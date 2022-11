El Congreso da luz verde a los presupuestos y Sánchez salva el último obstáculo de la legislatura

Como era previsible tras las cesiones del Gobierno a EH Bildu y a ERC, Pedro Sánchez ha obtenido la luz verde del Congreso de los Diputados para, una vez que pasen por el Senado, tener aprobados sus terceros Presupuestos Generales del Estado, y con toda probabilidad, los últimos de esta legislatura, dado que el calendario electoral obligará a la disolución de las Cortes a finales del próximo año.

Con 187 votos a favor y después de tres días de sesiones parlamentarias, las Cuentas Públicas del 2023 han obtenido el 'sí' de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC. Por contra, el Gobierno cosechó 156 votos negativos, y la abstención del BNG.

A la salida del hemiciclo, Pedro Sánchez se mostró satisfecho, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya celebraba poco antes de la votación, sustanciando que "se trata de los terceros presupuestos consecutivos, algo que no ocurría desde hace 10 años, y esto significa que este Gobierno ha logrado una estabilidad que muchos gobiernos anteriores, con mayores mayorías no la han logrado".

Entre los socios de Gobierno, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, destacó su apuesta por "militar en la utilidad" llegando a acuerdo. Además, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, señaló que su formación ha conseguido limitar alquileres y aumentar pensiones no contributivas. Asimismo, el diputado de PDeCAT Ferrán Bel remarcó su apoyo porque "la política es mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos".

Ni ingresos ni gastos

Lo cierto es que estos Presupuestos han recibido numerosas críticas de la oposición, por el aumento del gasto público, las cesiones a Arnaldo Otegi y a Oriol Junqueras, la tramitación y vetos de las enmiendas y el sostén de unas previsiones económicas que se distancian en líneas generales, al alza, de todos los organismos expertos.

Precisamente era Arnaldo Otegi, coordinador general de la formación filoetarra, quien ayer, y al hilo de los Presupuestos Generales, afirmó que, "se da la gran paradoja de que no habría Gobierno de progreso en el Estado sin el sostén de las fuerzas de izquierda que quieren marcharse de España". Además -y adelantándose a la reforma del Código Penal eliminando por proposición de ley el delito de sedición-, añadió que los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal. "Se parará una vez, pero no va a ser para siempre", advirtió.

Frente a esta postura, desde del Partido Popular, Elvira Rodríguez afirmó que estos PGE "van a ser una hipoteca para los españoles", lamentando que no recojan los ingresos de los impuestos temporales que también se aprobaban este jueves, ni los gastos del futuro decreto para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cargó un Presupuesto que solo cumple la "necesidad de (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez de permanecer en la Moncloa cueste lo que cueste".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Edmundo Bal, criticó que "un país que dedica el 41,8 % (del gasto) a pensiones y deuda es un país que no puede progresar".

Más de trescientas enmiendas

Con la entrada en vigor de las cuentas el 1 de enero de 2023 lo harán las medidas recogidas en el texto, que van desde la revalorización de las pensiones con el IPC a la bajada del IRPF para rentas bajas o una dotación de 11.794 millones para inversiones.

También las modificaciones introducidas a su paso por el Congreso, más de trescientas enmiendas planteadas por los grupos que han apoyado su aprobación, así como de Teruel Existe, que finalmente lo ha rechazado.

Entre estas enmiendas figuran, principalmente, dotaciones para inversiones territoriales en infraestructuras de transporte, proyectos culturales o actuaciones medioambientales.

Otras grandes partidas

Sin embargo, también destacan importantes partidas, como los 900 millones que el Estado transferirá a la Generalitat de Catalunya para ejecutar inversiones en infraestructuras clave pendientes, 100 millones para un plan de recuperación de la isla de La Palma o 40 millones para el museo Guggenheim en Udiabai.

Más allá de las inversiones, a lo largo de las negociaciones se ha pactado la extensión a todo 2023 tanto de la subida del 15% de las pensiones no contributivas como de la limitación de las subidas del alquiler al 2%, la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra o la bonificación del transporte del plátano canario.

Asimismo, aunque no figuren en el texto del Presupuesto, en el marco de estas conversaciones se ha acordado la renovación del cupo vasco y la gratuidad del autobús en las líneas de concesión estatal para todo 2023, que se recogerá en el decreto de medidas para combatir los efectos de la guerra en Ucrania.