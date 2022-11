Las Comunidades Autónomas se 'rebelan' contra las normas medioambientales de Planas

El primer año de aplicación del Plan Estratégico de la PAC elaborado por el Ministerio de Agricultura se salda con una enmienda a la totalidad de la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Las duras exigencias medioambientales incluidas por Luis Planas, mayores que los mínimos exigidos por Bruselas, según ha reconocido el propio comisario, Janusz Wojciechowski, habían desatado una ola de protestas de una buena parte de los Gobiernos regionales y de las organizaciones agrarias debido a la dificultad para aplicarlas por su complejidad, en una campaña además marcada por el alza de precios de los insumos y la sequía.

A principios de octubre, el Fondo Español de Garantía Agraria se vio obligado a acogerse a la excepcionalidad que permite el Reglamento de Ejecución 2022/13173 de la UE para que las Comunidades Autónomas puedan flexibilizar las normas.

Una flexibilización que afecta a los llamados ecorregímenes, las nuevas exigencias medioambientales, que son de carácter voluntario pero que suponen un importante volumen de las ayudas en el nuevo modelo de la PAC.

En concreto, la PAC de 2023 asigna un total de 1.107 millones de euros (23% del total de los pagos directos previstos) para financiar este tipo de prácticas agro-ganaderas, que van más allá en su compromiso de lo que ha sido hasta ahora el pago verde (greening) y la condicionalidad de las ayudas.

Prácticamente en cascada, las comunidades se han acogido a esta flexibilización tras constatar la inviabilidad de su puesta en práctica. Aunque con alguna variación, los cambios son similares en todas. Así, en la práctica de pastoreo extensivo se reduce de 120 hasta los 90 días el período mínimo de pastoreo con animales propios de la explotación.

Se autoriza la adaptación de la carga ganadera mínima media anual que se bajará en pastos húmedos a una carga ganadera mínima de 0,2 y en pastos mediterráneos a una carga mínima de 0,1.

En la práctica del ecorrégimen de la rotación de cultivos, el barbecho puede llegar a representar hasta un máximo del 40%, frente al 20% inicial. Así mismo, se autoriza a rebajar al 25% el requisito rotación mínimo exigido en esta práctica, que Planas elevaba al 50%.

En la práctica del ecorrégimen de siembra directa, se podrá permitir una única labor vertical superficial, antes prohibida) que mantenga en todo momento el rastrojo y su efecto sea exclusivamente destinado para eliminar la costra dura del suelo para evitar asfixia en el nacimiento de plantas.

En la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, solo en los casos de pendientes inferiores al 10% se permitirá una única labor superficial poco profundas de no más de 20 cm de profundidad que mantenga la cubierta y que no cause compactación y que no suponga, en ningún caso, la modificación de la estructura del suelo, manteniendo la obligación de que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año.

Del mismo modo, se debe cumplir el compromiso anual de establecer o mantener sobre el terreno una cubierta vegetal espontánea o sembrada durante todo el año, ya sea viva o agostada, de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año. La cubierta vegetal debe permanecer viva sobre el terreno, durante un periodo mínimo de tres meses a partir del 15 de noviembre.

En la práctica de cubiertas inertes de restos de poda se permitirá una labor vertical de forma excepcional sobre la cubierta de no más de 20 cm de profundidad que no supongan, en ningún caso, la modificación de la estructura del suelo, ni la desaparición de la cubierta, ni que impidan alcanzar los beneficios medioambientales de la misma.