Podemos enmienda a Pedro Sánchez en Madrid y pide deflactar el IRPF en los tres primeros tramos

La idea inicial del Partido Popular de deflactar el IRPF como medida de alivio contra la elevada inflación, sigue expandiéndose. Después de adoptarla el País Vasco -donde el PSOE forma parte del Gobierno-, y del anuncio de rebaja de impuestos de Ximo Puig, en Valencia, Podemos Madrid ha sido la última formación en adherirse a una iniciativa fiscal que permanentemente ha sido rechazada por Pedro Sánchez, donde por cierto, Podemos es su socio de coalición en el Gobierno nacional.

Con motivo del Debate del Estado de la Región de la Comunidad de Madrid, Podemos Madrid hizo la petición de que el IRPF se deflacte en los tres primeros tramos más bajos, una medida que ya venía recogida en el primer plan que diseñó Alberto Núñez Feijóo y su equipo económico, y que fue refutado por Moncloa y los Grupos Socialistas y de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.

En clave política, esta propuesta de Podemos Madrid es toda una enmienda dirigida en particular a las políticas fiscales del Ejecutivo de Sánchez, donde su grupo forma parte del Gobierno de coalición, pues en concreto, en la Comunidad de Madrid -pionera en este proyecto-, ya se deflactó para 2022, y este año ya ha adelantado esta semana la deflactación para que tenga efecto en la declaración de 2023. Además, lo hace conforme al dato de incremento de coste salarial que justo este viernes ha publicado el INE.

No en vano, la petición de Podemos Madrid no ha pasado por alto para la dirección nacional del PP, que ya ha pedido a Moncloa que escuche al partido con el que comparte asiento en el Consejo de Ministros semanalmente, de manera que el asunto entre en el próximo consejo para que se debata y se apruebe la deflactación del IRPF como otra fórmula más para aliviar la inflación.

Gran división

En concreto, los morados madrileños pidieron "deflactar los tres tramos más bajos del IRPF en función del IPC" en una de las propuestas de resolución presentadas el pasado martes ante el Debate del Estado de la Región celebrado esta semana en la Asamblea de Madrid.

Paradójicamente, dos días más tarde, tanto el PSOE como Unidas Podemos votaron en contra de esta medida en el Congreso, donde el PP la llevó a debate a través de una proposición no de ley.

Fuentes del Partido Popular subrayan ahora que esta propuesta es la misma que Alberto Núñez Feijóo incluyó en el plan económico que remitió a Sánchez el pasado mes de abril, y recuerdan que este planteamiento fue "tildado de populista" por el Gobierno, a pesar de que el PSOE apoyó después esta medida en el País Vasco y que Podemos la pide ahora en Madrid.

Con estos antecedentes, argumenta el principal partido de la oposición que Sánchez no debería descartar sus planteamientos solo porque no sean los de su Gobierno. Los populares consideran "imprescindible" que se devuelva a la ciudadanía el exceso de 22.000 millones de recaudación para aliviar la inflación, y que estos recursos no estén "al servicio del Gobierno más grande y caro de la historia".

La urgencia

"Es urgente que Moncloa, tras copiar nuestras propuestas en lo referido a la bajada del IVA de la luz, del gas y de las ayudas directas a los más vulnerables, siga impulsando desde ya las políticas planteadas por Alberto Núñez Feijóo", agrega este partido.

Además, subrayan que "no es una buena noticia que el PSOE y Podemos tengan más sentido común en sus grupos parlamentarios de País Vasco y Madrid que en sus 23 asientos del Consejo de Ministros".