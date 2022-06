La economía de China despega: la industria resurge en junio y los servicios aceleran con fuerza

La industria manufacturera de China ha retomado la senda del crecimiento en junio después de tres meses consecutivos de contracción a causa de las duras restricciones impuestas por las autoridades del país asiático para combatir los peores rebrotes de la covid en dos años. Todo hace indicar que el PIB de China podría estar empezando a crecer con intensidad una vez más, lo que a su vez supondría un alivio para la economía mundial.

Según los datos oficiales divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) marcó este mes 50,2 puntos frente a los 49,6 de abril.

En este indicador, una marca por encima del umbral de las 50 unidades supone crecimiento y por debajo, contracción. Aunque los analistas coincidían en su pronóstico de que el PMI manufacturero volvería a terreno de expansión en junio, esperaban que lo hiciera con algo más de fuerza, situando sus previsiones en torno a los 50,5 puntos.

Finalmente, la marca de junio supone el retorno de la estadística a los niveles en los que se movía entre finales de 2021 y principios del presente ejercicio, es decir, antes de los citados rebrotes.

Entre los cinco subíndices que componen el indicador, todavía quedan dos en situación de contracción: el de inventario de materias primas (48,1) y el de empleo (48,7%).

Los demás ya superaron la citada barrera: el de producción se situó en 52,8 enteros; el de nuevos pedidos, en 50,4, y el de tiempo de entrega para proveedores experimentó un gran repunte de 7,2 puntos para alcanzar los 51,3.

Según Julian Evans-Pritchard, analista de la consultora Capital Economics, esta última cifra es especialmente destacable, ya que apunta a un alivio de los problemas en las cadenas de suministro, con el subíndice progresando a su mejor ritmo desde 2016 y mostrando la primera reducción de los plazos de entrega a proveedores desde 2020.

La resurrección de los servicios

La ONE también publicó hoy el PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en sectores como el de la construcción o el de los servicios y que no solo siguió la misma tendencia de recuperación sino que rompió con fuerza la barrera de los 50 puntos, al pasar de los 47,8 de mayo a los 54,7 en junio.

Concretamente, el subíndice que mide la actividad en la construcción se situó en 56,6 unidades y el del sector servicios, en 54,3.

En este último destacó con intensidad la industria dedicada a transporte por ferrocarril o avión, al alcanzar los 65 puntos después de verse "gravemente afectada por las primeras etapas" del rebrote, según el estadístico de la ONE Zhao Qinghe.

Una recuperación muy rápida

Para Evans-Pritchard, el rebote del PMI no manufacturero es una "recuperación sorprendentemente rápida" tras la retirada de la mayor parte de las restricciones anti-covid, aunque advierte de que se trata de un impulso excepcional que se debe a la apertura, por lo que no confía que esta tendencia se mantenga mucho más tiempo.

El PMI compuesto publicado por la ONE, que combina la evolución de los sectores manufacturero y no manufacturero, pasó de 48,4 puntos a 54,1 en junio, su mejor marca en 13 meses.

Aunque Capital Economics reconoce que la actividad, especialmente la del sector servicios, está repuntando mucho más rápidamente que en 2020, insiste en que será difícil que la inercia se sostenga por factores como la debilidad del mercado laboral, que se traduciría en una mayor fragilidad de las finanzas de los hogares y de la confianza del consumidor.

Además, apunta el analista, la economía china no contará esta vez con vientos de cola tan fuertes como en 2020, cuando las políticas de estímulo y la fuerte demanda de exportaciones relacionada con la pandemia ayudaron al gigante asiático a recuperarse con rapidez.