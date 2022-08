El aviso del Banco de España por los créditos rápidos: estos son los riesgos que esconden

Cuando una persona necesita dinero de forma rápido debido a un imprevisto que pone en riesgo su economía familiar puede verse tentado por las facilidades que ofrecen los créditos rápidos, pero debe comprender cuáles son los riesgos que entrañan estos préstamos sin casi condiciones y sujetos al pago de intereses.

En su labor informativa, el Banco de España ha advertido en su página web sobre la 'cara B' de estos créditos rápidos, que si bien están permitidos y son completamente legales pueden acarrearle problemas a sus clientes si no se contratan conociendo todos los detalles reflejados en los contratos. De hecho, el organismo avisa de que la mayoría de las empresas que los conceden no se encuentran bajo su supervisión, ya que no están limitados a entidades financieras.

El Banco de España lo resume de la siguiente forma: las grandes facilidades a la hora de conceder el crédito se compensan por condiciones más perjudiciales para el cliente en cuanto a la devolución de los importes, el pago de intereses y comisiones...

Así, aunque el cliente podrá conseguir el crédito con facilidad (incluso a través de internet o por teléfono y sin necesidad de aportar documentación) y, por lo tanto, el crédito rápido supone una inyección de dinero exprés y fácil, tendrá que devolver ese dinero en poco tiempo y además incrementado por un interés alto, comisiones y un TAE al alza.

Las dos herramientas del Banco de España

Por esto, el Banco de España ha recomendado a los clientes consultar cuál es el plazo de pago del préstamo o el interés que se le cobrará en la firma del préstamo. El organismo explica que es clave saber "cuál va a ser la cantidad de la que realmente vamos a disponer, la cuota que vamos a pagar y, sobre todo, ser conscientes del precio al que nos están prestando el dinero".

En su página web, el Banco de España dispone de una herramienta de cálculo del TAE de un préstamo. Para usarla, el cliente solo ha de introducir el importe del préstamo, el plazo de devolución y el tipo de interés. También se dan opciones para modificar estos tipos de interés en determinados plazos de tiempo.

Además, el organismo también facilita al ciudadano otra herramienta que puede serle de interés en el caso de que esté pensando la contratación de un crédito rápido. Se trata del registro de entidades (disponible en este enlace), en el que se incluye información de todas las actividades que desarrollan sus negocios bajo la supervisión del Banco de España, lo cual puede dar una seguridad extra a la hora de contratar un crédito.