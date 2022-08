Elías Bendodo: "Si es necesario, deben prorrogarse las nucleares y recuperar el carbón"

Aunque la mayoría de sus compañeros están de vacaciones, Elías Bendodo, coordinador general del PP, se ha quedado de guardia esta semana y tiene una agenda de vértigo. No obstante, ha aprovechado un hueco para explicar a los lectores de elEconomista.es cómo observa la realidad política y económica de España, advirtiendo de un cambio de ciclo y de un serio problema con la energía, de no actuar a tiempo.

Si de muestra vale un botón, el martes estuvo en Málaga, ayer en Jerez, y este fin de semana tiene distintos actos en Ceuta. Cuando a Elías Bendodo Benasayag (Málaga, 1974) le preguntas si tiene una resistencia fuera de lo común, dice: "No suelo cogerme nunca vacaciones largas, y tal como está la situación económica por la inoperancia del Gobierno prefiero estar alerta".

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, tiene varios másters en Dirección y Administración de Empresas, desde Harvard, IESE, Deusto, o Esade. Ha pasado de ser uno de los principales artífices de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, a convertirse desde su cargo de coordinador General del PP en uno de los pata negra de Génova.

Sus amigos dicen que tiene un talante negociador, muy dado a forjar consensos, tal vez porque lo ha sido casi todo en política, desde concejal, a presidente de la Diputación de Málaga, pasando por consejero de Presidencia e Interior, portavoz de la Junta de Andalucía y senador. No se le cae de la boca la palabra recesión. Acusa a Sánchez de hundir la confianza en España, y dice que estamos en un momento crítico: "España necesita una estrategia energética alejada de la ideología".

Apuesta, si fuera necesario, por prorrogar la vida útil de las centrales nucleares y abordar el tema del carbón. Señala con rotundidad que bajar el aire acondicionado y pedirles a los ciudadanos que se quiten las corbatas es una tomadura de pelo y advierte, que cuando el presidente habla mal de las empresas españolas traiciona a nuestro país: "Los impuestos a la Banca y a las eléctricas son el peaje para seguir en la Moncloa".

Dice que si gana el PP harán una revisión fiscal completa y darán libertad a los presidentes autonómicos y los alcaldes de su partido para llevar a cabo o no el famoso apagón.

Que este haya sido el primer mes de julio en 14 años en el que subió el nivel de parados en España, ¿es un mal augurio?

Es una mala noticia. No sólo es el peor julio de las últimas dos décadas, sino que también la Seguridad Social perdió 7.373 afiliados. Este es un mes tradicionalmente bueno para el empleo. Por ejemplo, el año pasado se crearon 200.000 puestos de trabajo y ahora ha aumentado el paro en 3.230 personas. Es el primer repunte en julio desde el año 2008 que es cuando arrancó la anterior crisis económica.

¿Eso significa que estamos, como auguran ustedes, en un final de ciclo? ¿La economía será el talón de Aquiles de Pedro Sánchez?

Es evidente que estamos en un final de ciclo, y también que la economía y toda la gestión de Pedro Sánchez será su talón de Aquiles. Sánchez se parece cada vez más a Zapatero, que empezó negando la crisis, y siguió hablando de brotes verdes. Estamos asistiendo a la repetición de los últimos días de Zapatero. Pedro Sánchez debería dejar de anunciar medidas efectistas, un refrito que no sirve de nada.

¿De verdad cree que las medidas que se han anunciado para ahorrar energía son inútiles? Porque Europa nos obliga a tomarlas

No es serio que el plan energético de nuestro país sea pedirles a los ciudadanos que bajen el aire acondicionado y la calefacción, que se apaguen los escaparates a las 10 de la noche o que se quiten la corbata. Al final a los gobiernos se les mide en los momentos difíciles, y a éste siempre le ha temblado la mano en las dificultades. España necesita una estrategia energética alejada de la ideología, basada en criterios de los expertos.

¿A qué se refiere cuando dice que todo el plan de Gobierno se rige por cuestiones ideológicas?

El presidente todo lo tiñe de ideología para contentar a sus socios de Podemos, y estamos en un momento crítico donde no hay que descartar ninguna medida para que nuestro país sea energéticamente viable, incluida la energía nuclear y el carbón. Aquí por prejuicios ideológicos se están apartando algunas formas de energía, aceptadas en Europa, que nos salvarían y sacarían las castañas del fuego.

Vamos, que si gobierna Feijóo ustedes apostarán por alargar la vida útil de las centrales nucleares y replantearse el tema del carbón

En un momento excepcional hay que aplicar medidas excepcionales, y si fuera necesario prorrogar la vida de las centrales nucleares y volver a hablar del carbón se debería hacer. España necesita un plan energético nacional consensuado, avalado por expertos, y sin prejuicios ideológico. Pedir que nos quitemos las corbatas y que bajemos el aire acondicionado es una tomadura de pelo.

De entrada, Isabel Ayuso dice que no apoyará el apagón de escaparates. ¿El PP dará libertad a sus alcaldes y presidentes para que apliquen la ley o no?

La presidenta Ayuso, como el resto de presidentes de comunidades autónomas y ayuntamientos, tienen libertad para decidir lo que van a hacer. Llama la atención que el Gobierno siga apretando el cinturón a los ciudadanos y sea incapaz de ajustarse el suyo.

¿Si ustedes llegan al Gobierno mirarán con lupa los gastos que se han hecho en los distintos ministerios para ver cuánto ha habido de gasto superfluo?

Por supuesto que cuando lleguemos al Gobierno miraremos con lupa el despilfarro que se está produciendo en el Gobierno. Sánchez ha hundido la confianza en España, y uno de los motivos ha sido un macrogobierno inoperativo y derrochador con el único objetivo de mantenerse en el poder. La confianza en Pedro Sánchez se agota y pocos españoles creen que pueda sacar a España de esta situación.

Y, ¿cuál es la posición de su partido respecto a los impuestos de la Banca y las eléctricas? ¿Qué opina de que el presidente señalara con el dedo acusador a Ana Botín o Ignacio Galán?

Cuando el presidente del Gobierno habla mal de las empresas españolas que tienen amplio prestigio e importante interés internacionales está traicionando a nuestro país. Los impuestos a la Banca y a las eléctricas son una imposición, el peaje que tiene que pagar Sánchez para mantenerse en la Moncloa porque se lo exigen sus socios de Podemos. Los bancos ya han calculado que con ese impuesto se va a reducir en 50.000 millones su capacidad de dar crédito. Esas subidas ideológicas de impuestos las pagan los españoles de su bolsillo.

En todo caso, ¿ustedes quitarán esos impuestos o han venido para quedarse?

El PP lleva en el ADN la bajada de impuestos. Creemos que bajando impuestos se crea empleo, riqueza, y cuantos menos haya, más se activa la economía en un país. El balance de Gobierno de Sánchez es 24 subidas de impuestos y 39 ministros. Por eso, nosotros reduciremos impuestos y quitaremos gastos superfluos de la Administración haciéndola más pequeña y operativa.

Una curiosidad, ¿es cierto que han tenido un acercamiento con el PNV precisamente por el asunto de estos impuestos, lo que puede suponer una mejora en sus relaciones?

El PP va a tener capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos. Como partido moderado que somos hablaremos con el PNV y con todas las fuerzas que respeten la Constitución. Nuestras únicas líneas rojas son los herederos de ETA y los que propician golpes de Estado en Cataluña.

En resumen, que tampoco descartan volver a pactar con el partido de Urkullu, aunque el PNV precipitó la salida de Rajoy. ¿Puede ocurrir ahora lo mismo con Sánchez?

Insisto en que nosotros tenemos capacidad de hablar y pactar con casi todos, pero aspiramos a no depender de nadie, a tener una mayoría suficiente que dé tranquilidad al conjunto de los españoles tal como ha pasado en Andalucía.

Y por si fuera poco tenemos un IPC desbocado, el más alto desde hace 38 años. ¿Esto puede seguir así?

El Gobierno de España está absolutamente desbordado; ha entrado en paliativos, y la recesión es un fantasma cada vez más real. Cada español tiene que hacer frente a una deuda al Estado de 6.000 euros y negar la crisis por soberbia, como hace Sánchez, es una temeridad. La economía española va a ser la última de Europa en recuperarse, y eso tiene un culpable, y se llama el Gobierno socialista.

Bueno, Feijóo ha dicho recientemente que Sánchez metió hasta ahora un pufo a cada español de 6000 euros con la deuda. Y Pilar Alegría ha dicho que el pufo son ustedes

La diferencia es que ellos insultan y nosotros constatamos con cifras la realidad. En Andalucía, en 4 años, se ha conseguido recaudar 1.000 millones de euros más bajando impuestos. Hemos sido de las cinco Comunidades Autónomas donde menos impuestos se pagan, cuando antes éramos la comunidad que más pagaba y tenía los peores servicios públicos de España. Esto se repite en todas las autonomías donde gobernamos, y las cifras de las que gobierna el PSOE están ahí.

¿Cuáles serían sus prioridades a la hora de bajar impuestos? ¿El IRPF, Sucesiones, Patrimonio..?, ¿de qué estamos hablando exactamente?

Hay que hacer una revisión fiscal completa que dé la vuelta a la política impositiva del Gobierno de Sánchez. Una bajada de impuestos genera actividad económica. Lo que ya hicieron los gobiernos de Aznar y Rajoy volverá a ser realidad, porque cuando las familias lo están pasando mal hay que aliviarles la carga fiscal, no endurecerla.

En resumen, que comparten ese informe del Consejo de Economistas según el cual España puede entra en recesión el próximo invierno con crecimientos negativos en la recta final del 22, y el arranque del 23

La ministra Calviño ya ha reconocido, en contra de lo que dice Sánchez, que hay que prepararse para lo peor. La recesión desgraciadamente no es sólo una palabra, y ojalá que no ocurriera, pero el camino y el rumbo que ha cogido el gobierno nos lleva al precipicio sin ninguna duda. Pedro Sánchez está consiguiendo hundir al PSOE, y hundir al país, esa es la realidad.

Señor Bendodo, ¿son sostenibles las pensiones en España? porque la subida del IPC ha elevado la factura en 17.000 millones para el 2023

El Gobierno de España tiene la obligación de mantener un sistema de pensiones que sea sostenible y nosotros vamos a estar muy pendientes de que lo haga. Desde luego las cifras del paro son la mejor medida sobre la economía, y el dato que tenemos es muy alarmante y repercute en todo, también en las pensiones.

Sea como fuere, ¿ustedes siguen dispuestos a consensuar temas constitucionalmente importantes como la Ley de Secretos Oficiales para no dinamitar la Transición?

Lo que no puede hacer el Gobierno con la Ley de Secretos Oficiales es hablar primero con Bildu y con los independentistas, y luego imponer un trágala al PP. Feijóo está dispuesto a dialogar y a acordar en este tema, porque los que quieren romper España no pueden reescribir la historia. El Gobierno está dinamitando con esas medidas el espíritu de la Transición; y nosotros trataremos de impedirlo.

Si el señor Feijóo llega a la Moncloa, ¿lo hará solo o acompañado de Abascal?, porque las encuestas no dan mayorías absolutas

Nosotros aspiramos a una mayoría amplia. El PP está preparado para gobernar. Tenemos un cuadro de dirigentes con experiencia en la gestión pública y dilatada trayectoria, empezando por el presidente Feijóo. Para ello vamos a pedir el apoyo de todos los votantes moderados de nuestro país que crean que España se merece otro gobierno. Las prioridades de este partido son las mismas que las de todos los ciudadanos, la recuperación económica, el aumento de la calidad de vida y dejar de estar asfixiados fiscalmente. Feijóo está preparado para gobernar, y tiene experiencia de gobierno para ello.

Que no se hayan renovado los órganos institucionales como el CGPJ , ¿no está en el debe de su partido?

En absoluto, la pelota está en el tejado del Gobierno. Al final cuando vio que había posibilidades de llegar a un acuerdo con el PP le temblaron las piernas; rompió las reglas del juego en medio del partido; pactó una nueva forma de elegir a los magistrados y dejó fuera al PP. ¿Por qué? porque el PSOE no quiere ni puede pactar con nosotros esta reforma porque no se lo permiten sus socios. Nosotros pusimos una propuesta sobre la mesa que garantizaba la renovación de los órganos y la independencia judicial, y no han contestado porque no quieren que se renueve. Han convertido la renovación de los órganos institucionales en una pantomima.

Hablando de jueces, ¿qué le parece la sentencia de Chaves y Griñán? ¿Estarían a favor de que el Gobierno indulte a Griñán llegado el caso?

Eso lo tendrá que ver un juez y decidirlo el Gobierno. Cuando se recibió la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia de los Eres, en Andalucía tuvimos una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque se pone fin a una de las épocas más negras de Andalucía con el mayor caso de corrupción de la historia de España, y tristeza, porque se vuelve a hablar de forma negativa de esta tierra. Esta sentencia ha roto en mil pedazos el bulo de que Andalucía era socialista, porque el socialismo iba dopado a las elecciones con el dinero de los millones de euros de los parados que destinaron a repartir para crear una red clientelar. Ahora Andalucía, libre de cadenas, ha hablado claro y ha dado la mayoría al PP.

Pues el PSOE sigue diciendo que el único partido corrupto con sentencia de este país es el PP

El mayor caso de corrupción de la historia de España es el de los Eres, y después, el de los cursos de formación. La pregunta que todos se hacen ahora, recordando como llegó Sánchez a la Moncloa es, si se va a presentar una moción de censura por el caso de los Eres como en su día le planteó a Rajoy, cuando este tema es muchísimo más grave.

Y ¿qué ofrece Feijóo como presidente que no puede dar Sánchez?

Feijóo ofrece solvencia, gestión, seriedad, sentido de Estado, experiencia de Gobierno, ideas claras y amor a España. Todo eso es de lo que carece el actual presidente. No hay comparación posible entre ambos. Los españoles ya lo saben.

Admita al menos que Sánchez ha jugado bien las cartas en la UE con la llamada "excepción ibérica" y ha ganado algunas otras batallas, ¿no?

Sinceramente, creo que hemos tenido mejores momentos de influencia de España en Europa. Este es un Gobierno débil y lo es también fuera de nuestras fronteras, lo cual se nota a la hora de negociar y de pelear los intereses del país. El espectáculo que se vio en la cumbre de la OTAN con la mitad del Gobierno manifestándose contra el propio Gobierno, es inenarrable.