Gobierno y sindicatos acuerdan una oferta récord de empleo público, con casi 30.000 plazas

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han acordado con el Ministerio de Hacienda y Función Pública la que será la mayor Oferta de Empleo Público (OEP) de la historia, con 29.578 plazas para 2022.

Según detallaron fuentes sindicales, el acuerdo contempla 15.880 plazas de nuevo ingreso, lo que supone 5.549 más que en la OEP de 2021, un 29% más, mientras que el número de plazas de promoción interna será de 9.591, un 1,8% más, y 4.107 serán de estabilización de personal interino.

Dentro de las plazas de nuevo ingreso, el acuerdo establece que se destinarán a la Seguridad Social 1.150 plazas, con el objetivo de atender los tres nuevos servicios que se le ha encomendado a esta administración, entre ellos el Ingreso Mínimo Vital.

Los responsables de los sindicatos destacaron que de esta forma se cumple con lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2022. El texto que recogía un incremento de la tasa de reposición de efectivos en la administración general del Estado del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en los demás sectores.

Esta nueva Oferta de Empleo Público que anunciaron ayer Gobierno y sindicatos no incluye en cualquier caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas ni Administración de Justicia, que se determinan en sus respectivos ámbitos de negociación, por lo que la mayoría de estas plazas irán destinadas a la gestión de políticas públicas, política fiscal, transformación digital y cohesión social.

Por otra parte, el acuerdo que anunciaron ayer los agentes sociales incorpora medidas para agilizar los procesos selectivos del personal de la Adminitración Pública a través del diálogo social, con el objetivo de aproximar lo máximo posible el momento de incorporación de los nuevos efectivos a la publicación de las ofertas, ya que, según apuntó UGT, en la actualidad el intervalo entre la publicación de la oferta y la convocatoria efectiva puede llegar a demorarse más de dos años.

Así, el acuerdo contempla que las convocatorias se publicarán en el mismo ejercicio que se apruebe la Oferta de Empleo Público y se reducirá el tiempo máximo entre los ejercicios que compongan la fase de oposición del turno libre, con la intención de reducir el tiempo de duración del proceso selectivo. En el mismo sentido, se incluirán la acumulación de las plazas no convocadas de Oferta de Empleo Público de hasta los tres años inmediatamente anteriores.

Promoción interna

Asimismo, el acuerdo establece que se negociará en los próximos tres meses, junto con las organizaciones sindicales a través del diálogo social, un proceso de revisión de los procedimientos de promoción interna del personal funcionario de carrera y del personal laboral, con el fin simplificarlos en aras de su mejora.

En concreto, según explicaron los responsables de la negociación por parte de UGT, "con el objetivo de su aplicación a los procesos que se tengan que convocar en ejecución de la Oferta de Empleo Público para este ejercicio de 2022, respecto de la fase de oposición se simplificarán y reducirán temarios y ejercicios para no incidir en contenidos ya conocidos como consecuencia de su desempeño por las personas aspirantes a las plazas, la reserva de nota de la fase de oposición para una próxima convocatoria si no se supera el proceso, etc".

En cuanto a la fase de concurso, la nueva medida que aprobará el Gobierno reforzará el curso selectivo como fase formativa y de evaluación de contenidos prácticos directamente relacionados con la selección para la adjudicación de las nuevas plazas a las personas candidatas que lo superen.

