Caos con los Erte de las agencias de viaje: meses de retraso porque el SEPE no tiene un sistema para tramitar las prestaciones

El Mecanismo RED para las agencias de viajes que el Gobierno activó en marzo no está funcionando. Es lo que denuncia el Sindicato Profesional de Viajes (SPV), que representa un gran número de trabajadores, al presentar una queja ante el Defensor del Pueblo ante la ausencia de los pagos desde abril de prestaciones a los profesionales por la falta de medios del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) para tramitarlos.

El sindicato también ha presentado el escrito ante la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En el texto, explica que los trabajadores afectados por ERTE del Mecanismo RED, habiendo presentado toda la documentación en su momento, deberían haber recibido este ingreso en la nómina de junio, pero no se ha producido.

Desde SPV han señalado a Europa Press que las delegaciones provinciales del SEPE han informado de que, actualmente, el SEPE "no dispone de los sistemas informáticos para tramitar estos expedientes".

Y el problema no parece tener solución a corto plazo. De hecho, desde las delegaciones han confirmado que "no hay ninguna posibilidad que reciban la prestación correspondiente al mes de abril en la nómina del mes de junio" y que no hay previsión de solucionar este asunto por lo que, previsiblemente, no podrán recibir las prestaciones de los siguientes meses.

El Gobierno activó el Mecanismo RED de las agencias de viaje para proporcionar a las empresas flexibilidad para adaptarse al futuro e incentiva las acciones formativas mediante exoneraciones a la Seguridad Social para culminar el proceso de recuperación del sector.

Con esta herramienta, las empresas que se adhieren tienen que presentar un plan de recualificación con acciones de formación para posibilitar la recolocación de los trabajadores en otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas. Las empresas tendrán una exoneración del 40% de las cotizaciones de sus trabajadores a Seguridad Social.

Los últimos datos disponibles de la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas (Acave) indican que se ha perdido el 15% de las 6.500 firmas y 9.000 puntos de venta que existían en el sector antes de la pandemia mientras los ERE continúan y se traducen ya en cientos de puestos perdidos.

