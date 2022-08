Calviño responde al "Madrid no se apaga" de Ayuso: "El Decreto Ley hay que cumplirlo"

Isabel Díaz Ayuso, se rebelaba este lunes contra el plan de ahorro energético nada más ser comunicado por el Gobierno. La presidenta de la Comunidad puso un tuit anunciando que "Madrid no se apaga" y que no piensa cumplir las medidas urgentes para reducir el consumo de energía en edificios públicos y establecimientos comerciales, advirtiendo de que no lo aplicará.

"Madrid no se apaga" es la frase que retumbaba poco después en las redes sociales en respuesta al decreto ley para la eficiencia y el ahorro energético acordado este lunes por el Consejo de Ministros. Ayuso argumentaba que no aplicará el plan diseñado por el Gobierno porque considera que "genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo", además de provocar "oscuridad, pobreza y tristeza". Por su no quedara clara su postura, la líder madrileña se preguntaba "¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?".

Antes incluso de que el Ayuso expresara sus intenciones, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se anticipaba tras el Consejo de Ministros a la posibilidad de que alguna comunidad autónoma se negase a aplicar las medidas, algo que calificó de "temeridad" e "insolidaridad". Recordemos que, de acuerdo con el plan de ahorro del Gobierno, los edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobús y aeropuertos tendrán que ajustar sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno. Y que se deberán apagar tanto las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas como la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que mantener sus puertas cerradas cuando estén funcionando sus sistemas de calefacción o refrigeración.

Calviño responde a Ayuso

Preguntada por el tuit publicado este lunes por la presidenta madrileña, la vicepresidenta Calviño ha sido tajante en declaraciones a la Ser: "Un Real Decreto Ley hay que cumplirlo, pero vamos, ya estamos acostumbrados a este tipo de respuestas de la señora Díaz Ayuso, que siempre demuestra egoísmo y falta de solidaridad. Eso no refleja el espíritu de esta gran comunidad que es Madrid, de la que yo estoy muy orgullosa".

"Lo interesante", ha dicho Calviño, "es qué va a hacer el señor Feijóo, porque claro, ayer mismo la presidente de la Comisión Europea, que es del PP europeo, nos dice que hay que prepararse para lo peor y que España es un referente, pero al día siguiente Díaz Ayuso dice que no. El señor Feijóo, en esta ocasión, no va a poder ponerse de perfil. Pero el Gobierno de España lo tiene muy claro".

Calviño ha asegurado que habrá que ir "más allá" para cumplir con los objetivos de ahorro, y ha anunciado que en septiembre llegarán medidas adicionales para aumentar el ahorro, acelerar el despliegue de las energías renovables y aumentar la capacidad de almacenamiento del gas: "España puede servir como almacén para todo Europa".

