Feijóo ve "decepcionante y escasa" la reducción de impuestos de Sánchez

No se han hecho esperar las reacciones al paquete de medidas presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El primero en tomar palabra sobre el tema fue el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que criticó la bajada de impuestos como "decepcionante y escasa" para las rentas medias y bajas. Del mismo modo, se queja que estas medidas no afecten al actual ejercicio, con las dificultades que han atravesado los ciudadanos durante este año por la inflación.

"Esta propuesta no tiene la mínima sensibilidad con las rentas medias y las rentas bajas, a las que se ha dicho 'no' a la rebaja de impuestos en este año 2022", aseguró do Feijóo desde Vigo, donde se ha reunido con representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), poco después de conocer los anuncios fiscales

El líder del partido de la oposición señaló que su partido se pronunciará "con detalle" cuando analice a fondo el contenido de las medidas presentadas para "no improvisar".

Por su parte, el vicesecretario de Economía de los populares, Juan Bravo señalo que, ante el anuncio de gravar a las grandes fortunas, esta norma entrar " en las competencias" de las comunidades con su "recentralización" y "habrá que ver cómo queda redactado". "Cada uno tiene sus competencias y hay que respetarlas. No parece la mejor respuesta que el Gobierno haga efecto contrapartida para que las propuestas de las comunidades autónomas queden diluidas", en alusión al anuncio de regiones como Andalucía de eliminar el Impuesto de Patrimonio.

Los empresarios en contra

Desde las asociaciones empresariales, las medidas que afectan a empresas y grandes fortunas las ven con claras intenciones electoralistas. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), Antonio Garamendi, califica como "un auténtico error" el denominado "impuesto de solidaridad". El empresario defendió que en "un país diverso" como España cada comunidad autónoma pueda decidir sobre "la pequeña parte" de los tributos en los que tendría competencia, y advierte de que "armonizar es centralizar", como también hizo Juan Bravo.

A su juicio, este es más "un debate electoral" ante un tema económico "serio". Además, ha advertido de que este tipo de medidas del Gobierno "no ayudan a que alguien quiera venir a invertir, cuando se cambian las normas cada tres días".

Desde Cataluña, Foment del Treball considera "inmoral, populista y demagógico" el nuevo impuesto, dicen en un comunicado publicado ayer. De igual modo, alertan sobre que esta medida perjudique a la creación de riqueza en España.