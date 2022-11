Este es el joven que dejó sus estudios y cuya marca de ropa la usan jugadores de la NBA

Antes de que la marca de ropa urbana BrownMill despegase, el joven de ahora 26 años Justis Pitt-Goodson diseñaba, cosía y vendía sus propias pajaritas a sus compañeros de instituto. Durante esa época, y junto a dos amigos, Pitt-Goodson tuvo la idea para crear una marca de ropa. Tal fue su apuesta, que abandonó la universidad tras dos años de estudios, para centrarse en desarrollar su negocio. Actualmente, el mismo es cofundador, CEO y director creativo de BrownMill.

La marca de ropa urbana, que ya posee a jugadores de la NBA entre su clientela, generó 327.000 dólares en ingresos durante 2021. "Desde una edad temprana, siempre he sido una especie de emprendedor, una persona dinámica", dice Pitt-Goodson. "No se de dónde lo he sacado, Mamá dice que me viene de mi padre, que también era emprendedor, así que quizás sea algo genético", añade.

Jugadores y exjugadores de baloncesto como Dwayne Wade, Carmelo Anthony y Andre Iguodala han aportado credibilidad a su proyecto, cuyo "pensar a lo grande" y su ropa reutilizada de manera creativa se han expandido por las principales urbes de Estados Unidos. Se debe añadir que su éxito no fue inmediato, pues en sus comienzos como empresario a tiempo completo, Pitt-Goodson tenía que prestar apoyo a su familia, y hasta 2021 la marca solo ingresaba números conformados por cinco cifras.

Sin embargo, así es como Pitt-Goodson y sus socios hicieron de BrownMill una empresa de renombre:

Un sueño desde niño

Cuando el joven mira hacia sus primeros años de trabajo, asegura que no entiende cómo era capaz de vender unos diseños torcidos y arrugados. Sin embargo, aquella experiencia le animó a perseguir su sueño de vender ropa de diseño. Tras hacerse amigo de sus socios Taha Shimou y Kwaku Agyemang en el instituto, Pitt-Goodson estudió administración de empresas en la Universidad Rutgers, donde también realizó prácticas con estilistas y marcas de moda en Nueva York, mientras se las apañaba para seguir sus clases.

El joven cuenta que lo que aprendió de la experiencia, junto con la escuela de negocios, le ayudó a crear una visión de cómo quería que fuese la apariencia de su compañía. Así, tras dos años de estudios dejó la parte académica, teniendo ya claro que quería hacer crecer su línea de ropa. Aseguraba que su tiempo estaría mejor invertido dedicándolo por entero a ello.

Pero poco después de dejar la escuela, su madre fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4, a la vez que su (por entonces) novia supo que estaba embarazada. Así, Pit-Goodson se vio obligado a adquirir un trabajo de redactor creativo en la compañía TheRealDeal por 17,50 dólares la hora.. Sin embargo, fue despedido en menos de un año, pero el joven afirma que no tenía sentido para él, pues se sentía que trabajaba "como una máquina" y sin que ello sirviera a sus propósitos.

Con los ojos en el premio

Así, Pitt-Goodson se vio obligado a desarrollar su negocio desde el hogar familiar en Nueva Jersey. La marca creció gracias a la iniciativa del joven y sus socios de promocionarse en eventos locales, hasta que en marzo de 2020 llegaron las cuarentenas por Covid-19. Así, y en un empuje para abrir un local físico, los cofundadores reunieron fondos a través de colaboraciones abiertas, o de paquetes de suscripción.

El modelo de suscripción, producto de un análisis de audiencia y también de la necesidad, llegó tras darse cuenta de que los clientes que regresaban compraban una media de 12 productos al año, a través de la web. BrownMill comenzó entonces a ofrecer distintos paquetes de vestimenta a varios niveles, de 200 dólares a 1.000 dólares de coste anual. Aunque los cambios fueron mínimos, el joven decidió usar el dinero por adelantado para mejorar la tecnología y aumentar así el tamaño de su negocio.

De los 86.000 dólares en ingresos de 2020, utilizaron 7.000 dólares como depósito para un escaparate en Newark, su ciudad local, lugar escogido por su peculiar cultura de consumo descubierta por el propio Pitt-Goodson mientras estudiaba en la universidad. El mismo asegura que la ciudad es también un importante lugar de filmación de películas, y que los estilistas suelen pasarse por BrownMill buscando prendas únicas. Por ejemplo, con respecto al tres veces campeón de la NBA Dwayne Wade, comenta: "La estilista vino y compró un montón de cosas, y finalmente a Wade le gustaron y empezó a lucirlas".

La importancia de calcular con antelación

Pitt-Goodson asegura que le gusta prepararse exhaustivamente. Cuenta que llega a la tienda dos horas y media antes de su apertura para trabajar en alteraciones de sus prendas, planear la próxima colección, y coordinar la comunicación entre el equipo de BrownMill. La compañía busca el millón de dólares en ventas para 2022, y los dos millones para 2023 en ingresos anuales, tras convertir su negocio en un comercio tradicional.

En los próximos cinco años quiere abrir otros dos locales en "comunidades negras crecientes" como Atlanta, LA o Accra (Ghana). Sin embargo, es cauteloso con las expansiones: "No queremos crecer para ser demasiado grandes, porque perderíamos control de calidad o un buen nivel de aplomo". A nivel local, BrownMill ya patrocina partidos de baloncesto y un jardín urbano. Pitt-Goodson confiesa que quiere ser un ejemplo de éxito empresarial en su vecindario.

"Sabes, somos gente joven que comenzó un negocio y ahora poseemos una tienda", comenta. "Creo que hay un montón de gente aquí en Newark que podría tener las mismas aspiraciones, pero no un punto de referencia... quiero ser capaz de darles un conocimiento sobre lo que es posible", añade el joven.