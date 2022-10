La AIReF 'enmienda' los Presupuestos de Sánchez: parten de previsiones no realistas y faltan medidas por incluir

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha denunciado este martes un catálogo de "carencias notables" de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Entre ellos, unas previsiones que no son realistas y partidas que no están asignadas. La AIReF -ha admitido Cristina Herrero- llegó a dudar de entregar o no su aval. Además, y en clave macroeconómica, el organismo anticipa una evolución negativa del PIB en el cuarto trimestre de este año, al tiempo que no ve recuperación de nuestra economía hasta la primavera de 2023, siendo en 2024 cuando España empiece a recuperar los niveles prepandemia.

En el marco de la Comisión de Hacienda, con motivo del análisis de los Presupuestos Generales de 2023, Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, ha señalado que éstos cuentan con una serie de "carencias notables" que restan eficacia a la herramienta en sí, que suponen para la economía. Básicamente, "carecen de calidad informativa, por lo que no facilitan la tarea de la AIReF, y por tanto no aportan una visión conjunta integral y así se debilita la rendición de cuentas que conlleva implícito unos Presupuestos", dijo.

Una ausencia de información en términos de contabilidad de nacional de más de 1.200 millones de euros, razón por la que la AIReF, explica Herrero, llegó a dudar de si otorgar su aval. Así, y ante diputados de toda las fuerzas políticas, Herrero reconoció que hubo un momento en el que se planteó "un debate profundo" en el propio organismo sobre qué hacer, ya que la ley no prevé un pronunciamiento sobre el cuadro macroeconómico publicado en julio y sobre el que previsiblemente iban a construirse las cuentas.

Unas previsiones no realistas

Para empezar, señaló Herrero, "parte de unas previsiones del ejercicio de 2022 que no son realistas". Además, "no incorpora medidas con importe suficiente -calcula que unos 1.200 millones-, que no llega a explicar si se van a prorrogar o no, aunque nos hace pensar que sí se prorrogarán, porque el propio cuadro macro económico prevé que las circunstancias no van a cambiar", sustanció.

Reprueba Herrero al Gobierno, que a la semana de presentar los Presupuestos el Gobierno presentara unas medidas que no se incluyeron y cuantificaron económicamente en estas Cuentas. Añade también que se ha presentado un Presupuesto con dos escenarios, uno con medidas y otro sin ellas.

Asimismo, la AIReF observa que los Presupuestos de 2023 no recogen información relevante en términos de contabilidad nacional, no hay ajustes, y en lo relativo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no tiene datos de contabilidad nacional, sino datos presupuestarios pasados a terminología de contabilidad nacional, que de hacerlo, ascendería a un punto de PIB.

Por otra parte destaca que tampoco hay estrategia a medio plazo y, que ha faltado información fiscal por parte del Gobierno cuando éste le ha requerido a la AIReF el aval económico.

El cuadro macro de julio y la falta de aval

Sin duda una de las denuncias importantes planteadas por la AIReF es que -y dadas las especiales circunstancias de vulnerabilidad económica-, el Gobierno elaboró su cuadro macroeconómico en julio, y entonces no le pidió aval a la AIReF. Un cuadro que ha variado de julio a septiembre, y que pese a todo, los Presupuestos de 2023 se sustentan en la determinación de objetivos del mes de julio, las tasas de referencia de entonces, el límite de gasto no financiero de aquella fecha, y los recursos a las administraciones territoriales, que son las entregas a cuenta.

De manera que, y con esta premisa, la AIReF denuncia la falta de aval de julio, porque "en dos meses las previsiones han cambiado, de tal forma que, el aval de la AIReF "llega tarde", en septiembre, en un momento en el que los Presupuestos ya están elaborados.

Crecimiento negativo en el cuarto trimestre de 2022

También en clave macroeconómica, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no ve recuperación de nuestra economía hasta la primavera de 2023, siendo en 2024 cuando empecemos a recuperar los niveles prepandemia.

Desde este punto de vista recalca en sus previsiones un empeoramiento en el segundo semestre de 2022; destaca indicadores que señalan un estancamiento en el III trimestre de 2023, e incluso ya adelanta una evolución negativa en el cuarto trimestre de este año.

Ha recordado que la previsión de crecimiento económico para el próximo ejercicio es del 1,5 %, seis décimas por debajo de la del Gobierno, en parte por el "efecto arrastre" de 2022

Estas previsiones se verían deterioradas si empeora el riesgo de suministro de gas, si se endurece la política monetaria, si el consumo privado se contiene o si se retrasa la ejecución de los fondos europeos, pese a que "se observa un aumento en el mes de septiembre".

Precisamente la "velocidad" del Plan de Recuperación constituye, junto al supuesto de que la crisis energética se soluciona, una de las condiciones para que se cumpla la previsión de recuperación del PIB anterior al pandemia en el primer trimestre de 2024.

Inflación de hasta el 5% y déficit de hasta el 4,6%

En su comparecencia, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido este martes que la inflación podría superar el 5 % en 2023 si no se adoptan medidas para paliarla.

Ante la Comisión de Presupuestos del Congreso con motivo de la tramitación de los Presupuestos, Herrero ha señalado que la AIReF prevé que la inflación alcance este año una media del 8,9 % y el 3,9 % en 2023.

Sin embargo, ha advertido de que la previsión para 2023 se basa en el supuesto de que se adoptan medidas para paliarla, como ya ha ocurrido este año, de manera que "si no fuera así" podría situarse "ligeramente por encima del 5 %.

Por lo que respecta al déficit, Herrero ha situado su previsión de cierre de 2023 en el 3,3 % del PIB, seis décimas por debajo de la del Gobierno, aunque podría dispararse al 4,6 % si se extienden las medidas para combatir la inflación.

Para este año, la AIReF estima que el déficit público cerrará en el 4,4 % del PIB, también por debajo del 5 % que prevé el Gobierno.

