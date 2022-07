Así es el método de una pareja para pagar una deuda estudiantil de casi 200.000 euros

Hoy por hoy toda técnica, método o sistema de ahorro es clave para enfrentar la crisis económica. Los altos precios en los alimentos, luz, combustibles, entre otros, hacen que estas historias, como las de Leo y Faith, sean nuestras armas de cabecera para replicar los modelos y mantener firmes nuestras finanzas.

Leo Jean-Louis y Faith Jean-Louis son una pareja que cuando se casaron en 2017 acumularon una deuda de casi 200.000 euros en préstamos estudiantiles. A partir de ese momento, tuvieron que hacer un plan de emergencia para saldar la cifra. Así idearon una estrategia de ahorro que siguieron al pie de la letra con "esfuerzo" y "dedicación", según cuenta Jean-Louis en CNBC, para lograr la libertad financiera, y con ello planificar su futuro emprendimiento.

El objetivo lo lograron en menos de 3 años y ahora apuestan a ser millonarios con la creación de una plataforma financiera de ahorro. Una especie de "sueño americano" persiguió esta pareja según comenta Jean-Louis de origen haitiano.

"Si no fuera por el coraje de mi familia, no estaría aquí. Mi madre se sacrificó para que me quedara en Estados Unidos para que pudiera aprovechar todas las oportunidades disponibles", relata.

Deuda estudiantil

"En ningún momento mientras estaba en la escuela secundaria hubo una conversación sobre el costo de la universidad , cómo planificarla o las implicaciones de pedir dinero prestado. Nadie me dijo que la cantidad que tendría que devolver sería mayor que la cantidad que pedí prestada. Resultó que el camino hacia el éxito que se me había trazado me llevó a una deuda estudiantil de seis cifras", argumenta el Jean-Louis.

De esta forma, y siguiendo un plan metódico, en dos años y medio saldaron parte de la deuda, sin que ninguno de los dos tuviera sueldos de seis cifras. "Ahora estamos enfocados en generar riqueza generacional , cambiar nuestro legado familiar y trabajar para convertirnos en millonarios . Así es como empezamos", explica.

Libertad de deudas

Salieron de la deuda, fuera de la hipoteca, en noviembre de 2019. La pareja trabaja en el campo sanitario. Cuando llegó la pandemia, a pesar de lidiar con algunas horas de trabajo reducidas y la incertidumbre que surgió como resultado de una crisis de salud global, pudieron ahorrar e invertir más de 150.000 euros en 2020.

"Por primera vez, pudimos crear un fondo de emergencia de seis meses y maximizar todas las cuentas con ventajas impositivas. Liberarnos de las deudas ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado. Ya no experimentamos el estrés y la ansiedad que una vez nos abrumaron. Más allá de eso, ha abierto puertas a oportunidades mucho más allá de nuestros sueños más salvajes", señala en CNBC.

De la deuda a la riqueza

Al ritmo que va esta pareja están en camino de convertirse en millonarios esta década. "Hemos utilizado nuestra experiencia para ayudar a otros a estar libres de deudas, a través de nuestra plataforma financiera Freedom Is A Choice Movement y nuestro curso The Debt Slayers Bootcamp. Es posible mucho más cuando no tienes deudas, y somos la prueba viviente", sentencia.

Estrategias

La pareja utilizó estos métodos para solventar la deuda

- Buscar una razón de peso.

- Cuantificar la deuda.

- Realizar un presupuesto.

- Trabajos complementarios.

- 'El método de la avalancha'.