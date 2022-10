La nueva avalancha de ayudas públicas en Alemania preocupa en Bruselas y amenaza al resto de la economía europea

El nuevo paquete de 200.000 millones de euros en ayudas públicas diseñado por Alemania para apoyar a sus hogares y empresas ha resucitado un debate que ya se vivió en la Eurozona con el estallido del covid: el 'músculo' económico del país le da una capacidad de apoyo a sus ciudadanos y a sus empresas que puede distorsionar la competitividad del mercado europeo al no tener capacidad los otros socios de responder con planes similares.

El canciller Olaf Scholz anunció la semana pasada que su gobierno extendería un "gran paraguas protector" sobre la economía, lo que suscita la preocupación de que esto perjudique a los países vecinos con menos peso financiero, ayude injustamente a la industria alemana y cree más división económica. La preocupación ya ha llegado a Bruselas.

"Alemania ha presentado un plan absolutamente gigantesco de 200.000 millones de euros (198.000 millones de dólares)", dijo este jueves el Comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, en una entrevista en BFM TV. "Tenemos que verificar que esto es compatible con las ayudas estatales".

Breton ya dejó claro la semana pasada en un hilo de Twitter que habrá una exhaustiva "vigilancia" para asegurar la igualdad de condiciones. "Los países europeos deben evitar distorsionar el mercado común con miles de millones en ayudas estatales y deben mantener la igualdad de condiciones", ha insistido hoy Breton.

Aunque todos los países tendrán que pedir préstamos para ayudar a la industria -especialmente a sectores como el acero, el zinc, el papel, los productos químicos y el vidrio, que consumen mucha energía-, el sistema solo funciona con reglas similares en todas partes, ha subrayado el funcionario europeo. "Todo el mundo tiene que pedir prestado. Alemania, Francia, Italia, todos", ha dicho Breton. "Es muy importante que todos los Estados tengan el mismo acceso a la deuda".

Está surgiendo una ruptura entre París y Berlín sobre cómo los miembros de la UE pueden proteger sus economías, y los franceses están irritados por no haber sido informados del anuncio alemán, según relata un funcionario comunitario a Bloomberg. Scholz y el presidente francés, Emmanuel Macron, tienen previsto reunirse este jueves en una cumbre de la UE en Praga.

Breton ha revelado que Alemania sí advirtió a la Comisión de que estaba trabajando en un plan antes de que fuera desvelado, pero no reveló su magnitud. Cuando se le ha preguntado si quedó sorprendido, ha respondido: "La cantidad es muy significativa".

Viktor Orbán: "Esto es el comienzo del canibalismo en la UE"

El enfado de Francia lo ha hecho patente su ministro de Economía, Bruno Le Maire. "Si no hay consulta, si no hay solidaridad, si no hay apoyo específico para las empresas, si no hay respeto por la igualdad de condiciones, corremos el riesgo de fragmentar la eurozona", ha señalado el dirigente galo.

Otra reacción destacada ha llegado desde España. Al ser preguntado este miércoles por la cuestión, precisamente durante la visita de Scholz al país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió que es "empático" con la situación que vive el país y el impacto de la crisis en los hogares y la industria, pero pidió proteger el mercado único.

El presidente puntualizó que se trata de la principal economía del continente y, por tanto, a todos los países les interesa que a Alemania le vaya bien, pero ha reiterado su punto de vista al pedir que las medidas que se apliquen velen por el buen funcionamiento del mercado único, "una de las principales conquistas" de la integración europea, según ha indicado.

Siempre más expeditivo en sus palabras, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha advertido que el paquete de estímulo alemán puede erosionar la unidad de la UE. "La política de sanciones se impone a todos, pero no hay un fondo común para compensar las consecuencias financieras", dijo Orbán este lunes en Budapest. "Los ricos rescatarán a sus empresas con enormes sumas, mientras que los pobres no pueden hacerlo. Esto es el comienzo del canibalismo en la UE", añadió.

Scholz defiende su plan

De su lado, Scholz ha defendido su paquete de ayuda, que busca aliviar a familias e industrias la subida del precio de la energía, mientras los precios no bajen lo suficiente por sí mismos y ha respondido que hay otros países en la UE y fuera -entre ellos España, según ha mencionado-, que han desplegado acciones similares.

Para el canciller alemán, es un conjunto de medidas adecuado "teniendo en cuenta el tamaño de la economía alemana", ha defendido y ha reiterado que su objetivo es compartido por todos, es decir, lograr que bajen los precios.