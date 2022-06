La Almunia aumenta su presupuesto en más del 15% para 2022

El pleno municipal ha dado el visto bueno al presupuesto de 7,3 millones de euros para este ejercicio en el que se destinarán 165.300 euros a inversiones. Se ha contado con el apoyo del equipo de gobierno, formado por los concejales de PSOE y CHA, y con la abstención de PP y Ciudadanos.

El presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina asciende a 7.284.570,67 euros, 975.000 más que en el pasado ejercicio, lo que representa un 15,45% más.

Para este ejercicio, más del 84,5% del gasto en el presupuesto está destinado a los capítulos I y II, de manera que se destinará a los salarios del personal municipal y las compras y servicios necesarios para la actividad ordinaria, que se han reforzado para atender al incremento de las retribuciones y de los precios. Estas dos partidas suponen más de 6.160.000 euros.

El capítulo VI, el de inversiones, ha pasado de 75.500 euros y el 1,20% del presupuesto en 2021, a 165.300,00 euros y el 2,27% del total este año. Una cantidad que se prevé que pueda aumentar por las subvenciones y bonificaciones que se reciben a finales de año. Además, cabe la posibilidad de destinar el remanente a nuevas inversiones como en los ejercicios de 2020 y 2021.

El Ayuntamiento dispone de siete millones de euros según la liquidación de 2021, gracias a que el municipio no tiene deuda y puede destinar la cantidad a nuevas inversiones mediante una modificación presupuestaria.

Entre las actuaciones que se prevé que se lleven a cabo destaca la última fase de la restauración de la ermita de Cabañas, además de acometerse inversiones menores en distintos centros comunitarios, acondicionamiento de calles, sustitución de contenedores de basura y nuevos equipamientos informáticos y software, entre otros.

Los principales capítulos de gasto se completan con los dedicados a Transferencias Corrientes y de Capital, que recogen las aportaciones a diferentes colectivos (ADISPAZ, club de fútbol, asociaciones culturales y deportivas) y los servicios encomendados a la Comarca de Valdejalón, con un total de 9,6 millones. Se incluyen aquí las aportaciones al Organismo Autónomo de la EUPLA y al Consorcio Residencia Nuestra Señora de Cabañas, como órganos dependientes del Ayuntamiento.

En relación al Estado de Ingresos, el Ayuntamiento, en seis años, no ha subido los distintos impuestos municipales y tasas que, además, se han calculado teniendo en cuenta de forma prudente y con la disminución en la recaudación tras la modificación normativa en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Finalmente, el Capítulo 9 no tiene partida asignada porque se no contempla recurrir al endeudamiento para realizar inversiones.