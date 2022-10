El 'hachazo fiscal' de Sánchez podría expulsar de Madrid a 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de recaudación

Según los cálculos hechos por la Comunidad de Madrid, tal y como este lunes ha explicado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el impuesto a las grandes fortunas, llamado también de Solidaridad, lejos de recaudar más, provocaría una fuga de 13.000 contribuyentes de la región con una merma de hasta 5.000 millones menos en la recaudación de las arcas madrileñas. El hachazo doblará el efecto de la rebaja de impuestos

Con motivo del Nuevo Foro Económico de Barcelona, Ayuso ha afirmado que "nos desayunamos ahora con otro nuevo eufemismo para edulcorar la chapuza del día, el llamado impuesto de solidaridad, como si en España quién más tiene no pagase más, una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años".

En ese sentido añadió que, "de eliminar el Impuesto de Patrimonio por ser injusto, anacrónico y arcaico, ahora va a haber gente que lo va a pagar dos veces mientras atacan sin control a las regiones que lo denunciamos". Solo de Madrid -explica la presidenta madrileña- "pueden huir 13000 contribuyentes cuya recaudación por IVA e Impuesto de la Renta asciende a más de 5.000 millones de euros".

A propósito de las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reprobó que tratar así a los presidentes autonómicos, "con ese desprecio y con esa altanería, no sé ahora a qué nos conduce, pero, desde luego, cada vez que el Gobierno me ha retado a ir a los tribunales, por defecto suelo ganar porque yo no voy en contra de, voy a favor del Estado de derecho y de hacer las cosas correctamente".

La antesala del fin

En su opinión, estas "no son formas de hablar a los presidentes autonómicos, pero creo que este es un ejemplo más de cómo el nerviosismo del Gobierno de Sánchez les lleva a disparar contra todo sin ni siquiera pensar un poco las consecuencias".

"Cuando empiezan a insultar a todos, especialmente al líder de la oposición, es porque el Gobierno sabe que está arrinconado"

"Hace tan solo 15 días -concluyó la dirigente popular- nos insultaban amargamente porque pedíamos deducciones fiscales, bajar impuestos y dije: esto es la antesala, y, efectivamente, no nos equivocamos: cuando empiezan a insultar a todos, especialmente al líder de la oposición, es porque el Gobierno sabe que está arrinconado.