cumplan unas salvaguardias mínimas", ha señalado Beatriz Aibar, quien a continuación ha especificado que "en el caso de España, todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el Reglamento de taxonomía".