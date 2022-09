"El mayor error en 110 años": Siegel ataca ahora a la Fed por subir los tipos

Jeremy Siegel vuelve a la carga. El profesor de Finanzas en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania ha retomado su ataque contra la política monetaria de la Reserva Federal, pero esta vez por la subida de tipos de interés de 75 puntos básicos que ha aprobado esta semana y que los ha situado en niveles no vistos desde 2008.

Meses atrás, Siegel se mostraba crítico con el banco central estadounidense por no haber arrancado suficientemente pronto con el auge del precio del dinero para frenar la inflación. Al igual que otros conocidos analistas, como Mohamed El-Erian, el profesor en Wharton no creía que la inflación fuera algo "transitorio", al contrario de la etiqueta que usó el presidente del banco central, Jerome Powell, para calificarla durante casi todo 2021.

Y, aunque el experto se mantiene en aquella percepción, considera que la situación ha cambiado en la actualidad y que la subida de tipos de esta semana llega a destiempo si se miran los indicadores adelantados de la economía, como los futuros de las materias primas.

"Cuando todas las materias primas estaban subiendo a un ritmo alto, el presidente Powell y la Fed dijeron 'no vemos ninguna inflación. No vemos necesidad de subir los tipos de interés en 2022'. Ahora, cuando todas esas materias primas y los precios de los activos están bajando, [Powell] dice 'hay una inflación obstinada que requiere que la Fed mantenga el endurecimiento hasta 2023'. Para mí, no tiene absolutamente ningún sentido", declaró Siegel en la cadena CNBC.

"Los últimos dos años son uno de los mayores errores de política en los 110 años de historia de la Fed al mantenerse tan tranquilo cuando todo estaba disparándose", sentencia.

Al respecto, Siegel teme que esta nueva subida de tipos sólo sirva para profundizar en la recesión en la que ya está sumido (al menos técnicamente) Estados Unidos, y advierte de que el alza del precio del dinero castigará especialmente a la clase media trabajadora del país. "Están cometiendo exactamente el mismo error en sentido contrario que ya cometieron hace un año", subraya.

El profesor en Wharton sugiere que serán las propias caídas de las materias primas las que reducirán la inflación, y que el banco central no debería buscar un incremento del desempleo para frenar los incrementos salariales. Siegel considera que el aumento de sueldos está siendo una consecuencia de la inflación, no una causa de ella.

Cabe recordar, sin embargo, que Siegel abogaba hace menos de un mes por un alza de tipos de 100 puntos básicos - más de lo que lo ha hecho la Fed esta semana - en la reunión de septiembre como último paso de restricción económica, si bien ya apuntaba que la política monetaria estaba "ralentizando mucho la economía".