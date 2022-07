Bruselas pide prepararse para lo peor con Rusia: "Puede haber un corte total de suministro de gas"

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha instado a los países de la UE a prepararse para posibles nuevos cortes de suministro de gas ruso, incluida una interrupción total de los flujos, y ha recordado que Bruselas prepara un plan de "emergencia" que presentará para mediados de julio.

En un debate con el Parlamento Europeo, Von der Leyen aplaudió que varios Estados miembros entre los más dependientes del suministro ruso de gas ya hayan puesto en marcha planes nacionales de contingencia ante estos posibles cortes de cara al próximo invierno, pero se mostró convencida de que será necesaria la "coordinación europea y acción en común".

Putin continues to use energy as a weapon.



12 Member States are affected by gas supply reductions.



We need coordination at EU level: @EU_Commission will soon present a ???????? emergency plan.



We will work to protect our Single Market and industrial supply chains from disruptions. pic.twitter.com/stAz1Z4fOC