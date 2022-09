Así es la generación 'Dink': cuando tener dinero y libertad importa más que tener hijos

En China está preocupados porque hay una "bomba" de relojería demográfica que amenaza con el crecimiento económico y estabilidad del país asiático. La ley de tener un hijo único, por el auge demográfico, que se aplicó en 1979 pasó la cuenta. Actualmente, las parejas chinas con dos salarios se están arrimando a la tendencia de no tener hijos y priorizar el poder adquisitivo y la libertad. Algo que se entiende en el universo de la generación 'Dink'.

Según lo define Forbes, el acrónimo DINK significa "dual income, no kids" (doble ingreso, sin hijos). Se aplicó por primera vez en la década de 1950 en Europa y Estados Unidos para describir a una pareja con dos ingresos que no tiene hijos.

Cabe aclarar que las parejas 'Dink', son distintas a las parejas que no se cierran a nada o a las llamadas 'Dinky' (Dual Income No Kids Yet; es decir, doble ingreso sin hijos todavía).

El concepto o tendencia 'Dink', está vinculado aquellas parejas que han optado por no tener hijos con el fin de centrarse en sus carreras, pero visto desde una perspectiva de "estilo de vida", el cual está dirigido a la promoción profesional y a la búsqueda del dinero para vivir todo tipo de experiencias.

Estilo 'Dink' en el mundo

Forbes explica que en Reino Unido se dio a conocer que más de la mitad de las mujeres de ese país no tienen hijos a los 30 años, de modo que la maternidad tardía o la elección de no tener hijos se está convirtiendo en una tendencia.

Estados Unidos es otro país que ha reportado un aumento considerable de este perfil de personas que optan por este "estilo de vida". Datos de la Oficina del Censo arrojan que de 1976 a 2016 aumentó 19% el número de adultos que viven sin hijos.

En España, en tanto, con datos de 2018 del informe Habits Big Data sobre la tipología de las familias elaborado por AIS Group, este tipo de familias disminuyen cada año. Si en 2014 representaban el 4,8% del total de hogares en España, en 2017 apenas alcanzaban el 4%, lo que suponen unas 765.500 familias.

Cliente "pareja objetivo"

Este perfil de pareja, representa un grupo objetivo para las instituciones financieras y grandes marcas. El tener un mayor poder adquisitivo, en comparación de las parejas que tienen hijos (que se preocupan en la vivienda, alimentación y educación), hace que sean "atractivos" para el consumo masivo, la inversión, el ahorro, y los gastos en bienes y servicios.