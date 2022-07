Lasquetty: "Sánchez se inventa impuestos siempre que tiene problemas con su coalición"

Apenas recién aterrizado de Chile y Colombia -a donde ha viajado durante una semana para captar inversores interesados por la Comunidad de Madrid-, Javier Fernández Lasquetty, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha charlado con elEconomista.es para explicar, entre otras cuestiones, el interés que el mundo está demostrando por esta región. Además, Fernández Lasquetty analiza el complicado momento que vive España, y las medidas a tomar ante un escenario plagado de dificultades. Las recetas fiscales y una apuesta por un mercado único y libre -mantiene- son claves. En cualquier caso -matiza el consejero-, lo que no se puede hacer es subir impuestos como hace Sánchez cada vez que tiene un problema con su coalición.

¿Cómo ha resultado el viaje a Chile y Colombia? ¿Qué va a suponer?

Ha sido un viaje útil, porque hemos ido a hablar de Madrid como un lugar en el que merece la pena invertir. En el que invertir ahora, es invertir en uno de los sitios más vibrantes y activos del mundo. Y eso, a inversores tanto de Chile como de Colombia les ha gustado. Hemos tenido reuniones con más de 300 empresas destacando a Madrid como un lugar en el que en este momento hay mucho movimiento y actividad empresarial; hay mucha creatividad. La verdad es que la acogida ha sido muy buena. La mejor prueba es que, una vez que hemos regresado, sigo recibiendo mensajes de empresas que no pudieron tener una reunión con nosotros.

¿Cómo se producen estos encuentros?, ¿quién llama a quién?

Como es lógico, en estos encuentros nos apoyamos en la Oficina Comercial de la Embajada de España y en la Cámara de Comercio del lugar, con España. A partir de ahí, nosotros hacemos la agenda de contactos con empresas que pensamos que potencialmente pueden estar interesadas. En países como Chile y como Colombia hay empresas muy importantes que ya llevan tiempo invirtiendo y diversificando sus inversiones en otros países iberoamericanos, o bien en Estados Unidos, y que ahora han empezado a ver Madrid como un lugar igual de interesante o más para invertir que Estados Unidos o que otros países.

Y ¿se puede aislar a Madrid?

No. Los inversores son conscientes de que Madrid no es una isla, y está afectada por la situación económica que se deriva de las decisiones equivocadas del Gobierno de Sánchez. Pero al mismo tiempo, sí que aprecian la singularidad de Madrid en el marco fiscal. Por ejemplo, con impuestos más bajos o un marco de mayor libertad económica. Y luego es importante saber que Madrid, solo el año pasado, atrajo más de 23.000 millones de euros de inversión extranjera, lo que es el 70% de la inversión en toda España. Eso hace pensar que en Madrid están pasando cosas.

"El Gobierno ha decidido quedarse con 50.000 millones y 20.000 para las CCAA"

Como dice, los inversores están siempre bien informados. Y en España se acaban de anunciar subida de impuestos.

Así es. Y cada vez que el Gobierno anuncia impuestos como los que anunció Pedro Sánchez en el Debate del Estado de la Nación, está mandando un mensaje a potenciales inversores de todo el mundo, de que aquí hay un Gobierno que se inventa impuestos siempre que tiene un problema en su coalición. Y eso es un mensaje muy negativo para toda España. Aparte de esto, están todos esos movimientos del Gobierno con las instituciones, porque lo que quiere Sánchez es que no haya testigos estadísticos, ni en el INE, ni de comparación ni de análisis del AIReF o en la propia conferencia sectorial que hubo en el Ministerio de Economía, en la que, o participas de los elogios que Nadia Calviño se dirige a sí misma o si no, estás diciendo mentiras.

Ahora que alude a esa conferencia, allí se habló de fondos. ¿Qué les llegó de ese encuentro?

El Gobierno sigue hablando del dinero que piensa dedicar. Por ejemplo de los Pertes: 30.000 millones de euros. Pero cuando miras, ves que en convocatorias, la cifra real de aplicación de fondos apenas va por 1,4%. Por eso, lo que no funciona es echar la culpa a las CCAA. Porque las CCAA estamos haciendo lo que podemos. Es que no nos han dejado ningún espacio para hablar. Solo nos han dado un dinero que nos tenemos que gastar obligatoriamente y el Gobierno nos dice en qué nos lo tenemos que gastar. Por tanto, lo que estamos haciendo es aplicarlo a la mayor velocidad posible. En nuestro caso concreto, en Madrid, de 968 millones de euros recibidos en 2022, las consejerías ya han puesto en marcha más de 500 millones, bien convocados, bien abiertas las licitaciones. Y de ellos, 64 millones ya han llegado a los destinatarios finales.

Este es el momento en que los fondos Next Generation se tienen que convertir en inversiones.

Así es. Madrid acaba de hacer una convocatoria muy interesante y muy novedosa, aprovechando que había un resquicio de unos fondos en los cuales había un margen para decidir. Se trata de unos fondos para la formación para el empleo. Y con 20 millones de estos fondos, hemos preferido por primera vez, dárselo a las empresas para que sean ellas las que decidan qué formación necesitan sus empleados.

"Con Calviño, o participas de los elogios que se autodirige o mientes"

El PP ha llegado a plantear a Calviño que, si no se ejecutan bien los fondos, se puede perder dinero.

Y es creíble, a la vista de la lentitud, falta de destreza y diligencia del Gobierno, de poner en marcha, lo que solo depende de él. Porque hay que recordar que el Gobierno decidió quedarse con 50.000 millones. Y para nosotros, 20.000 millones. Y nos han dicho: "Aquí tienes 20.000 millones para hacer estas 220 cosas".

¿20.000 millones?, ¿pero no era la mitad o casi la mitad de 70.000 millones de euros para las CCAA?

Eso nunca quedó claro. No se sabía si se referían al primer año. El Gobierno está mezclando un dato de un periodo de tiempo como si fuera el dato de todo el conjunto. Así que, de los 70.000 millones iniciales, a las CCAA nos han encomendado 21.000. Pero con lista de deberes: 220 deberes.

¿Quiere matizar algo más de esta reunión entre CCAA y Gobierno?

Poco más. Lo que vemos es a una Calviño que cada vez está más nerviosa. Que ya no es que no reconozca que hay fallos, si no que dice que son mentiras. Y si tu crees que las cosas no son como te las están diciendo con datos, con cifras, pues lo que hace Calviño es que te corta la palabra y te dice que eso es mentira. A mi me parece que la realidad empieza a presionar demasiado sobre ella y le hace estar todavía más irascible de lo que ya es. Y es que todos los organismos económicos hablan de un crecimiento económico muy pequeño. Y a lo mejor tiene que ver eso con la cantidad de dinero público que estamos malgastando. La realidad es que España es el país que más se ha hundido en la pandemia y el que menos se ha recuperado. Países como Francia, Alemania e Italia hace meses que recuperaron el PIB prepandemia y España todavía no. La sospecha ahora es, en qué año saldremos.

"El inversor ve a Madrid como un sitio tan interesante o más que a Estados Unidos"

El presidente ha llamado al PP 'curanderos'.

El presidente ha anunciado medidas que harán que la realidad sea peor. Lo que está haciendo nos va a perjudicar. No olvidemos que todas las medidas de gasto público anunciadas son inflacionistas.

¿Tiene Madrid un plan de contingencia para afrontar este otoño?

Madrid tiene un plan. Sabemos las medidas que dieron resultado en la anterior crisis y en la recuperación. Por tanto, menos impuestos. Por eso, la presidenta acaba de anunciar la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones del Grupo III (para sobrinos y hermanos), aumentado su compromiso electoral al 25%. Por otra parte, también hay bajada de impuestos en el paquete más importante y de mayor impacto en beneficio de la maternidad, de la natalidad y de las familias, que está ya en la Asamblea de Madrid. Y además, está el anuncio de deflactar el IRPF en el tramo autonómico. Es decir, seguir bajando impuestos forma parte del plan. Por otra parte, también tenemos que seguir avanzando en libertad económica y mercado abierto, lo que entrará en vigor en septiembre. Continuaremos con la Ley Ómnibus, y otras medidas que dan mayor margen de liberalización. Y luego, una cosa muy importante, una garantía, y es que Madrid cumple, que lleva tres años sin déficit, que tiene la menor deuda de todas las CCAA de régimen común y que paga a los proveedores en 22 días. Todo eso da mucha solidez si las cosas se ponen peor.

El presidente nos pide que bajemos la calefacción y aire acondicionado, que teletrabajemos más y usemos el transporte público.

La izquierda nunca ha entendido la inflación. Se fijan en la consecuencia, pero hay que fijarse en las causas. Y la causa de la inflación, de esta y de cualquiera de la historia es el aumento del gasto público. Porque el Estado, los Estados, se han puesto a gastar mucho más dinero del que tenían. Mire, Sánchez ha aumentado la deuda en 300.000 millones de euros en estos cuatro años que lleva. Un ritmo de crecimiento de la deuda, de locos. Y de estos cuatro años, un año puede decir que se debió a los gastos del Covid, pero el resto no. Sánchez se ha hecho adicto al gasto.