Hacienda lleva año y medio sin reunir la Conferencia Sectorial de los fondos Next Generation

El Gobierno de España lleva año y medio sin convocar la principal Conferencia Sectorial de los fondos Next Generation, que depende directamente del Ministerio de Hacienda. Según fuentes autonómicas consultadas por eE, de hecho, desde el 2 agosto de 2021, esta Conferencia no se ha vuelto a celebrar, con el antecedente de que, el primero de los encuentros con autonomías y ayuntamientos tuvo lugar el 21 de enero de ese mismo año. Dicho de otro modo, y en pleno desarrollo de los fondos Next Generation, en 22 meses solo ha habido tres conferencias.

El diseño de esta Conferencia Sectorial- a diferencia de las que promueven los ministerios- fue concebido para la coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el que también participa la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), apelando el espíritu de cogobernanza con el que se comprometió Moncloa ante Bruselas.

Es en este marco donde se hace el seguimiento y evaluación de la implementación de los fondos que España recibe, procedentes del Mecanismo de Recuperación. Y es la falta de cogobernanza y de transparencia una de las principales quejas de las administraciones autonómicas y entidades locales, lo que esta semana ha puesto de manifiesto el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty (si bien no es la única CCAA que está en desacuerdo con esta falta de agenda).

Sin noticias puntuales de la Adenda del Plan que el Gobierno ha de presentar para percibir 7.000 millones más, y 84.00 millones en préstamos, el dirigente madrileño revelaba este lunes el envío de una carta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde pila convocatoria de esta Conferencia Sectorial, en la que se pueda debatir entre otros asuntos, la gestión de los fondos, el retraso de los Perte o, la incompleta y ineficaz herramienta de plantaforma de control de las ayudas, el sistema COFFEE, que sigue sin poder registrar la marcha de los Next Generation, tal y como el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con la CE, lo que acabó rubricando en su plan de Recuperación y Resiliencia.

En su misiva fechada el 18 de noviembre de 2022, Lasquetty recuerda que la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación y Resiliencia fue creada en enero de 2021. Desde esa primera reunión -señala-, la información de los fondos se iba conociendo y distribuyendo vía Conferencias Sectoriales en cada Ministerio. "Esto, advertimos -explica en la carta- provocaría diferencias en la forma de interpretación de las adjudicaciones de los fondos, para lo que era importante la labor de esta Conferencia Sectorial, máxime cuando llegara el momento de justificar ante la Comisión el cumplimiento de hitos y objetivos", apunta.

Asimismo subraya que fue el propio ministerio quien confió en la coordinación en la herramienta COFFEE, "que aún no funciona". "Como tampoco funciona -abunda- la comunicación ordinaria con tu Ministerio a este respecto, dado que, llevamos desde agosto de 2021, más de un año, sin celebrar ninguna sesión". Remarca Lasquetty la sorpresa de las CCAA ante el hecho de que, ni Hacienda ni por parte de la Conferencia se les haya informado sobre la ampliación de los PERTE. Y remata : "Creemos que un órgano de coordinación no puede haberse convocado en tanto tiempo y menos en un momento en el que se observan ya problemas en la ejecución de los fondos asignados a los Pertes".

El Reglamento europeo

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia el 12 de febrero de 2021, recoge en el artículo 34 que "las autoridades regionales y locales pueden ser socios importantes en la aplicación de las reformas y las inversiones. Y -añade-, a este respecto, se les debe hacer partícipes y consultar debidamente, de conformidad con el marco jurídico nacional".

6.000 Millones de euros

El Gobierno está pendiente de la evaluación de Bruselas de los resultados de la tercera solicitud de pago de los fondos Next Generation, presentada en noviembre, y que valora los hitos y objetivos hasta julio de 2022. De esa valoración depende la entrega a España de 6.000 millones. En ese sentido, el eE se hizo eco de que en ese paquete sigue aún pendiente el cumplimiento del hito 173, que afecta a la plataforma de control y gestión, Coffee.

De Cos reclama ampliar los plazos de ejecución de fondos

Este jueves, el gobernador del Banco de España aludió en una intervención pública a la escasa velocidad en la gestión y, a la mínima repercusión que los fondos Next Generation están teniendo sobre la economía española.

Dado el reducido crecimiento de nuestro PIB, Pablo Hernández de Cos insistió en la necesidad de impulsar reformas estructurales utilizando como herramienta fundamental los fondos europeos 'Next Generation EU', por los que España puede llegar a recibir hasta 69.000 millones de euros en subvenciones.

En este sentido, Hernández señaló que el retraso que se viene produciendo en el uso de los fondos europeos es bastante mayor en relación con las expectativas que se tenían inicalmente de estas ayudas.

De hecho, la primera vez que el Banco de España incorporó el uso de estos fondos en su cuadro macroeconómico, en marzo de 2021, se asumió un impacto de estos recursos sobre la economía de un 1% de PIB en 2021, pero finalmente el organismo calcula que el peso ha sido tan solo del 0,2%.

Ante este desfase en el despliegue que se ha ido observando en los distintos países, el Banco de España defiende en estos momentos que la relevancia de que a niviel europeo se plantee alargar el plazo inicial de seis años para la ejecución de los Next Generation, de tal manera que lo que apremie al Gobierno no sea gastar rápido y quizás mal, sino que verdaderamente se haga de una manera más estructuralmente adecuada frente a potenciales beneficios de corto plazo. "Creo que es mucho más importante que se usen bien a que se usen rápido estos fondos", subrayó el Gobernador.

La semana pasada, y con motivo de la convención anual de los Mercados Financieros -celebrado en el Real Casino de Madrid-, el supervisor del Banco de España hizo mención a los fondos Next Generation para defender la necesidad de aplicar instrumentos para la sostenibilidad fiscal de nuestras cuentas, señalando que las ayudas europeas en el marco del Plan de Recuperación no afectan al déficit público, y de ahí la importancia de su correcta gestión.