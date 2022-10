La actividad económica de la zona euro se contrae a mínimos de 2020

Los indicadores económicos no dejan de dar señales de que la economía no está pasando por su mejor momento a nivel mundial. Tal es así que la actividad económica de la zona euro se ha vuelto a contraer por cuarto mes consecutivo en octubre. Esta nueva desaceleración tan pronunciada no se producía desde abril de 2013. Solamente hubo una caída pronunciada durante los meses de confinamiento provocados por la pandemia de la Covid-19.

Tal es así que el índice PMI Flash compuesto de la actividad de la zona euro emitido por S&P Global se situó en octubre en 47,1 puntos, frente a los 48,1 de septiembre y se erige como el índice más bajo en 23 meses y está por debajo de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción.

Con estas cifras, el chief busines economist de S&P, Chris Williamson, asegura que "la recesión de la zona euro parece cada vez más inevitable". Williamson argumenta sus predicciones debido a que "la creciente disminución de la actividad total y el deterioro de la demanda observado en octubre" parece hacer más que probable, a su juicio, "que la economía se contraiga en el cuarto trimestre".

En el desglose por sectores, el que menos ha crecido ha sido el manufacturero, que ya encadena cinco meses en picado al mismo ritmo que no se veía desde julio de 2012, con la anterior crisis financiera, arrojando un índice PMI de 44,2 puntos, frente a los 46,3 de septiembre, es decir, el más bajo en 29 meses.

Por su parte, el sector servicios de la zona euro se contrae del 48,8 de septiembre al 48,2, una caída que se repite por tercer mes consecutivo y se contrajo en una magnitud que no se veía desde mayo de 2013 (salvo en los confinamientos por la pandemia).

Las caídas más pronunciadas se observaron en el subsector químico, también en el plástico y de recursos básicos, por lo que se refleja la alta dependencia energética que tienen, mientras que el crecimiento estuvo limitado a las firmas tecnológicas, de servicios, industriales, farmacéuticas y de biotecnología.

Por países, Alemania vuelve a estar en el foco, ya que es la que ha registrado la contracción más fuerte. Esto se debe a que el sector manufacturero y de servicios "tuvieron una importante y acelerada caída de la actividad". Al mismo tiempo que Francia vio parada su actividad total, con una modesta expansión de la actividad de los servicios que contrarrestó el marcado declive en el sector de la manufactura.

En el caso del empleo en la eurozona, este repuntó ligeramente en octubre, aunque ha sido el tercero más bajo observado en el último año y medio, lo que refleja una mayor reticencia en la contratación.

El caos político hunde a las empresas de Reino Unido

El Reino Unido no está pasando por su mejor momento, ni político ni económico. Las islas están inmersas en una serie de turbulencias políticas que hacen que la economía del país no levante cabeza desde hace meses.

Esto se traduce en una caída del índice compuesto PMI del país hasta los 47,2 puntos, frente a los 49,1 registrados en la revisión de septiembre. Es el índice más bajo en 21 meses, según reza el documento emitido ayer por S&P Global.

El economista experto de S&P Global, Chris Williamson, asegura que los datos de octubre "muestran el ritmo de una economía en declive", una caída que cobra impulso "con la reciente crisis política y los trastornos del mercado financiero". Además, achacó la caída de la actividad empresarial del país "a la incertidumbre económica".

Todo esto, resaltó, está provocando esa ralentización de la actividad empresarial "a un ritmo no visto desde la crisis financiera de 2009, si se excluyen los meses de confinamiento por la pandemia".

Es destacable la contracción del sector servicios, que se produce por primera vez en 20 meses, cayendo a 47,5 puntos desde el nivel sin cambios de 50 en septiembre.

"Igual que la noche sigue al día, la inversión y el empleo se verán afectados en los próximos meses mientras las empresas se adaptan a un entorno cada vez más difícil", dijo Williamson.

Por tanto, todo el mundo está pendiente del anuncio que hará el nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, el lunes (31 de octubre), sobre su plan presupuestario a medio plazo que, seguramente, incluya recortes y aumento de impuestos.

Estados Unidos también sufre un 'frenazo' en octubre

Las economías de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la zona euro van constantemente de la mano. Por eso es de esperar que, igual que ha sucedido en el área de la moneda común, en el país americano también han sufrido una contracción de su actividad por cuarto mes consecutivo en octubre.

Tanto los fabricantes como las empresas de servicios incluidos en la encuesta mensual de directoras de compras, informaron de una menor demanda por parte de su clientela.

De este modo, S&P Global ha situado el índice de producción compuesto de EEUU en 47,3 puntos este mes, frente a los 49,5 de la lectura de finales de septiembre.

La producción empresarial está retrocediendo a un ritmo muy rápido, equivalente al que se produjo en la crisis financiera mundial 2007-2009, según reza el documento de S&P Global.

El jefe de negocios de S&P Global, Chris Williamson, aseguró que, tal y como muestran las cifras, la economía estadounidense "cobró un impulso significativo en octubre", mientras que la confianza en las perspectivas también se deterioró de manera considerable".

El experto agregó que este "frenazo" se produjo, básicamente, por "un bandazo a la baja de la actividad de los servicios, alimentado por el aumento del coste de la vida y el endurencimiento de las condiciones financieras".

En cuanto a sectores, el PMI manufacturero anticipado cayó a 49,9 este mes. Lo que supone su primera contracción desde la lectura de junio de 2020.

Por otro lado, el PMI anticipado del sector servicios cayó a 46,6 en la lectura de finales de octubre, frente a los 49,3 puntos que se registraron en la encuesta hecha en el mes de septiembre. Las empresas declararon que tanto los precios de los insumos como los cobrados subieron en octubre, tras haber disminuido constantemente desde finales de primavera.

