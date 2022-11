Así es el subsidio por desempleo para las personas que han trabajado menos de un año

Cuando un trabajador empieza a trabajar tras haberse quedado anteriormente en desempleo y agotado las prestaciones a las que tuviese derecho, siempre está expuesto a la posibilidad de que esta nueva etapa laboral no sea tan larga como hubiese deseado.

En el pensamiento de todos los trabajadores está la idea de cotizar lo suficiente como para tener derecho a la prestación contributiva por desempleo. Las personas que empiezan a trabajar tras agotar el derecho a paro o uno de los subsidios por desempleo tienen que empezar de cero y, por lo tanto, cotizar por lo menos el mínimo exigido: un año de cotización por desempleo para poder cobrar el periodo mínimo de paro, 120 días de prestación.

¿Y si no se llega a ese periodo mínimo? Las personas que han cotizado menos de ese año no tienen derecho a cobrar el paro, pero en determinados casos no quedan descubiertas, ya que existe un subsidio concreto que se destina para ellos.

Lo ha explicado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su perfil de la red social Twitter, donde ha informado de que para las personas que no tienen derecho el paro el subsidio por cotizaciones insuficientes puede ser una opción alternativa.

No todas las personas que se hayan quedado sin la cotización suficiente para el paro pueden cobrar este subsidio. Es necesario alcanzar un pequeño periodo de cotización mínimo que varía en función de si la persona que va a cobrar el subsidio tiene responsabilidades familiares o no:

-Si el trabajador tiene responsabilidades familiares solo necesitará una cotización de tres meses.

-Si el trabajador no tiene responsabilidades familiares necesitará el doble: una cotización de seis meses.

Cuánto dura el subsidio por cotizaciones insuficientes

La existencia de responsabilidades familiares también marca la duración del cobro del subsidio por cotizaciones insuficiente. Eso, y el número de meses cotizados por el trabajador de forma previa, de manera que la duración del subsidio es la siguiente:

-Los trabajadores con responsabilidades familiares tienen derecho a tres, cuatro o cinco meses de duración de subsidio si han cotizado, tres, cuatro o cinco meses. En caso de cotizar seis meses o más, tendrán derecho a cobrar hasta 21 meses el subsidio (por periodos prorrogables de seis meses).

-Los trabajadores sin responsabilidades familiares podrán cobrar el subsidio durante seis meses.

Cuánto cobras con el subsidio por cotizaciones insuficientes

Lo que no cambia en ningún aspecto es la cuantía del subsidio por cotizaciones insuficientes. Al igual que el resto de subsidios por desempleo, sus beneficiarios cobrarán el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, 463,21 euros mensuales.

Estas personas verán ligeramente incrementada la cuantía del subsidio, ya que a partir de 2023 se elevará a 480 euros mensuales, dado que el Gobierno ha aprobado en los Presupuestos Generales del Estado la subida del IPREM a 600 euros mensuales.

Otros requisitos para el subsidio por cotizaciones insuficientes

Para poder cobrar el subsidio por cotizaciones insuficientes, además de respetar las cotizaciones exigidas el trabajador debe reunir otros requisitos. Los explica el SEPE en su página web y son los siguientes:

-Estar en una situación legal de desempleo.

-Estar inscrito como demandante de empleo (así se puede conseguir de forma sencilla) y suscribir el compromiso de actividad con el SEPE.

-No tener rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una cifra que actualmente es de 750 euros. En el caso de formar parte de una unidad de convivencia se sumarán los ingresos de todos sus miembros y se dividirán entre el número de miembros.