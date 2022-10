El Gobierno salva el debate a la totalidad de los Presupuestos y queda en mano de ERC y EH Bildu

Como era previsible, el Gobierno de Pedro Sánchez ha salvado este jueves el trámite a la totalidad a los Presupuestos Generales, gracias una vez más a sus socios de investidura. Socios que ya avanzan que presentarán enmiendas parciales en la siguiente fase del desarrollo de ley, y que pasa en otras demandas por impuestos permanentes a las grandes empresas y por pensiones más dignas. ERC y EH Bildu advierten de que no se lo pondrán fácil al Ejecutivo. El PNV, por su parte, señala que ahora están en el punto de partida. No en vano, la ministra de Hacienda ya ha anticipado el compromiso de reformar el delito de sedición y, por otra parte, renovar el Cupo Vasco.

El resultado de la votación fue de 186 votos en contra, 159 votos a favor y tres abstenciones, logrando así los Presupuestos el apoyo de la mayoría parlamentaria para superar este primer obstáculo en su camino hacia la aprobación definitiva.

De este modo, el Gobierno ya ha superado el trance más difícil para validar las Cuentas Públicas de 2023, con el rechazo de hasta siete enmiendas a la totalidad, que han caído gracias al respaldo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, CC, PDeCat, Compromís, Más País y BNG.

Ya en su argumentación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto por delante el compromiso del Gobierno de tramitar en el Parlamento una reforma de la tipificación del delito de sedición -guiño a ERC-, al tiempo que ha anunciado que, la próxima semana, se reunirá la Comisión Mixta del Concierto Económico con el País Vasco, con el fin de que antes de que finalice el año quede renovado un nuevo quinquenio para esta comunidad autónoma, donde gobiernan PNV y PSOE.

Nueva fase

A partir de este jueves, se inicia una nueva fase de negociación con la presentación y debate de enmiendas parciales que primero se depurarán en comisiones antes de elevarlas al pleno de la Cámara Baja, y posteriormente remitirlas al Senado.

Las previsiones, gastos e ingresos de los PGE de 2023 reciben la primera bendición parlamentaria

En dos días, y sin la presencia de Pedro Sánchez -que se encuentra de gira por África con su esposa y alrededor de 60 personas más-, el Ejecutivo ha resuelto que sus previsiones, sus gastos y sus ingresos previstos para el próximo ejercicio reciban la primera bendición parlamentaria.

Tras la primera jornada, donde los partidos de la oposición expusieron las razones por las que consideran que el Gobierno debe retirar estas Cuentas Públicas, pues entienden que no son creíbles y los datos macroeconómicos sobre los que se sustentan no son reales, llegó el día de los partidos que, con reticencias en sus discursos públicos, han dicho no al debate de totalidad.

Las enmiendas de los socios

Lo cierto es que el rechazo a las enmiendas a la totalidad del PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias, CUP, JxC y los dos exdiputados de UPN no ha evitado que el resto de formaciones no hayan planteado sus dudas.

La primera de esas formaciones ha sido ERC, que adelantando su negativa a la totalidad con el fin de ser "útiles a la gente", han anunciado que presentarán enmiendas parciales, luego, sostienen su carácter "ambicioso y exigente". Así, Esquerra ha criticado la falta de medidas para regular los precios del alquiler, como la intención, por su parte, de que los impuestos a las grandes empresas sean mayores y tengan un sello permanente y no temporal. Además, piden mayor coejecución de las inversiones estratégicas, emulando al modelo que el Gobierno tiene con el País Vasco.

El Partido Nacionalista Vasco, PNV -otro de los socios de investidura-, ha comenzado su discurso planteando dudas sobre los datos macroeconómicos y más crítico con los impuestos a la banca y a las energéticas, que espera que el Gobierno concrete. Dicho esto, ha agradecido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya allanado el terreno permitiendo que Euskadi tenga ya su propia selección de Surf y de Pelota Vasca, así como la disponibilidad para el trámite de la prórroga quinquenal del Concierto Vasco.

Con un talante negociador, el PNV ha afirmado que queda por delante el desarrollo de la agenda vasca, y que este rechazo a la totalidad de Presupuestos no es más que un punto de partida para seguir hablando.

EH Bildu advierte que sin ellos no hay alternativa a los Presupuestos

EH Bildu ha sido beligerante en su exposición. Tanto que ha recordado que, sin ellos, no hay alternativa a los Presupuestos. La formación filoetarra ha pedido pensiones más dinas, impuestos de mayor cuantía para las empresas y, medidas para una vivienda más digna.

En la jornada anterior, el resto de apoyos también expresaron sus quejas. Fue el caso de PDeCAT, quien encuentra deficiencias en los Presupuestos de 2023, o en el caso de Compromís, que molesto con la ejecución de las Cuentas de 2022 en la Comunidad Valenciana, habría presentado enmiendas a la totalidad, pero se ha echado para atrás por el margen de subida de las pensiones, indexadas al IPC. En cuanto a Más País, Iñigo Errejón anuncia enmiendas parciales para ofrecer mayores prestaciones en la sanidad mental, las comidas de los colegios y los trastornos de la alimentación.

El modelo del Gobierno

En su defensa del proyecto de Presupuestos, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, señaló que estas terceras cuentas consecutivas constituyen una "señal de fortaleza, seguridad, fiabilidad y solvencia" de España.

Asimismo, explicó que las "dos premisas fundamentales" de estos presupuestos son la justicia social, para "evitar que las consecuencias sociales de la guerra consoliden un país en varias velocidades", y la "eficiencia económica".

Además, aprovechó, tal y como también hizo el miércoles, para resaltar que España "está liderando" el debate en Europa y, por tanto, se tiene ahora "más peso" con Pedro Sánchez al mando del Ejecutivo que en los años de gobierno del Partido Popular.

La ministra también señaló que, en el debate presupuestario, se puede ver la confrontación de modelos entre los que "reniegan del diálogo" y "levantan muros en vez de tender puentes", y los que "apuestan por la búsqueda de mayorías que fortalezcan la democracia".