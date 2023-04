Juan Lobato: "Si gano, quien cree actividad económica y empleo no pagará ni un euro de más"

Juan Lobato (1984) le disputará el próximo 28 de mayo la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Su apuesta es arriesgada. Con uno de los climas más polarizados, Lobato ofrece consenso y sentido común. El objetivo lo merece: terminar con casi 30 años de gobiernos del PP. Conoce la región, sus seis años como alcalde en Soto del Real lo avalan. Técnico de Hacienda de profesión, no pierde de vista los números. Cada propuesta que lanza está acompañada por una profunda una memoria económica.

¿Con qué expectativas se presenta a las elecciones?

Vamos a por todo. Con muchas ganas, un equipazo de gente de dentro y fuera del partido que ha decidido dar un paso al frente, y con el objetivo de, después de 28 años, regenerar Madrid.

Su campaña está muy ligada a la política autonómica, pero en frente tiene a una rival como Díaz Ayuso que cuenta con un enorme peso en la política nacional

Ayuso no ha salido del cartel electoral en cuatro años, no ha dedicado ni un día a gestionar Madrid. Sigue en su guerra, en sus críticas, en montar líos permanentes y creo que hay que estar en otra cosa. La gente está harta de esa crispación, de ese insulto, de esa exageración. Nosotros estamos en todo lo contrario.

Usted es técnico de Hacienda, ¿Cuál es su modelo fiscal para la Comunidad de Madrid?

Nosotros presentamos en junio del año pasado nuestra reforma fiscal. Que para empezar es completa, no como los parches propagandísticos que Ayuso ha ido presentando un pleno si y otro no. Esto es mucho más serio. Nosotros presentamos una reforma fiscal con una estrategia muy clara: aliviar fiscalmente a las clases medias, porque hay margen para reducir impuestos a esa gente que en este entorno inflacionista necesita un respiro, y a la vez aumentaremos la progresividad creando dos tramos nuevos en el IRPF, uno a partir de 78.000 euros y otro a partir de 150.000 euros.

¿Y que hará con los impuestos de Patrimonio o sucesiones?

Establecer una fiscalidad en la que no pague ni un euro de impuestos quien tenga patrimonio productivo, es decir, aquel que esté generando actividad económica o empleo en la Comunidad de Madrid. Eso sí, empezarán a pagar impuestos todos aquellos que con patrimonio especulativo o que lo tienen fuera de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, todos ellos se están ahorrando 992 millones de euros al año. Yo creo que eso hace falta para financiar los servicios públicos.

¿Y no teme una huida de grandes patrimonio? Ayuso acaba de aprobar un incentivo a inversores extranjeros.

Eso es un error. El reto está en definir qué queremos ser de mayores, en que grandes sectores estratégicos debemos apostar. El futuro está en la tecnología, la innovación, o la digitalización. No se atrae inversión en declarando una guerra fiscal. Yo me he reunido con los líderes empresariales, y no toman sus decisiones movidos por un 1% de impuesto de sociedades, sino por el talento, y Madrid debe ser la cuna del talento. Y eso se consigue invirtiendo en educación. No puede ser que Madrid fuera el pasado verano la región con más paro juvenil de toda Europa o que este año 33.000 jóvenes no hayan conseguido plaza en la FP pública. Estas empresas demandan jóvenes preparados. Si de verdad queremos atraer la inversión productiva hay que desplegar un plan de capacitación como el que hemos presentado para 250.000 jóvenes en 18 meses en estos sectores estratégicos. Eso es lo que va a mandar el mensaje de que Madrid es un sitio donde van a encontrar talento. Además, ese plan cuenta con una estrategia de reciclaje profesional para los no tan jóvenes. Esa es la clave, así es como Madrid puede aspirar a tener los mejores niveles crecimiento económico sostenible, de bienestar social y de calidad de vida, a través de la educación.

¿Falta pedagogía a la hora de explicar los esfuerzos que se le van a exigir a las rentas más altas?

Sí. Uno de mis vídeos más virales, fue explicando esa falsa rebaja de impuestos del PP. Ellos prometían rebajar todos los tramos, pero en realidad a aquellos que ganan hasta 15.000 euros les rebajaron cero euros. Los que ganan hasta 30.000 euros solo ahorran cinco euros al mes. Los que ganan hasta 60.000 euros les rebajó solo once euros al mes. Ahora, a quien gana 200.000 o 300.000 euros les bajó 4.500 euros al año. Esos cinco euros de rebaja no dan ni para pagar la póliza del seguro sanitario que muchos madrileños necesitan porque hay una lista de espera sanitaria de un año y medio.

Para elevar la inversión en servicios sociales hay que elevar la recaudación...

Lo que hay que hacer es mejorar la gestión. Yo como alcalde eliminé el total de la deuda que me dejó el PP, conseguí un superávit presupuestario y rebajé los impuestos al mínimo legal. Eso se consigue gestionando con orden. Hay que tomar decisiones de gestión. Si dejas de construir los colegios por fases, evitas dilapidar millones de euros en escándalos como el de la Ciudad de la Justicia o el tren a Navalcarnero, y apruebas un sistema fiscal que genere los ingresos suficientes, encuentras el equilibrio que necesitamos. Cada una de nuestras propuestas cuenta con una memoria económica. El pacto por la Salud que planteamos, que cambia el modelo sanitario por completo, cuesta 900 millones. La coherencia y la seriedad son básicas.

¿Cuál sería la primera medida que tomaría como presidente?

Abrir diálogo e interlocución. Una región no va a avanzar nunca con confrontación. Solo el consenso permite que las sociedades avancen. Esa actitud de enfrentamiento permanente, de insulto, de ataque y de crispación está agotando a la gente, no funciona. No es útil para las familias. Lo primero que haré es sentarme con todo el mundo, con todos los partidos políticos, colectivos, empresarios, asociaciones, para escuchar y compartir esa visión que tengo de Madrid para completarla, mejorarla y ponerla en marcha.

¿Y cree que llegado el momento será fácil pactar con el PP de Díaz Ayuso o con Vox?

Yo fui alcalde seis años (de Soto del Real). E hice una cosa que al principio no funcionaba, pero que a partir del segundo año empezó a dar sus frutos. Todos meses reunía en mi despacho a todos los portavoces de todos los grupos políticos, incluidos PP y Vox. Recogía sus propuestas y al final acabamos aprobando por unanimidad el 90% o 95% de los puntos que iban a los plenos municipales. Esa generación de consenso es clave. ¿Qué con Ayuso es difícil? Me di cuenta a los dos meses de estar como portavoz en la Asamblea de Madrid. Me di cuenta de que yo no iba a poder hacerla bajar de ese enfrentamiento y crispación permanentes, pero también me prometí que Ayuso no me iba a cambiar a m. Soy una persona de sentido común, de lógica, de consensos, y que por mucho que ella insulte no voy a dejar de serlo.

Uno de los grandes problemas destapados por la pandemia fue el modelo residencial de la Comunidad de Madrid, ¿Qué propone usted?

La dignidad y el respeto de las personas mayores es crucial. Debemos hacer un ejercicio para conocer la verdad de lo que pasó en las residencias durante la pandemia, cómo y por qué 7.300 personas mayores murieron en sus residencias sin tener el derecho a ser trasladados a hospitales. No por revanchismo, ni para buscar culpables, sino para que no se vuelva a repetir. Las personas mayores merecen ser tratadas con dignidad y respeto, y hay que trabajar en la habitabilidad, es fundamental crear un nuevo modelo de residencias en el que seamos ambiciosos, potenciando las pequeñas y medianas por encima de las grandes, introduciendo nuevos elementos como el cohousing, formas de vida que permitan que esa autonomía personal de muchos puedan ser disfrutadas también en sus domicilios con buenos servicios de atención. Pero también es importante potenciar la posibilidad de disfrutar de Madrid, a mí me da mucha rabia cuando escucho a alguien que planea jubilarse en otra comunidad autónoma. Por eso queremos poner en marcha un bono cultural y turístico de 300 euros al año para que todas las personas mayores, independientemente de su capacidad económica, tengan derecho a ir al teatro, a un musical, o a disfrutar de una visita al castillo de Manzanares o Aranjuez.

Otro de los puntos calientes en la Comunidad de Madrid es la crisis sanitaria, ¿Cómo lo revertirá si es presidente?

Eso es un problema de decisión política. ¿Alguien se cree que la Comunidad de Madrid, como 25.000 millones de presupuesto debe resignarse a ir a peor? Ayuso llegó con 600.000 personas en listas de espera, hoy estamos cerca de un millón. Cuando Ayuso llegó, todos teníamos médicos de urgencias en nuestros centros de salud, hoy no. No tiene porque ser así. Gestionando con orden y marcando prioridades políticas y presupuestarias podemos hacer que la sanidad en Madrid vaya a mejor.

¿Tiene miedo a que la división del voto en Madrid, con la candidatura de Mónica García, pueda pasar factura a la izquierda?

Tenemos unos precedentes complicados, hace cuatro años se perdió el Gobierno progresista de la Comunidad de Madrid por la división entre Más Madrid y Podemos. Hace ocho años, se perdió la presidencia por un escaño por el mismo motivo. Hoy, que Más Madrid no sea capaz de ir de la mano con Podemos, cuando Mónica García y la inmensa mayoría de sus diputados han sido de Podemos, llama la atención y genera un enfado en ese votante de izquierda, pero son decisiones que ellos tienen que gestionar.

Si es presidente, ¿gobernará para todos los madrileños?

Yo gané las elecciones por once votos, y escuche, respeté y goberné a todos los ciudadanos de Soto del Real. Y en la siguiente legislatura tripliqué en votos al PP y tripliqué los esfuerzos en escuchar, respetar y gobernar a quienes no me habían votado. Ayuso gobierna para unos pocos y solo respeta a esos pocos, al resto les trata con soberbia y arrogancia.