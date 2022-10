Por qué el trabajo remoto puede ser una oportunidad para los que buscan empleo

Más de 4 millones de personas dejaron su trabajo en el pasado agosto, siendo el decimoquinto mes consecutivo en el que una cantidad tan importante de personas deja sus puestos de trabajo, en busca de algo nuevo. Además, durante los últimos meses numerosos titulares indicaban que las compañías estaban anulando ofertas y dejando en la calle a muchos trabajadores, para así estar preparadas antes una potencial recesión.

En su punto más álgido, un total de 4 millones y medio de trabajadores no agrícolas (lo que excluye a propietarios, empleados domésticos privados, voluntarios no pagados, trabajadores agrícolas y autónomos no incorporados) dejó su puesto en noviembre de 2021, y ese impulso se ha mantenido con prácticamente el mismo vigor.

Una situación que se normaliza

De acuerdo con Anthony Klotz, psicólogo organizacional u profesor en la Universidad Global de Londres (UCL), lo que era una novedad se está convirtiendo en algo usual. El mismo se refirió a esta situación como la "Gran Renuncia" en 2021.

En este punto, los empleados no solamente están abandonando malos puestos de trabajo, sino que están buscando nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, el teletrabajo ha supuesto un "destello de esperanza" sobre el hecho de que el trabajo pueda parecer diferente a como lo era en 2019, de acuerdo con Klotz.

De acuerdo con Julia Pollak, economista jefe en la plataforma de empleo ZipRecruiter, incluso se puede esperar que el trabajo a distancia sea una razón de peso para que la elevada cantidad de personas cambiando de empleo se vuelva una característica común del mercado laboral.

Una mayor flexibilidad

Tanto el atractivo de esta forma de trabajar, como la facilidad de encontrar un nuevo trabajo en remoto, están propiciando en parte los elevados reemplazos en el mercado laboral, explica Pollak. Y como el empleo a distancia se está convirtiendo en un elemento más significativo y duradero para e futuro del trabajo, la misma añade que: "Podríamos ver unas mayores pérdidas de clientes de manera permanente, que las que habríamos tenido sin la pandemia y el crecimiento del trabajo online".

Además, hay un apetito constante por esta modalidad: más del 60 % de quienes buscan trabajo desean encontrar oportunidades en remoto, según los datos de ZipRecuriter, y están dispuestos a abandonar su puesto presencial para encontrar uno online. En agosto, el 11% de los trabajadores afirmaron no estar a gusto con su empleo, así como que buscaban otro con el que pudieran trabajar desde casa. Y de los que desempleados, el 8% había renunciado para encontrar una posición laboral a distancia.

Un cambio de trabajo es menos disruptivo y costoso cuando se hace desde casa, mientras que los beneficios y las oportunidades son mayores: un trabajador podría mudarse sin verse obligado a buscar un nuevo trabajo o, por el contrario, se podría optar a trabajar para una compañía localizada fuera de la urbe en la que se habite, sin necesidad de moverse.

Se disparan las gratificaciones por creatividad

Los empleadores pueden combatir ese elevado reemplazo en sus plantillas elevando los salarios y ofreciendo nuevos beneficios, como el trabajo remoto y flexible. Hasta ahora, esto no ha bastado para frenar la tendencia, porque según Pollak: "La persistencia en el nivel de renuncias es un quebradero de cabeza para aquellos jefes que siguen esperando que la gente vuelva a ver las cosas como antes". En vez de eso, se enfrentan a un 22% más de renuncias mensuales que antes de la pandemia".

Bajo esta presión, los empleadores están respondiendo de manera creativa con incentivos que mejores la experiencia laboral. Según Pollak, estos están reaccionando con aplicaciones que ofrecen pagos por encargo, o con plataformas que crean unos horarios más cómodos, así como con servicios donde los jefes pueden ayudar a amortizar los préstamos para estudiantes de sus empleados.

Este tipo de herramientas digitales están creciendo de manera vertiginosa, según Pollak, pues no suponen ningún coste adicional para los jefes. Estos incluso ofrecen beneficios que ayudan a sus trabajadores fuera de las oficinas: seguros para mascotas, salud mental y bienestar, becas para vacaciones o días libres por cumpleaños, entre otros.

¿Se enfriará la tendencia?

Los próximos meses mostrarán si la tendencia actual continúa como hasta ahora. Las nuevas vacantes de trabajo disminuyeron en un millón durante agosto, lo que indica que le mercado laboral podría estar enfriándose, como consecuencia de las subidas de tipos de interés por los bancos centrales y su efecto en la demanda de bienes, servicios y de empleo.

Una vez dicho esto, cabe resaltar que según el índice mensual de ZipRecruiter la confianza en el mercado por parte de los que buscan empleo ha subido en septiembre. Los datos de la plataforma indican que 1 de cada 4 renunciaría a su trabajo aun sin haber encontrado otro, y 1 de cada 3 espera que las subidas en las remuneraciones laborales sigan elevándose.