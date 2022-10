Gerardo Pérez será el rival de Garamendi por la CEOE

La rumorología se confirma en Diego de León, 50. Gerardo Pérez, presidente de la patronal que aglutina a las redes de concesionarios oficiales de las marcas de turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola (Faconauto), competirá con el actual presidente de la Confederación Española de la Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, por el liderazgo de la patronal el próximo 23 de noviembre.

Fuentes de las asociaciones empresariales y sectoriales consultadas por elEconomista.es aseguran que la decisión está tomada y Pérez anunciará su candidatura "esta semana" para mostrar que existe una oposición en el seno de la CEOE. Esto se debe a que Garamendi ha levantado ampollas en la patronal tras las negociaciones entre Gobierno y sindicatos. Entre estas disputas se encuentra la reforma laboral, la reforma de las pensiones, el salario mínimo o los ERTE. Pese a que Pérez no se ha pronunciado al respecto, fuentes del sector de la automoción señalan a este periódico que "patronales sectoriales le han pedido que dé el paso (a Pérez) de presentarse".

Lo cierto es que otras patronales del sector automovilístico ya se han pronunciado a favor de que Garamendi revalide la presidencia de CEOE. Entre ellas está la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam), que agrupa a la distribución tanto oficial como independiente, destacó "la capacidad demostrada por Garamendi para negociar la puesta en marcha de mecanismos flexibles". Desde Ganvam también valoraron "el haber encontrado en Garamendi un apoyo en asuntos estratégicos como la exclusión expresa de las pymes de la distribución del PERTE del vehículo eléctrico y conectado".

No ha sido la única. El mismo posicionamiento ha encontrado Garamendi en la Federación Nacional de Vehículos con y sin Conductor (Feneval). Su presidente, Juan Luis Barahona, valoró positivamente "la excelente relación construida entre la federación y la CEOE en los últimos años bajo el liderazgo de Garamendi".

La Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) también ha mostrado su apoyo a Garamendi. Una decisión que fue adoptada por unanimidad por parte del Comité Ejecutivo de Unespa.

Otra patronal que se ha mostrado partidaria de la continuidad de Garamendi al frente de la CEOE ha sido la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal).

Gerardo Pérez es el accionista mayoritario de Japemasa Automoción y presidente de Faconauto desde 2017. En 2020 fue reelegido en el cargo con el 95% de los votos para volver a liderar la patronal hasta 2023.

A pesar de no tener la confianza desde algunas asociaciones del sector del automóvil, fuentes de las organizaciones sectoriales y empresariales confirman que "Pérez se contentaría con un 20% de los votos, o incluso menos, porque él se presenta para presionar a Garamendi por su forma de llevar la organización, con la que mucha gente no está contenta. Le da igual no ganar, él se presenta por eso", comentan fuentes cercanas a Faconauto.

Cuerva da el 'no' definitivo

En la lista de nombres que se manejaban en las semanas previas para competir con Garamendi por la CEOE también estaba Gerardo Cuerva, presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), que finalmente no tomará partida en la carrera electoral por la organización empresarial.

Esto puede deberse al apoyo que desde la confederación madrileña, CEIM, brindarán a Garamendi con la promesa al presidente de esta, Miguel Garrido, de convertirlo en presidente de la comisión de régimen interior de la CEOE. Un apoyo con el que Cuerva podría haber contado en un primer momento, como "ha perdido más poder en la casa", dicen las fuentes consultadas, apoyará finalmente al actual presidente.

Cinco vocalías más

La patronal de los concesionarios se ha hecho en el último año con cinco vocalías más de las que tenía. Concretamente, Faconauto posee en la actualidad seis vocalías de las 789 que aglutina la CEOE de 224 organizaciones territoriales y sectoriales. Así, Faconauto tiene en su haber seis vocales que, sumados a los 45 que ostenta Foment del Treball, alcanzarían los 51. Una cifra insuficiente para hacerse con la presidencia de la patronal española. No obstante, Pérez podría contar con algún apoyo más como el de Asaja y otras asociaciones regionales y sectoriales descontentas con la "mano blanda de Garamendi con el Gobierno".

A pesar de que Antonio Garamendi tenga todo de cara para revalidar el puesto, se abre un proceso de crítica interna con respecto al papel del actual presidente, que se ha puesto rígido con el Gobierno en pleno contexto electoral.