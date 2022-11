La tasa a los 'ricos' amenaza hasta el 20% del presupuesto de Madrid

Las consecuencias de la aplicación del impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, al menos en la Comunidad de Madrid, pueden ser demoledoras. Las estimaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vaticinan una pérdida de recaudación de hasta 5.000 millones de euros, lo que significa el 20% del total del Presupuesto del Ejecutivo regional, que es de 25.738 millones para 2023.

Una cantidad nada desdeñable, que viene a representar , por ejemplo, el total de la contribución que la región madrileña hace a la solidaridad interterritorial, es decir, 5.357 millones de euros, un 16,5% más que en 2022.

La suma de otras partidas, como la Atención Primaria (2.444,6 millones de euros) y, Familia, Juventud y Política Social (2.450 millones de euros) alcanzan ese cálculo que la Comunidad de Madrid estima de pérdida de recaudación, y la marcha de 13.000 millones de contribuyentes.

"Los inversores no quieran venir a España "porque no lo ven rentable. Por eso, Sánchez siempre gana. El daño ya está hecho"

Ayer, y con motivo de un desayuno celebrado en el Club Siglo XXI, Isabel Díaz Ayuso acusó al presidente del Gobierno de practicar un "boicot" contra Madrid. Un "castigo" en un momento en el que "no necesitan esa recaudación (5.000 millones)", y por el contrario, lo que consigue "es perpetrar un impuesto que frena la inversión", provoca inseguridad jurídica y, que el capital se vaya a países como Portugal, apuntó. Sencillamente -dijo-, que los inversores no quieran venir a España "porque no lo ven rentable. Por eso, Sánchez siempre gana. Y el daño ya está hecho".

En cualquier caso, y ante la eventualidad de que el líder socialista acabe finalmente ejecutando esta figura tributaria -especialmente en Madrid y en Andalucía donde están bonificados los impuestos de Patrimonio-, las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid también se centraron en que el nuevo impuesto acabará gravando a los residentes extranjeros, que hasta ahora no pagaban.

En clave fiscal, Isabel Díaz Ayuso reprobó de igual modo el efecto que acarreará el impuesto a las energéticas y a la banca, a su juicio, "espantando el dinero" de empresas como "BBVA y Cepsa", y siguiendo al dedillo al expresidente venezolano, Hugo Chávez, cuando ordenaba: "¡Exprópiese!".

Agravio

La dirigente popular también mostró su discrepancia con otra actuación del Gobierno, y en este caso, con el apoyo que ha dado a Cataluña, volcando su favor en el Perte de los chips, por el cual, esta comunidad percibirá un desembolso de los fondos Next Generation de 12.000 millones de euros, lo que supone "casi la mitad del Presupuesto de la Comunidad de Madrid en 2023", explicó Ayuso.

En sí se trata de la inversión más potente de todos los proyectos estratégicos que se alimentan de las ayudas europeas, y por tanto constituye el mayor desembolso, hasta la fecha, de dinero público.

A finales del mes de octubre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentaba el proyecto de los Presupuestos de la región para el año 2023. Unas cuentas que para el próximo año se elevan a 25.738 millones de euros, sobre una base de crecimiento, por parte de organismos externos, del 1,8% para el próximo año en la Comunidad de Madrid y, con la generación de 50.000 nuevos puestos de trabajo.

En materia sanitaria, la Comunidad de Madrid tiene previsto invertir 9.789 millones de euros, de los cuales, 2.444 millones irán destinados a la Atención Primaria de la región. Por su parte, Vicepresidencia, Educación y Universidades acaparan 6.279 millones de euros, mientras que, Familia, Juventud y Política Social reciben una partida de 2.450 millones, una cantidad muy similar a la destinada a la Red de Transportes, con 2.415,7 millones de euros.

Pero sin duda, la partida que más llama la atención es se dedica a la contribución que la región hace al fondo de compensación interterritorial (5.357 millones de euros, frente, a esa hipotética pérdida de 5.000 millones de euros de recaudación).

En el caso de Madrid, este fondo de compensación supone las 2/3 partes de la contribución de las autonomías al total del Estado, y al mismo tiempo, es la bolsa de donde se saca el reparto del dinero con el que se sufragan muchos servicios públicos de España.

