La situación de la economía china no es tan dramática

Cierre de ciudades enteras una y otra vez para controlar el Covid. Un boom inmobiliario alimentado por la deuda que se está descontrolando y puede hacer colapsar el sistema bancario. Y el creciente coste del aventurerismo militar, unido a un inminente desastre demográfico al tener que hacer frente al legado de restringir las familias a un solo hijo. No hay duda de que China se enfrenta a muchos retos, como cualquier país. Sin embargo, el hecho de que la veamos cada vez más como un rival, y potencialmente peligrosa, debería hacernos evitar las ilusiones: en realidad, la economía china no se va a hundir sólo porque nosotros lo queramos.

De hecho, la economía china sigue siendo una potencia emergente. Esta mismo mes, dejando de lado sus reducciones de los tipos de interés, nos enteramos de que su superávit comercial alcanzó otro récord.

Ese saldo alcanzó los 101.000 millones de dólares en julio, la primera vez que superaba la barrera de los 100.000 millones, y un aumento del 18% respecto al año anterior. No hay muchas señales de desaceleración. En el primer semestre de este año, el mercado de valores de Shanghái se ha colocado a la cabeza de las nuevas ofertas públicas de venta (OPV), con 680 empresas que han salido al mercado; las nuevas empresas chinas siguen cotizando y captando capital en cifras récord, mientras que las OPV están prácticamente muertas en Estados Unidos y Europa.

Mientras tanto, puede que el crecimiento esté un poco por debajo del objetivo, pero aún se prevé que China crezca un 4% este año, mientras que la inflación es de sólo un 2,2%. Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania o Francia matarían por cifras tan buenas.

Por supuesto, hay algunos retos, como en la mayoría de los países en desarrollo. Pero también hay algunos aspectos positivos para equilibrarlos. ¿Por ejemplo? En primer lugar, el presidente Biden está levantando los aranceles de Trump sobre las importaciones chinas en los Estados Unidos, como una forma de tratar de bajar la inflación. Esto puede resultar confuso, como muchas de las políticas de Biden (es difícil ver el sentido de reducir los aranceles y aumentar el apoyo a Taiwán al mismo tiempo). Pero no hay duda de que ayudará a las empresas chinas a vender más en su mayor mercado exterior. A continuación, está su alianza con Rusia. Por supuesto, esto es moralmente incorrecto. Ningún país debería respaldar una brutal invasión de Ucrania, donde cada vez hay más pruebas de horribles crímenes de guerra. Aun así, aísla a China de la escasez de energía y productos básicos que están provocando la inflación en gran parte del resto del mundo. De hecho, visto de forma aún más cínica, se beneficiará del abaratamiento de las materias primas rusas, de las que ahora es el único comprador y seguirá siéndolo durante mucho tiempo. Es fácil negociar con alguien que no tiene nadie más a quien vender. Por último, cada vez recurre más a la demanda interna como motor de crecimiento. Es cierto que las exportaciones pueden estar alcanzando niveles récord. Pero cada año que pasa, China es cada vez menos un centro de fabricación en el extranjero para el resto del mundo y cada vez más una economía interna muy desarrollada que resulta que también exporta bastantes cosas.

China puede o no ser una amenaza mortal para Occidente. Puede volverse más y más autocrática en los próximos años, o puede pivotar hacia una democratización y liberalización gradual. Lo veremos en los próximos años. Pero, haya o no una nueva Guerra Fría entre China y Occidente, no debemos empezar a engañarnos pensando que el país tiene algún tipo de problema económico grave. No hay pruebas serias de ello, y la mayoría de los analistas que impulsan esa opinión se engañan a sí mismos. Sigue corriendo para convertirse en la economía dominante del mundo, y también en la más grande, y no tiene sentido fingir lo contrario.