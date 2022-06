Johnson guarda en un cajón el proyecto para romper el acuerdo del Brexit tras la respuesta europea

El lunes, el Gobierno británico presentó a bombo y platillo un proyecto de ley para romper el acuerdo del Brexit. El miércoles, la UE reactivó la respuesta judicial contra el posible incumplimiento del tratado internacional. Y este jueves, el proyecto de ley ha desaparecido del calendario legislativo, en el que quedan pocas fechas antes de las vacaciones de verano.

La sorpresa llegó esta mañana, cuando el líder de la Cámara, el conservador Mark Spencer, presentó el calendario legislativo para las próximas dos semanas. En él brillaba por su ausencia el proyecto de ley presentado el martes pasado, con el que el primer ministro, Boris Johnson, quiere romper por completo los acuerdos del Brexit para Irlanda del Norte. En su lugar, se debatirá una ley para compensar a las víctimas de la violencia terrorista en la provincia.

La marcha atrás se produce apenas 24 horas después de que la UE iniciara dos procesos judiciales por infracción del tratado contra Londres y reactivara un tercero que llevaba congelado desde el anterior intento británico por romper el pacto. Con lo compleja que se prevé la tramitación de la ley, y lo limitado del calendario legislativo hasta ya entrado otoño, un retraso en las semanas que quedan hasta el verano podría suponer una congelación total del proyecto hasta mediados de octubre al menos.

Johnson se encuentra bajo presiones múltiples: la UE amenaza con una guerra comercial, los unionistas norirlandeses insisten en que no permitirán que la autonomía funcione si no se aprueba la ley, los nacionalistas irlandeses amenazan con hacer lo mismo si la ley sí se aprueba, y las diversas alas del Partido Conservador piden cosas distintas. La parálisis no es una opción tan sorprendente, especialmente dada la debilidad de Johnson.

Dimite el asesor de Ética

Especialmente porque la crisis política que vive el Gobierno no tiene visos de frenarse. Este viernes dimitió el asesor de Ética de Johnson, Lord Geidt, después de que el 'premier' propusiera dar ayudas estatales a las acereras del país, violando los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. "La petición me ha puesto en una posición imposible y odiosa", dijo en su carta de dimisión.

Geidt es el segundo asesor de Ética que Johnson pierde en tres años al frente del Ejecutivo, una etapa en la que se ha caracterizado por incumplir leyes o amenazar con ello de forma regular. La nueva crisis, apenas una semana después de que un 41% de su grupo parlamentario votara a favor de destituirle como líder, llega en el peor momento posible de cara a las dos elecciones parciales clave del próximo 23 de junio, en las que Johnson mide su popularidad en dos circunscripciones simbólicas en las que su partido ganó en 2019.